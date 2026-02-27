newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
27.02.2026 | 13:10
Τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο Πάτρας
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 16:08

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν χθες στην Καισαριανή τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, στη συμβολή της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με την οδό Θυμάτων Τεμπών.

Η τελετή σημαδεύτηκε από την πρώτη δημόσια ομιλία της Γιάννας Βούλγαρη, μητέρας του Σπύρου Βούλγαρη, εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία έσπασε τη σιωπή της καταγγέλλοντας τη στοχοποίηση του παιδιού της.

​«Το παιδί μου λοιδορήθηκε» – Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της μητέρας του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη

Η μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού -που κατά το δυστύχημα ήταν μόλις 35 ετών- απευθύνθηκε με συγκίνηση στη σύνθεση του δικαστηρίου που θα κρίνει την υπόθεση. «Εύχομαι η δικαιοσύνη να δώσει αυτό που πρέπει να αποδώσει. Να σκεφτούν πρώτα σαν γονείς η σύνθεση του δικαστηρίου και μετά να σκεφτούν ότι κάνουν ένα λειτούργημα, δεν κάνουν ένα επάγγελμα», τόνισε στην έναρξη της ομιλίας της. Εξηγώντας τους λόγους που δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα, υπογράμμισε τη λοιδορία που δέχθηκε ο γιος της. «Θα μιλήσω για το παιδί μου. Δεν έχω βγει ποτέ στα κανάλια, δεν έχω πει τίποτα για το παιδί μου. Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε άλλο. Είναι ο Σπύρος ο Βούλγαρης, ο μηχανοδηγός, ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας» σημείωσε.

​ «Ντρεπόμασταν να βγούμε έξω, το παιδί μου δούλευε, αγαπούσε τη δουλειά του»

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο φορτισμένη: «Δεν μίλησα ποτέ, ακούστηκαν πολλά λόγια μέσα στη Βουλή. Ελπίζω αυτό το παιδί να είναι ήσυχο εκεί που είναι. Εμείς σαν γονείς στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε έξω και δυστυχώς πήραμε μαζί μας και την οικογένεια του άλλου παιδιού, που δεν έφταιγε σε τίποτα. […] Όλοι μας ξέρουμε ότι σαν φοιτητές κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είμαστε λαθρέμποροι, ότι κουβαλάμε οτιδήποτε μας λένε οι μεγάλοι. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο».

Περιγράφοντας τον Σπύρο, μίλησε για έναν νέο άνθρωπο με σπουδές που αγαπούσε τη δουλειά του, παρά τους δικούς της ενδοιασμούς. «Το παιδί μου δούλευε. Τελείωσε το ΤΕΙ, τελείωσε το μεταπτυχιακό και μετά έτυχε να μπει στον ΟΣΕ, πράγμα που δεν το ήθελα. Για ποιο λόγο; Γιατί ήταν μέρα νύχτα, δεν θα υπήρχαν γιορτές για αυτόν, θα είχαν βάρδιες, και αυτό το ζήσαμε με τον άντρα μου που ήταν στην Πολεμική Αεροπορία», εξήγησε.

«Όλα θα πάνε καλά μάνα»

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σχέση τους: «Έφευγε πάντα με ένα χαμόγελο και ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο. Πάντα έλεγε ‘Όλα καλά θα πάνε μάνα, όλα καλά’. Αυτό είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να μη νιώσετε τον πόνο που νιώθουμε εμείς, γιατί ο πόνος αυτός δεν ξεπερνιέται με τίποτα» τόνισε.

Κλείνοντας, η Γιάννα Βούλγαρη απευθύνθηκε στον Παύλο Ασλανίδη, πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. «Κύριε Ασλανίδη, δεν έχει τύχει να σας γνωρίσω από κοντά. Εύχομαι όμως στο μέλλον να σας γνωρίσω» είπε, με τον κ. Ασλανίδη να την πλησιάζει στο βήμα και να την αγκαλιάζει θερμά.

​ «Δεν πρέπει να συγκαλυφθεί το έγκλημα»

Ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, στον κεντρικό του λόγο, αναφέρθηκε στις ευθύνες του κράτους και των κυβερνήσεων, κάνοντας λόγο για «εγκληματική πολιτική του κέρδους». Ο κ. Σταμέλος συνέδεσε τα Τέμπη με τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Βιολάντα, σημειώνοντας πως «μόνο το 2025 η εργατική τάξη μέτρησε περισσότερους από 200 νεκρούς», ενώ τόνισε ότι «το έγκλημα αυτό δεν πρέπει να συγκαλυφθεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση!».

Στην τελετή παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι των συγγενών, ενώ το κλίμα φορτίστηκε ιδιαίτερα τη στιγμή της αποκάλυψης του μνημείου. Από τους συγγενείς παρέστησαν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, Αντώνης Αντωνίου (επιζών), Πάνος Ρούτσι, καθώς και μέλη των οικογενειών Κουτσούμπα, Εγούτ, Ελευθεριάδη, Μασσαλή και Κατσάρα. Μετά τα αποκαλυπτήρια, συγγενείς και παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια και φίλησαν τα ονόματα των αγαπημένων τους που είναι χαραγμένα στο σημείο.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σύνταξη
Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Ελλάδα 27.02.26

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» - Το χρονικό της δολοφονίας στη Λέρο και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου

Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χρυσή Αυγή: Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών – Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης
Ελλάδα 27.02.26

Συγκέντρωση στα δικαστήρια για την καταδίκη των ναζιστών - Αντιφασιστικός και αντιρατσιστικός Μάρτης

Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση έξω από το Εφετείο, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί ότι η απόφαση δεν θα βγει σήμερα - Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 4 Μαρτίου

Σύνταξη
«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο
Ελλάδα 27.02.26

«Δεν περίμενα πότε να τραυματίσω άνθρωπο» – Τι είπε στην απολογία του ο 46χρονος που πυροβόλησε τα παιδιά στο Αίγιο

Ο 46χρονος υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει στον αέρα, όμως οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί από ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύνταξη
Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Καλεί σε συγκέντρωση 27.02.26

Νέα στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 4 Μαρτίου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση την ίδια μέρα στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Ηράκλειο: Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για την απάτη του ενός εκατ. ευρώ
Οι καταγγελίες 27.02.26

«Θα σου βάλω βόμβα» - Με πλούσιο ποινικό παρελθόν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη στο Ηράκλειο

Ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο οδηγήθηκαν η 49χρονη και ο βοηθός της - Αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι
Ελλάδα 27.02.26

Κεσσές: 15 σημεία από τη δίκη για τις υποκλοπές που θα διερευνήσει η εισαγγελία – Ο Δημητριάδης και οι καταδικασμένοι

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που αναμένεται να διερευνηθούν, υπογραμμίζοντας τα πρόσωπα των τεσσάρων καταδικασμένων, αλλά και άλλων, όπως ο ανιψιός του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασλανίδης: Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»
Ελλάδα 27.02.26

Ασλανίδης: «Το βίντεο της Καρυστιανού ήταν λάθος. Όσοι γονείς το είδαν σοκαρίστηκαν, η γυναίκα μου έβαλε τα κλάματα»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχολίασε το βίντεο της Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε και στην απόφασή της να κατέβει στην πολιτική

Σύνταξη
Ηράκλειο: Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ – Δύο συλλήψεις
Στο Ηράκλειο Κρήτης 27.02.26

Υπόθεση αυτοχειρίας οδήγησε σε εξιχνίαση απάτης ύψους άνω του ενός εκατ. ευρώ - Δύο συλλήψεις

Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση στο Ηράκλειο, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας 49χρονης και ενός 57χρονου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Μήνυμα 27.02.26

«Δικαιοσύνη τώρα»: Πανό για τα Τέμπη από τη Νέα Αριστερά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το πανό της Νέας Αριστεράς ανέγραφε «Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή - Δικαιοσύνη Τώρα» ώστε «να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν
Έντονη δυσαρέσκεια 27.02.26

Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Σύνταξη
Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 27.02.26

Παραδόθηκε στον Νικήτα Κακλαμάνη το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λυτρίβη

Σύνταξη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Opinion 27.02.26

Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα
Ξυπνητήρι σε μισώ 27.02.26

«Αφήστε τους μαθητές να κοιμηθούν» – Μελέτη λέει ότι τα σχολεία πρέπει να ξεκινούν αργότερα

Το ευέλικτο ωράριο που εφάρμοσε σχολείο της Ελβετίας επέτρεψε στους μαθητές να κοιμούνται περισσότερο και παράλληλα βελτίωσε τις επιδόσεις τους.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
