Σοκαριστικά στοιχεία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα αποκάλυψε η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εξέτασε τον διαβρωμένο σωλήνα μεταφοράς αερίου.

Ειδικότερα, στα χέρια των ειδικών δόθηκε ο σωλήνας που είχε αποκόψει η ΔΑΕΕ μετά τον έλεγχο που έκανε στο χώρο του εργοστασίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι από αυτόν προέκυψε η διαρροή καυσίμου, που είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, το πόρισμα του ΕΜΠ που εστάλη στις αρμόδιες δικαστικές αρχές αναφέρει ότι ο σωλήνας των 7,5 μέτρων μήκους φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του.

Η διάβρωση ξεκίνησε αμέσως μετά την υπογειοποίηση

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της σωλήνας υπογείως δεν ελήφθη κανένα μέτρο ασφαλείας. Συγκεκριμένα, δεν τοποθετήθηκαν άμμος, πίσσα ή η απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία. Όπως υπογραμμίζει το ΕΜΠ, το μόνο σωστό ήταν το υλικό του σωλήνα (χάλυβας), που όμως δεν άντεξε τη διάβρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές του ΕΜΠ υπογραμμίζουν στο πόρισμά τους ότι ο σωλήνας διαβρώνονταν κάθε χρόνο κατά περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Μετσόβιο, το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, αναφέρει ότι όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να δοκιμάζονται κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται η σταθερότητα και η σωστή λειτουργία της υπογειοποίησής τους.