Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières / MSF) κατήγγειλαν χθες Παρασκευή ως «σοβαρό πλήγμα για την ανθρωπιστική βοήθεια» στη Λωρίδα της Γάζας την απόφαση του Ισραήλ να τους απαγορεύσει την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα, μαζί με άλλες 36 διεθνείς ΜΚΟ, επειδή δεν υπέβαλαν καταλόγους με τα στοιχεία των παλαιστίνιων υπαλλήλων τους (στη φωτογραφία από το Χ, @MSF, επάνω, αυτοκίνητο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην κατεστραμμένη από το Ισραήλ Γάζα).

Οι MSF χαρακτήρισαν «σκανδαλώδη παρέμβαση» τη συγκεκριμένη απαίτηση η οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποσκοπεί στην «αποτροπή της διείσδυσης τρομοκρατών σε ανθρωπιστικές δομές».

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας»

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη πως απαγόρευσε την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε 37 διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν.

Αυτός ο κανονισμός «είναι μια κυνική και προσχεδιασμένη προσπάθεια να αποτραπεί η παροχή υπηρεσιών από (ανθρωπιστικές) οργανώσεις στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε δελτίο Τύπου.

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», επισημαίνουν.

Το μέτρο αφορά μόνο τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία πως θα μπορούσε να επεκταθεί μελλοντικά στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

«Εύλογη ανησυχία»

Οι MSF εξέφρασαν την «εύλογη ανησυχία» τους σχετικά με την καταγραφή και κοινοποίηση στις ισραηλινές αρχές προσωπικών δεδομένων των παλαιστίνιων υπαλλήλων τους, επισημαίνοντας πως «δεκαπέντε συνάδελφοί τους έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις» μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

«Δεν διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν, θα αποθηκευτούν ή θα κοινοποιηθούν», αναφέρουν οι MSF, συμπληρώνοντας:

«Πολλώ δε μάλλον, όταν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εκφοβιστεί, συλληφθεί αυθαίρετα, δεχθεί επιθέσεις και σκοτωθεί, η απαίτηση για καταλόγους εργαζομένων – ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε μια περιοχή – αποτελεί σκανδαλώδη παρέμβαση».

Υπογραμμίζοντας ότι υποστηρίζουν «μία στις πέντε νοσοκομειακές κλίνες στη Γάζα και (βοηθούν) μία στις τρεις εγκύους κατά τον τοκετό», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δηλώνουν πως εξακολουθούν να «επιδιώκουν διάλογο με τις ισραηλινές αρχές» για το θέμα αυτό.

Οι 37 ανθρωπιστικές οργανώσεις ενημερώθηκαν πως έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Μαρτίου για να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον δεν συμμορφωθούν.

Μεταξύ των οργανώσεων που θα δουν τις άδειές τους να αναστέλλονται είναι επίσης το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η Care, η World Vision και η Oxfam.

Πηγή: ΑΠΕ