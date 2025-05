Βεντέτα του μεσονυχτίου, ρίζες από αίμα: Σκορσέζε, ΝτιΚάπριο και η γέννηση της Μαφίας στη Νέα Ορλεάνη

Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο εμβληματικός σκηνοθέτης που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την εξερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος, φέρεται να εργάζεται μυστικά πάνω σε ένα νέοπρότζεκτ.

Το εγχείρημα, σε αντίθεση με άλλα σχέδια που είναι σε εξέλιξη, φέρεται να έχει ήδη ένα ολοκληρωμένο σενάριο, το οποίο μόλις παραδόθηκε από τον βραβευμένο σεναριογράφο Έρικ Ροθ.

Με προσωρινό τίτλο Midnight Vendetta (Η Βεντέτα του Μεσονυχτίου), η ταινία θα μας μεταφέρει στη Νέα Ορλεάνη του 1890, σε μια περίοδο που σηματοδότησε την πρώτη ουσιαστική εγκαθίδρυση του ιταλικού οργανωμένου εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πόλη της Νέας Ορλεάνης, με το μοναδικό της λιμάνι και την πλούσια, πολυπολιτισμική της ιστορία, αποτέλεσε το ιδανικό έδαφος για να ριζώσουν οι σπόροι του εγκλήματος.

Η ιστορία διαδραματίζεται στις πολύβουες γειτονιές του λιμανιού, όπου χιλιάδες Σικελοί μετανάστες, πολλοί από τους οποίους έφευγαν από τη φτώχεια, τη βία και την έλλειψη ευκαιριών της πατρίδας τους, αναζητούσαν μια νέα αρχή στην Γη της Επαγγελίας.

Ωστόσο, μαζί με τις ελπίδες τους, έφεραν και τις βαριές κληρονομιές του παρελθόντος: τις αντιπαλότητες και τις βεντέτες μεταξύ οικογενειών, οι οποίες σύντομα θα αναζωπυρώνονταν με πρωτοφανή ένταση στο νέο έδαφος.

Πριν από την Κόζα Νόστρα

Όπως αποκαλύπτεται από εις βάθος ιστορικές αναλύσεις και τεκμηριωμένα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ Unveiling the Shadows: The Hidden History of the New Orleans Mafia, η γέννηση του οργανωμένου εγκλήματος στη Νέα Ορλεάνη προηγείται της γνωστής Κόζα Νόστρα.

Οι πρώτες σκιές έπεσαν στην πόλη με την εμφάνιση της Μαύρης Χείρας (Black Hand), ενός πρώιμου δικτύου εκβιασμών και απειλών που στοχοποιούσε κυρίως άλλους Ιταλούς μετανάστες. Ήταν η περίοδος που έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση των εγκληματικών δομών στο εσωτερικό της χώρας.

Κεντρικές μορφές σε αυτή την πρώιμη, θολή περίοδο του υπόκοσμου της Νέας Ορλεάνης ήταν προσωπικότητες όπως ο Τζουζέπε Εσποζίτο, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος γνωστός μαφιόζος που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Εσποζίτο, ένας Σικελός ληστής που αναζητούνταν για φόνους στην πατρίδα του, συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη το 1881 και εκδόθηκε στην Ιταλία, αλλά η παρουσία του είχε ήδη αφήσει το στίγμα της με τη μαφία να εδραιώνεται εκμεταλλευόμενη την ευάλωτη θέση των Σικελών μεταναστών.

Πολλοί από αυτούς, αμόρφωτοι και χωρίς γνώση της αγγλικής γλώσσας, έβρισκαν στον οργανισμό μια μορφή «προστασίας» και «δικαιοσύνης» σε ένα σύστημα που συχνά τους αγνοούσε ή τους καταπίεζε.

Οι εγκληματικές ομάδες άρχισαν να ελέγχουν τους εργάτες του λιμανιού, τις προμήθειες, και να επιβάλλουν προστασία σε μικρές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα δίκτυο επιρροής και φόβου.

Οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των ιταλικών οικογενειών, όπως η περιβόητη βεντέτα Ματράνγκα-Προβεντσάνο (Matranga-Provenzano), αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ταραχώδους εποχής.

Η οικογένεια Ματράνγκα, με επικεφαλής τον Τσαρλς και τον Αντόνιο Ματράνγκα, ήταν μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες οικογένειες της αμερικανικής μαφίας που δραστηριοποιήθηκαν στη Νέα Ορλεάνη στα τέλη του 19ου αιώνα.

Οι συγκρούσεις, που μεταφέρθηκαν από τη Σικελία, όχι μόνο καθόριζαν την εσωτερική δυναμική του υπόκοσμου, αλλά συχνά ξεχείλιζαν και στην κοινή θέα, προκαλώντας αναταραχή και ανησυχία στην ευρύτερη κοινωνία της Νέας Ορλεάνης.

Η δολοφονία του αρχηγού Χένεσι και τα λιντσαρίσματα του 1891

Οι εντάσεις, που αρχικά περιορίζονταν εντός των ιταλικών κοινοτήτων, δεν άργησαν να κλιμακωθούν και μεταξύ των εγκληματικών ομάδων και των τοπικών αρχών.

Το αποκορύφωμα αυτής της κλιμάκωσης ήταν η διαβόητη δολοφονία του αρχηγού της Αστυνομίας Ντέιβιντ Χένεσι στις 15 Οκτωβρίου 1890.

Ο Χένεσι, ο οποίος είχε αναλάβει το καθήκον να μεταρρυθμίσει την αστυνομική δύναμη και να καταπολεμήσει εγκληματικές αγέλες όπως η μαφία, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους.

Λίγο πριν πεθάνει, φέρεται να κατηγόρησε τους dagoes (μια υποτιμητική λέξη για τους Ιταλούς), πυροδοτώντας ένα από τα πιο μελανά και αιματηρά επεισόδια στην ιστορία των ΗΠΑ: το λιντσάρισμα της 14ης Μαρτίου 1891.

Ένας εξαγριωμένος όχλος, καθοδηγούμενος από τον αντι-ιταλικό ρατσισμό και την οργή για τον θάνατο του Χένεσι, εισέβαλε στη φυλακή και σκότωσε 11 άνδρες, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί για τη δολοφονία. Αρκετοί από αυτούς είχαν αθωωθεί ή βρίσκονταν εν αναμονή δίκης, ενώ κάποιοι είχαν όντως πιθανές διασυνδέσεις με τη μαφία.

Το φρικτό γεγονός -το μεγαλύτερο μαζικό λιντσάρισμα στην ιστορία των ΗΠΑ- όχι μόνο συγκλόνισε την αμερικανική κοινωνία αλλά και ενέτεινε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό κατά των Ιταλών μεταναστών για δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα έδωσε ορμή στην αναδυόμενη μηχανή του οργανωμένου ιταλικού εγκλήματος σε όλες τις ΗΠΑ.

Mαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο;

Δημοσιεύματα αναφέρουν το όνομα του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ως το επικρατέστερο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σπουδαίος ηθοποιός, άλλωστε, μόλις πριν από λίγο καιρό, έγινε γνωστό ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την ταινία Evel Knievel Goes on Tour του Ντάμιεν Σαζέλ, τα γυρίσματα της οποίας ήταν προγραμματισμένα για αυτό το καλοκαίρι, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα σε ένα νέο έργο του Σκορσέζε, σύμφωνα με το World of Reel.

Η συνεργασία Σκορσέζε-ΝτιΚάπριο έχει αποδειχθεί μία από τις πιο επιτυχημένες και δημιουργικές συμμαχίες στην πρόσφατη κινηματογραφική ιστορία, με τον ΝτιΚάπριο να έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές εμβληματικές ταινίες του Σκορσέζε, συνεισφέροντας στην καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία αριστουργημάτων.

Η δημιουργική σχέση ξεκίνησε δυναμικά με τις Συμμορίες της Νέας Υόρκης (Gangs of New York, 2002), και συνεχίστηκε με τον Ιπτάμενο Κροίσο (The Aviator, 2004), μια καθηλωτική βιογραφία που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η κορύφωση ήρθε με τον Πληροφοριοδότη (The Departed, 2006), το αστυνομικό θρίλερ που χάρισε στον Σκορσέζε το πολυπόθητο Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Ακολούθησαν το ψυχολογικό θρίλερ Το Νησί των Καταραμένων (Shutter Island, 2010), η ανατρεπτική και άκρως επιτυχημένη Ο Λύκος της Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013), και πιο πρόσφατα, η επική τους συνύπαρξη στους Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού (Killers of the Flower Moon, 2023), ένα συγκλονιστικό δράμα που εξερευνά τη γενοκτονία των ιθαγενών Οσέιτζ.

Η νέα ταινία με τον προσωρινό τίτλο Midnight Vendetta έρχεται να προστεθεί σε αυτή την ήδη λαμπρή σειρά συνεργασιών, υποσχόμενη ακόμη ένα κινηματογραφικό κεφάλαιο που θα εμβαθύνει στις απαρχές του οργανωμένου εγκλήματος στην Αμερική με τους δύο δημιουργούς να συμμαχούν στην ιστορία του αίματος.

Η αναμονή για αυτό το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας τους είναι ήδη τεράστια, καθώς υπόσχεται να προσφέρει μια βαθιά και ιστορικά τεκμηριωμένη ματιά σε ένα κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας που συχνά αγνοείται ή παρερμηνεύεται.