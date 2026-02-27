Νέες έρευνες με σκυλιά στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αναζητούν DNA των θυμάτων της τραγωδίας στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα.
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
- Νέο μήνυμα Οτσαλάν - Πιστεύει στο «ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία
- Πράσινο φως στην ΕΕ για το συνδυαστικό εμβόλιο Covid και γρίπης της Moderna
- Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Μπορεί να έχει περάσει ένας μήνας από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πέντε γυναικών, ωστόσο οι έρευνες στο χώρο συνεχίζονται.
Όπως έγινε γνωστό, στο εργοστάσιο βρίσκονται τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά – ανιχνευτές της ομάδας «Anubis Coldcase K9 Team» που βοηθούν στις έρευνες τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, τα σκυλιά προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό που έχει απομείνει από τα σώματα των πέντε γυναικών που απανθρακώθηκαν στη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, στις 26 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας στη Βιολάντα έχει ζητήσει ο ανακριτής Τρικάλων για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα να παραμείνει άταφο οποιοδήποτε μέρος από τα σώματα των πέντε νεκρών.
Υπενθυμίζεται ότι τα σκυλιά και οι εκπαιδευτές της συγκεκριμένης ομάδας είχαν βοηθήσει και στις έρευνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, όταν και κλήθηκαν να ερευνήσουν για τυχόν βιολογικό υλικό στα συντρίμμια των τρένων, αλλά και σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε μεταφερθεί χώμα από τον τόπο του συμβάντος.
- Νέες έρευνες με σκυλιά στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
- Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει προσωρινά τη λειτουργία δεκάδων ΜΚΟ στη Γάζα
- Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
- Με καθυστέρηση 20 ετών, η Νότια Κορέα περνά στο Google Maps – Ποιες χώρες απομένουν
- Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
- Νίκολιτς: «Υποχρέωση μας να νικήσουμε τον Βόλο – Πανέτοιμοι για τους 16 του Conference»
- Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
- Οτσαλάν: Νέο μήνυμα – Πιστεύει στο «ξεκίνημα μιας νέας πολιτικής εποχής» στην Τουρκία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις