Νέες έρευνες με σκυλιά στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα

Μπορεί να έχει περάσει ένας μήνας από την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πέντε γυναικών, ωστόσο οι έρευνες στο χώρο συνεχίζονται.

Όπως έγινε γνωστό, στο εργοστάσιο βρίσκονται τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά – ανιχνευτές της ομάδας «Anubis Coldcase K9 Team» που βοηθούν στις έρευνες τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, τα σκυλιά προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό που έχει απομείνει από τα σώματα των πέντε γυναικών που απανθρακώθηκαν στη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, στις 26 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας στη Βιολάντα έχει ζητήσει ο ανακριτής Τρικάλων για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα να παραμείνει άταφο οποιοδήποτε μέρος από τα σώματα των πέντε νεκρών.

Υπενθυμίζεται ότι τα σκυλιά και οι εκπαιδευτές της συγκεκριμένης ομάδας είχαν βοηθήσει και στις έρευνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, όταν και κλήθηκαν να ερευνήσουν για τυχόν βιολογικό υλικό στα συντρίμμια των τρένων, αλλά και σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε μεταφερθεί χώμα από τον τόπο του συμβάντος.