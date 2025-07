Ελευθερία είναι να μη φοβάσαι – Νέο τρέιλερ της ταινίας One Battle After Another με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

«Ελευθερία είναι να μη φοβάσαι, ακριβώς όπως ο Τομ Κρουζ» λέει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, στη μέση της καταδίωξης, στο τελευταίο τρέιλερ της ταινίας «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον. Και αυτό ακούγεται ακριβώς πριν ο Ντι Κάπριο πηδήξει έξω από ένα κινούμενο αυτοκίνητο.

Η 10η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, η δεύτερη διασκευή του εμπνευσμένη από τον Τόμας Πίντσον μετά το Έμφυτο Ελάττωμα (Inherent Vice), είναι πιθανό να παραλείψει εντελώς τα φθινοπωρινά φεστιβάλ, αφού δεν θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα της Βενετίας ή του Τορόντο.

Ο Άντερσον αποφεύγει τα κυκλώματα

Το Έμφυτο Ελάτωμα, το «νουάρ της Νότιας Καλιφόρνιας με χόρτο», ήταν στην πραγματικότητα η τελευταία ταινία του Άντερσον που έπαιξε σε φεστιβάλ – τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης – καθώς επέλεξε να παραλείψει το κύκλωμα για τις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες «Αόρατη Κλωστή» και «Πίτσα Γλυκόριζα».

Το νέο τρέιλερ προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στα σκηνικά δράσης του One Battle After Another, όλα υπό τους ήχους του ξεσηκωτικού Freedom της Beyoncé από το άλμπουμ Lemonade του 2016.

Με τον Ντι Κάπριο να ενώνεται για πρώτη φορά με τον Άντεροσν, το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρεγγίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ και Τζέιζ Ινφίνιτι.

Ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον πρώην ακτιβιστή Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος ζει πλέον απομονωμένος και είναι γνωστός ως «Ghetto Pat»

Ώρα για επανάσταση!

Η ταινία επικεντρώνεται σε μια ομάδα ριζοσπαστικών επαναστατών, γνωστών ως French 75, οι οποίοι διαλύθηκαν πριν από μια δεκαετία, αλλά επανέρχονται στη δράση «όταν μια πρώην νέμεση επανεμφανίζεται».

Ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον πρώην ακτιβιστή Μπομπ Φέργκιουσον, ο οποίος ζει πλέον απομονωμένος και είναι γνωστός ως «Ghetto Pat», με την Ινφίνιτι που ξεχωρίζει από το Αθώος Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίον, να πρωταγωνιστεί ως η έφηβη κόρη του, η οποία είναι πλέον και η ίδια μια εκκολαπτόμενη επαναστάτρια που ακόμα ενηλικιώνεται εν μέσω της τελευταίας μάχης της ομάδας.

Ο Σον Πεν πρωταγωνιστεί ως ο συνταγματάρχης Στίβεν Τζέι Λοκτζόου, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ομάδας και ένας λευκός ρατσιστής που διακατέχεται από μίσος, με τους Τέιλορ, Χολ και Ντελ Τόρο να υποδύονται τους πρώην συντρόφους του Μπομπ.

Ο μόνιμος συνθέτης του Άντερσον, Τζόνι Γκρίνγουντ, επιστρέφει για να γράψει τη μουσική για το One Battle After Another, το οποίο γυρίστηκε σε 35mm με κάμερες VistaVision σε όλη την Καλιφόρνια το πρώτο εξάμηνο του 2024.

*Με στοιχεία από indiewire.com