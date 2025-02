Ο Μάρτιν Σκορσέζε αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία νέου αστυνομικού θρίλερ με πρωταγωνιστικό καστ τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ντουέιν Τζόνσον και Έμιλι Μπλαντ.

To κινηματογραφικό έργο, του γνωστού δημιουργού, θα βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και θα ακολουθεί έναν μαφιόζο που προσπαθεί να εδραιώσει την κυριαρχία του στα νησιά της Χαβάης τη δεκαετία του ΄60 και΄70.

Το άτιτλο προς το παρόν δράμα πρόκειται να γραφτεί από τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νικ Μπίλτον, ο οποίος είχε αναλάβει το 2021 το ντοκιμαντέρ του HBO «Fake Famous», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

