Η SZA θέλει έναν άνδρα σαν αυτούς που συναντάμε στις ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε;

Στο νέο της άλμπουμ «Lana», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, η 35χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να αποκαλύπτει την αδυναμία της στους άνδρες των ταινιών του Μάρτιν Σκορσέζε στο τραγούδι με τον εύλογο τίτλο «Scorsese Baby Daddy».

Η SZA φαντασιώνεται επίσης ότι «βρίσκεται» σε ένα σενάριο που μοιάζει με σκηνή από μια από τις διάσημες ταινίες του Σκορσέζε, όπως Goodfellas, Taxi Driver ή The Wolf of Wall Street – αν και δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένους χαρακτήρες ή τίτλους του σκηνοθέτη.

«Ορκίζομαι ότι είναι υπέροχο»

«Εθισμένη στο δράμα / Scorsese baby daddy», τραγουδάει η SZA ενώ μετά εξηγεί ότι αναζητά το είδος της ασταθούς σχέσης που έχουν συχνά οι μαφιόζοι, οι εγκληματίες και οι πλούσιοι τύποι στις ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η SZA ψάχνει για έναν κακό γκάνγκστερ σαν τον Jimmy Conway του Goodfellas ή τον Amsterdam Vallon του Gangs of New York; Ή έναν εγκληματία εκατομμυριούχο όπως ο Jordan Belfort του The Wolf of Wall Street;

Ο Σκορσέζε πότε θα ακούσει το κομμάτι;

Οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το κομμάτι με πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα αντιδράσει ο Σκορσέζε.

«Θέλω ο Μάρτιν Σκορσέζε να ακούσει το Scorsese baby daddy αυτή τη στιγμή», έγραψε ένας ακροατής στο X (πρώην Twitter).

«Η SZA να έχει ένα τραγούδι που ονομάζεται Scorsese Baby Daddy στο SOS Deluxe. Ο καλύτερος τίτλος κομματιού που έχει υπάρξει», έγραψε ένας δεύτερος θαυμαστής στο Twitter. Ένα άλλο άτομο σχολίασε: «Μόλις άκουσα το Scorsese baby daddy και νιώθω σαν να αιωρούμαι ορκίζομαι ότι είναι υπέροχο».

«Lana»

Η πολυαναμενόμενη deluxe έκδοση του βραβευμένου με Grammy 2022 άλμπουμ της SZA «SOS», η οποία φέρει τον τίτλο «Lana», επιτέλους έφτασε.

Στο άλμπουμ συμμετέχει ο Kendrick Lamar στο κομμάτι «30 for 30» (η SZA εμφανίζεται σε δύο τραγούδια στο πρόσφατο άλμπουμ του «GNX») και σε παραγωγή από τους Lil Yachty και Benny Blanco. Οι συνεργάτες της στα υπόλοιπα τραγούδια είναι σε μεγάλο βαθμό παραγωγοί του «SOS», όπως οι Michael Uzowuru, ThankGod4Cody, Rob Bisel, Carter Lang και άλλοι.

*Mε πληροφορίες από Vulture & People