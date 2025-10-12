magazin
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Culture Live 12 Οκτωβρίου 2025 | 20:15

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Spotlight

Ο συγγραφέας του «American Psycho», Μπρετ Ίστον Έλις, επικρίνει την αποθεωτική κριτική που έχει λάβει η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον – η οποία έχει έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό 8,3/10 στο IMDb.

Αν και ο Έλις είναι μεγάλος θαυμαστής του Άντερσον -κάποτε είχε πει ότι το «Θα χυθεί αίμα» του 2007 είναι «ίσως η καλύτερη ταινία του αιώνα»-, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι κριτικοί έχουν επαινέσει το «One Battle After Another», εξαιτίας του ιδεολογικού προτάγματος της – το οποίο όμως δεν έχει πιάσει πραγαμτικά τον παλμό των γεγονότων που συμβαίνουν στις ΗΠΑ.

«Είναι κάπως σοκαριστικό να βλέπεις τέτοιου είδους επαίνους για — μια όχι και τόσο καλή ταινία, συγγνώμη — λόγω της πολιτικής της ιδεολογίας, και είναι τόσο προφανές ότι αυτό είναι που τους αρέσει», είπε ο Έλις στο «The Bret Easton Ellis Podcast».

«Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται αριστούργημα, η καλύτερη ταινία της δεκαετίας, η καλύτερη ταινία που έχει γυριστεί ποτέ, είναι επειδή ταιριάζει απόλυτα με αυτό το είδος αριστερής ευαισθησίας».

Φωτογραφία: IMDb

«Πολύ ξεπερασμένη»

Ο Έλις προέβλεψε ότι η ταινία θα θεωρηθεί σύντομα «ένα είδος μουχλιασμένου κατάλοιπου της μετα-Καμάλα Χάρις εποχής — αυτό το πράγμα γύρω από το οποίο όλοι μαζεύονται και προσποιούνται ότι είναι τόσο φανταστικό και τόσο υπέροχο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, μόνο και μόνο για να αποδείξουν κάτι[…]Υπάρχει μια φιλελεύθερη μούχλα σε αυτή την ταινία που ήδη φαίνεται πολύ ξεπερασμένη. Πολύ ξεπερασμένη».

Εμπνευσμένο ελαφρώς από το βιβλίο «Vineland» του Τόμας Πίντσον, το «One Battle After Another» αφηγείται την ιστορία ενός εξουθενωμένου αγωνιστή (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) που προσπαθεί να σώσει την κόρη του (Τσέις Ινφινίτι) από έναν λευκό εθνικιστή στρατιωτικό (Σον Πεν)

Απαντώντας σε έναν κριτικό κινηματογράφου που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί. Δεν έχει διαβάσει καθόλου το τι συμβαίνει στην Αμερική».

«Σοβαρό και ασόβαρο»

Εμπνευσμένο ελαφρώς από το βιβλίο «Vineland» του Τόμας Πίντσον, το «One Battle After Another» αφηγείται την ιστορία ενός εξουθενωμένου αγωνιστή (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) που προσπαθεί να σώσει την κόρη του (Τσέις Ινφινίτι) από έναν λευκό εθνικιστή στρατιωτικό (Σον Πεν).

Ο Όουεν Γκλάιμπερμαν του Variety ενθουσιάστηκε με την ταινία χαρακτηρίζοντάς την «μαγευτική απεικόνιση μιας Αμερικής υπό αστυνομικό καθεστώς», ενώ ο κριτικός κινηματογράφου του Guardian, Πίτερ Μπράντσο, έγραψε: «Το One Battle After Another είναι ταυτόχρονα σοβαρό και ασόβαρο, συναρπαστικό και αινιγματικό, μια μελωδική σύνθεση που μεταδίδει αυτή την τρελή ζωντάνια στην οθόνη VistaVision – μια γεύση που αποκτάται με τον καιρό, ναι, αλλά που γίνεται εθιστική».

*Με πληροφορίες από: Variety | Guardian | Hollywood Reporter

