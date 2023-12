Πως ο «Λύκος της Wall Street» έγινε η υπέρτατη ταινία των f*ckboys

«Πούλα μου αυτό το στυλό». Μπορεί να έχετε ακούσει αυτές τις λέξεις από εκατοντάδες άνδρες. Συχνά φοράνε κοστούμια. Ίσως εργάζονται στα οικονομικά. Μάλλον νομίζουν ότι μπορούν να σας εντυπωσιάσουν λέγοντας κάτι ευφυές για το στυλό στο χέρι τους, επειδή είδαν τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να κάνει το ίδιο πράγμα στο The Wolf of Wall Street.

Ίσως μάλιστα να έχουν παρακολουθήσει ένα τρίλεπτο βίντεο στο YouTube με τον Τζόρνταν Μπέλφορτ, τον πρώην χρηματιστή και απατεώνα στον οποίο βασίζεται ο χαρακτήρας του Ντι Κάπριο, να μιλάει για τις στρατηγικές του στις πωλήσεις.

Υπήρχε μια εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 2010 που αν ρωτούσες οποιονδήποτε άνδρα – ή τουλάχιστον οποιονδήποτε άνδρα μεταξύ 15 και 35 ετών – την αγαπημένη του ταινία, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να ξεκινούσε έναν μακρύ μονόλογο για τον Λύκο της Wall Street.

Aποκορύφωμα της έβδομης τέχνης;

Η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές για την κινηματογράφηση, το έξυπνο σενάριο και τη σάτιρα της, αλλά ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου έχει φτάσει να θεωρεί αυτή την ταινία ως το αποκορύφωμα της έβδομης τέχνης για όλους τους λάθος λόγους – το ίδιο είδος ανθρώπου που προσπαθεί να σου πουλήσει ένα μαρκαδόρο σε μια μπυραρία.

Με μια υπόθεση που κινείται γύρω από τα ναρκωτικά, το σεξ και την απάτη, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πώς η ταινία έχει εδραιώσει τη φήμη της ως ταινία για fuckboy στα δέκα χρόνια που πέρασαν από την πρεμιέρα της το 2013.

Κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι το να θεωρείτε τον Λύκο της Wall Street ως την αγαπημένη σας ταινία είναι ένα εξόφθαλο red flag. «Αν πιστεύετε ότι ο Λύκος της Wall Street είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, μάλλον θα πρέπει να επανεξετάσετε την ηθική σας», λέει μια γυναίκα που ερωτήθηκε στο παρακάτω TikTok σχετικά με τα red flags στους άνδρες.

«Red flaggy»

Μάλιστα, αυτό είναι απλώς ένα από τα πολλά TikTok που αφορούν τους άνδρες στους οποίους αρέσει η ταινία. Όπως και ο Patrick Bateman του American Psycho, ο Belfort του DiCaprio έχει φτάσει να εκπροσωπεί μια πολύ συγκεκριμένη, σκοτεινή εκδοχή του ανδρισμού και γι’αυτό, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι και οι δύο ταινίες έχουν ψηφιστεί ως οι δύο πιο «red flaggy» αγαπημένες ταινίες σε ένα νήμα του Reddit που δημιουργήθηκε από το FemaleDatingStrategy. Αλλά είναι όντως σωστό να χαρακτηρίζουμε τοξικό κάθε άνδρα που απλά του αρέσει η ταινία The Wolf of Wall Street;

Πριν από δέκα χρόνια, όταν κυκλοφόρησε η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, η δημοσιογράφος και κριτικός πολιτισμού Esther Zuckerman είχε προβλέψει ότι θα αποκτούσε αυτού του είδους τη ρετσινιά σε ένα άρθρο της στο The Atlantic με τίτλο «The Wolf of Wall Street Is a Douchebag’s Handbook». «Ο Λύκος της Wall Street είναι μια καλοπαιγμένη, καλοσκηνοθετημένη και καλογραμμένη ταινία», έγραψε στο άρθρο της.

«Επίσης, θα αποτελέσει αντικείμενο λατρείας για όλους τους λάθος λόγους». Στο κομμάτι, ισχυρίζεται ότι αν και η ταινία υποτίθεται ότι είναι σατιρική, πολλοί άνθρωποι είναι βέβαιο ότι θα χάσουν εντελώς το νόημα, και είναι μια προφητεία που προφανώς αποδείχθηκε αληθής.

Παλικάρια της διπλανής πόρτας

«Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε την ταινία και να «υπογραμμίσετε» όλους τους τρόπους με τους οποίους ασκεί κριτική στον [Belfort] και να πείτε ότι πρόκειται για σάτιρα, επειδή προφανώς αυτή είναι η πρόθεση», λέει στο Dazed. «Νομίζω ότι ο Σκορτσέζε είναι κάποιος του οποίου το έργο έχει συχνά παρερμηνευτεί. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα με το «Ο Λύκος της Wall Street», ήταν τόσο εύκολο για έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων να αγνοήσουν όλη τη σάτιρα για χάρη της ψυχαγωγίας».

Και είναι η «διασκεδαστικότητα» της ταινίας που κάνει τους περισσότερους άνδρες να ισχυρίζονται ότι την αγαπούν- τα πάρτι, το σεξ, τα χρήματα. Ο 23χρονος Τζορτζ λέει ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που κατατάσσει την ταινία στις αγαπημένες του. Την είδε για πρώτη φορά σε ηλικία περίπου 14 ετών. «Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι ήταν επική: μια ταινία για μια ομάδα φαινομενικά απλών παλικαριών που γίνονται εξωφρενικά πλούσιοι και απλά κάνουν ό,τι θέλουν», λέει.

Οι σκηνές που οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται από την ταινία – εκτός από τις αυτονόητες στιγμές με τη Μάργκοτ Ρόμπι – είναι εκείνες οι άγριες, πανηγυρικές σκηνές που όχι μόνο συμπεριλαμβάνονται, αλλά δεν έχουν τελειωμό: Ο Μπέλφορτ και οι χρηματιστές του έχουν μια μπάντα εμβατηρίων και μια ομάδα στρίπερ που παρελαύνουν σε ένα δωμάτιο γραφείου και ο Μπέλφορτ και η Ναντίν (ο χαρακτήρας της Ρόμπι) κάνουν σεξ πάνω σε έναν σωρό μετρητά.

«Μόνο κοντές κοντές φούστες μέσα στο σπίτι»

«Οι σκηνές με τα πάρτι μου έχουν μείνει περισσότερο στο μυαλό. Θυμάμαι μια σκηνή όπου πληρώνουν μια κοπέλα για να ξυρίσει τα μαλλιά της», λέει ο Sean, ο οποίος είναι σήμερα 28 ετών και θυμάται ότι λάτρεψε την ταινία όταν την είδε για πρώτη φορά σε ηλικία 19 ετών. «Όταν είσαι επιρρεπής ως νέος, είναι εύκολο να τα «ρουφήξεις» όλα και να πιστέψεις ότι το ζενίθ του ανδρισμού είναι να βγάζεις πολλά λεφτά λόγω όσων άλλων φέρνει μαζί του και για το πώς σου επιτρέπει να παίξεις και έτσι με έκανε να νιώσω η ταινία».

Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση της ταινίας: η άποψη που λέει ότι η ευτυχία μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας εντελώς ατομικιστικής εκδοχής του ανδρισμού, η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση πολλών χρημάτων και το να κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται για να τα αποκτήσεις. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει γίνει πιο έντονο την τελευταία δεκαετία, με φιγούρες όπως ο Άντριου Τέιτ να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, καθώς συχνά τίθενται στο ίδιο ακριβώς βάθρο με κάποιον όπως ο Τζόρνταν Μπέλφορτ.

«Πιστεύω ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κυρίαρχο μήνυμα από τον Άντριου Τέιτ και ανθρώπους σαν κι αυτόν είναι «μην κατασταλάξεις με κανέναν και μην έχεις συναισθήματα», λέει ο Sean. «Λένε ότι πρέπει απλά να είσαι αυτός ο αποστασιοποιημένος άντρας που κερδίζει πολλά χρήματα και αν δεν το κάνεις αυτό, το κάνεις λάθος. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που περνάει η ταινία».

Επίσης, δεν είναι μυστικό ότι ένα μεγάλο μέρος του λόγου για τον οποίο οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία είναι λόγω του χαρακτήρα που υποδύεται η Μάργκοτ Ρόμπι. Ρωτήστε το αγαπημένο σας f*ckboy για την απόλυτη φαντασίωση του και είναι βέβαιο ότι θα είναι εκείνη η περιβόητη σκηνή «μόνο κοντές κοντές φούστες μέσα στο σπίτι».

*Με πληροφορίες από Dazed | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Mary Cybulski – © 2013 Paramount Pictures