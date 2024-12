O Μάρτιν Σκορσέζε ποζάρει για την κόρη του Φραντσέσκα, ενώ παίζει SZA

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε είναι θαυμάστρια της SZA oπότε φαντάζει μονόδρομος το ότι απέτισε ιντερνετικό φόρο τιμής στο hot μουσικό αφιέρωμα της καλλιτέχνιδας στον πατέρα της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Η Φραντσέσκα, μοιράστηκε στα Instagram Stories της μια φωτογραφία του θρυλικού σκηνοθέτη να τρώει ζυμαρικά σε ένα εστιατόριο με μουσική υπόκρουση το νέο τραγούδι της SZA «Scorsese Baby Daddy», το οποίο μας έχει κάνει να αναρωτιόμαστε αν ψάχνει έναν κακό γκάνγκστερ σαν τον Jimmy Conway του Goodfellas ή έναν εγκληματία εκατομμυριούχο όπως ο Jordan Belfort του The Wolf of Wall Street.

«SZA, Queen s—», έγραψε η Φραντσέσκα στη λεζάντα της φωτογραφίας του σκηνοθέτη.

Τεχνητή νοημοσύνη; Μπα, όχι

Η SZA ένιωσε μεγάλη τιμή που η μουσική της έφτασε στα αυτιά του σκηνοθέτη του Goodfellas. «Δεν είναι AI, είναι πραγματικά ο Μάρτιν Σκορτσέζε», έγραψε, αναδημοσιεύοντας την εικόνα.

Το «Scorsese Baby Daddy» κυκλοφόρησε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου ως κομμάτι του τελευταίου πολυαναμενόμενου άλμπουμ της SZA «SOS Deluxe: Lana» με τους θαυμαστές της να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να την αποθεώνουν.

«I rolled up all my problems / And then I smoked about it / I could’ve called my mom up / I’d rather f— about it / Addicted to the drama / Scorsese baby daddy», τραγουδά η SZA, ενώ σε ένα άλλο σημείο, ακούμε να τραγουδά: «I would pretend to do my favorite man, he’d call me tasty / Furious lady, then I wonder if I could do, baby / One day, I’ll understand all that it takes to be a lady».

«Θέλω ο Μάρτιν Σκορσέζε να ακούσει το Scorsese Baby Daddy αυτή τη στιγμή», έγραψε ένας ακροατής στο X (πρώην Twitter). Και όπως όλα δείχνουν, η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα.

«Έπρεπε να κάνω τις μίξεις μου σωστά, lol»

Το 2022, η SZA κυκλοφόρησε το τραγούδι «Kill Bill», που δανειζόταν τον τίτλο του από την ταινία ενός άλλου διάσημου σκηνοθέτη – του Κουέντιν Ταραντίνο.

Το άλμπουμ της SZA «SOS Deluxe: Lana», το οποίο περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια και τα 23 κομμάτια του SOS, κυκλοφόρησε μετά από αρκετές αναβολές. «Έπρεπε να κάνω τις μίξεις μου σωστά, lol», έγραψε η τραγουδίστρια του «All the Stars» στο Instagram στις 19 Δεκεμβρίου.

Η SZA είχε ήδη αναγγείλει την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ τον Δεκέμβριο του 2023 στο Instagram. Ένα χρόνο αργότερα, επιβεβαίωσε ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει αυτό το μήνα.

Η SZA φαίνεται ότι θα έχει ένα συναρπαστικό 2025. Ας μην ξεχνάμε ότι το νέο έτος, η τέσσερις φορές νικήτρια Grammy θα συνοδεύσει τον Kendrick Lamar στο Grand National Tour σε όλες τις ΗΠΑ (Οι Ευρωπαίοι, θα πρέπει να περιμένουμε).

*Με πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν παραλάβει το τιμητικό βραβείο Χρυσή Άρκτος για το έργο της ζωής του στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, Γερμανία, 20 Φεβρουαρίου 2024 | REUTERS/Liesa Johannssen