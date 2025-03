«Ζήτω η επανάσταση» – Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Μετά το teaser των 20 δευτερολέπτων της περασμένης εβδομάδας που έδωσε μια σύντομη ματιά στο πολυαναμενόμενο νέο έργο του Πολ Τόμας Άντερσον, το One Battle After Another έχει τώρα ένα επίσημο τρέιλερ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί σε ταινία του Άντερσον.

Μαζί με τον Ντι Κάπριο, το καστ περιλαμβάνει τους Ρεγγίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Σον Πεν, Αλάνα Χέιμ, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Γουντ Χάρις, Σάνια Μακ Χέιλ και Τσέις Ινφίνιτι.

Το teaser trailer του One Battle After Another

«Viva la revolución»

Οι λεπτομέρειες της πλοκής και ο ακριβής τίτλος της ταινίας παρέμεναν άγνωστα μέχρι να κυκλοφορήσει το πρώτο teaser, με το One Battle After Another να αναμένεται να είναι κάπως εμπνευσμένο από το κλασικό μυθιστόρημα Vineland του Τόμας Πίντσον, του 1990.

Το τρέιλερ αποκαλύπτει ότι ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Μπομπ Φέργκιουσον, έναν τρελό, ακατάστατο επαναστάτη που προσπαθεί να σώσει την κόρη του. Αρχίζει με τον Μπομπ, με σκούφο και καρό μπουρνούζι, να χρησιμοποιεί ένα καρτοτηλέφωνο για να ζητήσει βοήθεια από κάποιους άγνωστους συμμάχους επαναστάτες, αλλά να ξεχνάει ποιους κωδικούς να χρησιμοποιήσει.

Ο Ντελ Τόρο υποδύεται τον sensei του Μπομπ και του μαθαίνει πώς να ζει χωρίς φόβο – και τον σπρώχνει έξω από ένα αυτοκίνητο που τρέχει. Το τρέιλερ τελειώνει με τον Ντι Κάπριο να φωνάζει «Viva la revolución» («ζήτω η επανάσταση») και αυτός και ο Ντελ Τόρο ετοιμάζονται να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους.

Αρχίζει με τον Μπομπ, με σκούφο και καρό μπουρνούζι, να χρησιμοποιεί ένα καρτοτηλέφωνο για να ζητήσει βοήθεια από κάποιους άγνωστους συμμάχους επαναστάτες, αλλά να ξεχνάει ποιους κωδικούς να χρησιμοποιήσει

Γυρίσματα στην Καλιφόρνια και στο Ελ Πάσο

Ο Άντερσον έγραψε το σενάριο και ήταν παραγωγός μαζί με τη Σάρα Μέρφι και τον αείμνηστο Άνταμ Σόμνερ. Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm με κάμερες VistaVision, με παραγωγή στην Καλιφόρνια και επιπλέον γυρίσματα στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Οι πρώτες αναφορές του Variety εκτιμούν ότι το One Battle After Another θα κοστίσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που το καθιστά την πιο ακριβή ταινία του Άντερσον στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντι Κάπριο μετά την ταινία Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού του 2023, το ιστορικό δράμα του Μάρτιν Σκορτσέζε που ήταν υποψήφιο για 10 Όσκαρ.

Αν και ο Άντερσον δεν έχει κερδίσει ακόμη Όσκαρ, έχει προταθεί 11 φορές όλα αυτά τα χρόνια, με το Licorice Pizza να λαμβάνει υποψηφιότητες για καλύτερη ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερο πρωτότυπο σενάριο.

Την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ έλαβε το 1998 για το σενάριο της ταινίας Boogie Nights.

Το One Battle After Another είναι παραγωγή της Warner Bros και βγαίνει στις αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου.

*Με στοιχεία από variety.com | Αρχική φωτό: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο One Battle After Another / Warner Bros.