Συνολικά 37 ανθρωπιστικές οργανώσεις επηρεάζονται από την απαγόρευση πρόσβασης στη Γάζα που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αύριο, Πέμπτη, εάν δεν διαβιβάσουν στις αρχές τα ονόματα των Παλαιστίνιων υπαλλήλων τους, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η ισραηλινή κυβέρνηση.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική παρά την εκεχειρία

Αυτές οι ΜΚΟ αρνούνται να συμμορφωθούν με αυτή την υποχρέωση διότι «γνωρίζουν, όπως και εμείς γνωρίζουμε, ότι κάποιες εξ αυτών εμπλέκονται σε τρομοκρατία ή έχουν σχέσεις με τη Χαμάς», δήλωσε σήμερα ο Γκιλάντ Τσβικ, εκπρόσωπος του υπουργείου Διασποράς.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ ότι η αναστολή λειτουργίας μη κυβερνητικών οργανώσεων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, λόγω των νέων κανόνων καταγραφής, θα εμποδίσει τη διανομή ζωτικής σημασίας βοήθειας.

Israel’s plans to block INGOs in Gaza means blocking life-saving aid. The EU has been clear: the NGO registration law can not be implemented in its current form. All barriers to humanitarian access must be lifted. IHL leaves no room for doubt: aid must reach those in need. — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) December 31, 2025

Η Ευρωπαία Επίτροπος προειδοποιεί για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα

«Η ΕΕ υπήρξε σαφής: ο νόμος για την εγγραφή των ΜΚΟ δεν μπορεί να εφαρμοστεί υπό την παρούσα του μορφή», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ στον λογαριασμό της στο Χ. «Πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής (βοήθειας)», πρόσθεσε η ίδια.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι οι ΜΚΟ που εργάζονται στη Γάζα και δεν έχουν διαβιβάσει τον κατάλογο ονομάτων των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους έως σήμερα δεν θα μπορούν πλέον να εργαστούν στον παλαιστινιακό θύλακα το 2026.

Για το Ισραήλ, το νέο αυτό μέτρο έχει στόχο να εμποδίσει «εχθρικούς παράγοντες ή υποστηρικτές της τρομοκρατίας» να λειτουργούν στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι οι οργανώσεις που «αρνήθηκαν να διαβιβάσουν τον κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία» έλαβαν ειδοποίηση ότι οι άδειες λειτουργίας τους θα ανακληθούν από 1ης Ιανουαρίου, με την υποχρέωση να παύσουν κάθε δραστηριότητα έως την 1η Μαρτίου.