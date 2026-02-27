Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει προσωρινά τη λειτουργία δεκάδων ΜΚΟ στη Γάζα

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ μπλόκαρε προσωρινά την απόφαση της κυβέρνησης να διακόψει τη λειτουργία δεκάδων μη κυβερνητικών οργανώσεων παροχής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΜΚΟ είχαν προσφύγει στο δικαστήριο, αμφισβητώντας τους νέους ισραηλινούς κανόνες που τις υποχρεώνουν να κατονομάζουν τους Παλαιστίνιους εργαζομένους τους.

Τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ διέταξε 37 διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ήταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, να διακόψουν τη λειτουργία τους στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη μέσα σε διάστημα 60 ημερών, εκτός και αν συμφωνήσουν με τους νέους κανονισμούς.

Περίπου 17 ΜΚΟ και η Ένωση Διεθνών Αναπτυξιακών Οργανισμών (AIDA) προσέφυγαν την Κυριακή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, ζητώντας να αποφανθεί κατεπειγόντως για το θέμα και προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε ο τερματισμός της λειτουργίας τους, σε ανθρωπιστικό επίπεδο.

Η δημοσιοποίηση στοιχείων θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων των ΜΚΟ

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή εντολή που επιτρέπει στις ΜΚΟ να συνεχίσουν τις περισσότερες δράσεις τους, ενώ θα εξετάζει την ουσία της υπόθεσης.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους εργαζομένους τους θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους, δεδομένου ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η καταγραφή τους έχει ως στόχο να αποτραπεί η ιδιοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας από ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις. Οι ΜΚΟ αρνούνται ότι έχει κλαπεί σημαντικό μέρος της βοήθειας.

Η Αθίνα Ρέιμπερν, η εκτελεστική διευθύντρια της AIDA, είπε ότι «περιμένει να δει πώς θα ερμηνευτεί η προσωρινή εντολή από το κράτος και αν αυτό θα σημάνει την αύξηση ή μη της δυνατότητας λειτουργίας μας», προσθέτοντας ότι η κατάσταση εντός της Γάζας παραμένει «καταστροφική».