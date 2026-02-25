Ιστορική γέννηση στην Βρετανία: Πρώτο μωρό από μεταμόσχευση μήτρας νεκρής δότριας

Μια γυναίκα έγινε η πρώτη στην Βρετανία που γέννησε μετά από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια, σηματοδοτώντας ένα άλλο σημαντικό ορόσημο για το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα της χώρας.

Η Grace Bell, που γεννήθηκε χωρίς μήτρα, γέννησε ένα υγιές αγοράκι, τον Hugo Richard Norman Powell, με καισαρική τομή στο Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital τον Δεκέμβριο του 2025.

Είναι η δεύτερη γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο που γέννησε μετά από μεταμόσχευση μήτρας και η πρώτη μετά από μεταμόσχευση από νεκρή δότρια. Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι ο Hugo είναι το τρίτο μωρό που γεννήθηκε στην Ευρώπη μετά από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τη δωρήτρια και την οικογένειά της. Η καλοσύνη και η ανιδιοτέλειά τους προς μια εντελώς άγνωστη είναι ο λόγος που μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου να γίνω μητέρα», δήλωσε η Bell.

«Ελπίζω να γνωρίζουν ότι το παιδί μου θα γνωρίζει για το απίστευτο δώρο τους και το θαύμα που το έφερε σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε.

Meet Grace, Steve and their baby boy Hugo. 👋🏼 Grace is the second woman in the UK to give birth following a womb transplant – and the first from a deceased donor, thanks to a pioneering research programme. ➡ https://t.co/3eotvF8LW1 Huge congratulations to everyone involved! pic.twitter.com/QNzaM7CN4N — Imperial NHS 💙 (@ImperialNHS) February 24, 2026

Πώς κατέστη δυνατή η μεταμόσχευση

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της βρετανικής ερευνητικής μελέτης για τη μεταμόσχευση μήτρας (INSITU), ενός εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από τον φιλανθρωπικό οργανισμό Womb Transplant UK.

Οι γονείς της δότριας εξέφρασαν «τεράστια υπερηφάνεια για την κληρονομιά» που άφησε η κόρη τους.

«Μέσω της δωρεάς οργάνων, έδωσε σε άλλες οικογένειες το πολύτιμο δώρο του χρόνου, της ελπίδας, της θεραπείας και τώρα της ζωής».

Μετά τη μεταμόσχευση, η Bell υποβλήθηκε σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης και μεταφορά εμβρύου στην κλινική Lister Fertility Clinic στο Λονδίνο, πριν παρακολουθηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

Ο καθηγητής Richard Smith, ο οποίος συνδιευθύνει την ερευνητική ομάδα μεταμόσχευσης μήτρας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την Grace, τον Steve και την οικογένειά τους. Ήταν απλά υπέροχο να είμαι εκεί κατά τη γέννηση και να δω τον μωρό Hugo να έρχεται στον κόσμο, μετά από το ταξίδι μας με αυτή την οικογένεια και τα πολλά χρόνια έρευνας που μας οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή».

«Αυτό ήταν δυνατό μόνο χάρη στη γενναιοδωρία της οικογένειας της δωρήτριας που αποφάσισε να δωρίσει, μετά την τραγική απώλεια της δικής τους κόρης. Αυτή η απόφαση οδήγησε τελικά στη γέννηση ενός υγιούς αγοριού. Θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων, καθώς και σε κάθε οικογένεια που έχει υποστηρίξει το πρόγραμμά μας μέχρι σήμερα», πρόσθεσε.

History made in UK medicine. A baby boy named Hugo is the first child in the country born via a womb transplant from a deceased donor. His mother, Grace Bell, was born with MRKH and told at 16 she’d never carry a child. Truly the «gift of life» in action. ❤… pic.twitter.com/TvTCIjvpma — We Amplify! (@Amplifiers01) February 24, 2026

«Ένα τεράστιο ορόσημο»

Η Isabel Quiroga, συν-επικεφαλής της βρετανικής ερευνητικής ομάδας για τη μεταμόσχευση μήτρας, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα τεράστιο ορόσημο, που δίνει περισσότερη ελπίδα στις γυναίκες που δεν έχουν μήτρα και επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Αυτή είναι η μόνη θεραπεία που τους δίνει τη δυνατότητα να κυοφορήσουν και να γεννήσουν το δικό τους παιδί, προσφέροντας μια άλλη επιλογή εκτός από την υιοθεσία ή την παρένθετη μητρότητα».

Η Bell είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η σημαντική ανακάλυψη θα βοηθήσει και άλλους στο μέλλον:

«Ελπίζω ότι μια μέρα αυτή η επιλογή για μητρότητα θα γίνει πολύ πιο προσιτή, ώστε και άλλοι να έχουν την ίδια ευκαιρία που μου δόθηκε».