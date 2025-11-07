Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ υποστηρίζει ότι τα σχόλια που δέχτηκε για τον χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another», Περφίντια Μπέβερλι Χιλς, συμβαδίζουν με την πραγματικότητα των μαύρων γυναικών.

Στην ταινία δράσης, η Τέιλορ υποδύεται ένας μέλος της επαναστατικής κλίκας French 75, που έχει σχέση με τον Μπομπ Φέργκιουσον, τον οποίο ενσαρκώνει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο – ενώ, όσο η πλοκή εξελίσσεται, ο χαρακτήρας της φλερτάρει με τον Στίβεν Λόκτζο (Σον Πεν).

Η ταινία έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από την κυκλοφορία της στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο λευκοί άντρες σεξουαλικοποιούν την Περφίντια.

«Αυτό δεν βιώνουν και στην πραγματική ζωή οι μαύρες γυναίκες;» αναρωτήθηκε η ηθοποιός, μιλώντας στο The Hollywood Reporter. «Μας φετιχοποιούν, ειδικά οι αντιπαθιτικοί μ@λάκες…».

«Δυστυχώς, είμαστε λιγότερο προστατευμένες» σημείωσε, ενώ τόνισε ότι η απεικόνιση «των όσων βιώνουν οι μαύρες γυναίκες» είναι «μια σκληρή πραγματικότητα που είναι δύσκολο να αποδεχτεί κανείς. Αυτή η ταινία θα πρέπει να προκαλέσει συζήτήσεις».

«Δεν παίζει»

Πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, η Τεγιάνα Τέιλορ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η συμπρωταγωνίστρια τους Ρεγκίνα Χολ παρουσίασαν το έργο στο CinemaCon. Εκεί, η Τέιλορ παραδέχτηκε ότι ο χαρακτήρας της δεν είναι συμπαθής.

«Είναι πολύ παρεξηγημένη, αλλά παραμένει εγωίστρια. Ανυπομονώ να γνωρίσετε αυτόν τον χαρακτήρα».

Μερικούς μήνες αργότερα, ο Ντι Κάπριο και η Τέιλορ μίλησαν στην εφημερίδα The New York Times για την ταινία και τους χαρακτήρες, με τον Ντι Κάπριο να λέει: «Ο απόηχος του χαρακτήρα [της Τέιλορ] αντανακλάται σε όλη την ταινία και κάθε χαρακτήρας έχει συναισθηματικά τραυματιστεί από την Περφίντια».

«Γνωρίζαμε λοιπόν ότι χρειαζόμασταν κάποιον που να είναι όχι μόνο τολμηρός και ειλικρινής, αλλά και να έχει το ταλέντο να αυτοσχεδιάζει εκείνη την στιγμή», πρόσθεσε ο σταρ.

Από την πλευρά της, η Τέιλορ μοιράστηκε σε συνέντευξη της στο InStyle πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να έχει τον Ντι Κάπριο ως μέντορα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Αποκάλυψε ότι, αν και θεωρούσε από καιρό τον Ντι Κάπριο «φίλο» της, η ταινία σηματοδότησε την πρώτη τους επαγγελματική συνεργασία.

Τα γυρίσματα της ταινίας «One Battle After Another» ήταν μια ευκαιρία για εκείνη να δει τον Ντι Κάπριο «με εντελώς διαφορετικό μάτι», είπε η Τέιλορ. «Και το γεγονός ότι ήταν μέντορας και σπουδαίος καθοδηγητής, ήταν πραγματικά υπέροχο», πρόσθεσε.

«Δεν παίζει», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People