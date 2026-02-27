Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η μόδα αγαπά να αποκαλεί την επανάληψη «εξέλιξη», μέχρι να έρθει η στιγμή που η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Στον οίκο του Giorgio Armani, το παρασκήνιο έχει γίνει ξαφνικά πρωτοσέλιδο. Στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ’ Όρκο, οι διάδοχοι που επιλέχθηκαν προσωπικά από τον Τζόρτζιο, αντιμετωπίζουν το ερώτημα που κάθε οίκος μόδας με ιστορία αναπόφευκτα καλείται να απαντήσει: Πώς μεταφέρει κανείς το κύρος ενός brand στο μέλλον όταν ο δημιουργός του δεν είναι πια παρών;

Χωρίς πρόσθετα

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη ιστορία διαδοχής του οίκου Armani. Το brand χτίστηκε τη δεκαετία του ’70 και του ’80 με μια ριζοσπαστική θέση: η δύναμη δεν χρειάζεται πρόσθετα.

Ο Armani αφαίρεσε την πανοπλία από την ανδρική ραπτική, απάλυνε τις γραμμές και παρέδωσε τη μόδα ανδρικών ρούχων στις γυναίκες ως έγκυρη επιλογή, όχι ως κοστούμι. Χωρίς θεατρινισμούς, μόνο πειθαρχία, λιτότητα και εκείνη την ακαθόριστη απόχρωση του γκρί-μπεζ, του θρυλικού «γκρεζ».

Όλα αυτά, διατηρώντας την εταιρεία άκρως ανεξάρτητη, υπό τον έλεγχό του για μισό αιώνα.

Τώρα έρχεται η ανατροπή στην πλοκή: συνέχεια χωρίς τον ιδρυτή.

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ’ Όρκο είναι οι καθιερωμένοι διάδοχοι του οίκου -μια εξέλιξη του τύπου δυναστείας «όλη η οικογένεια μαζί», που τους έχει τοποθετήσει στο τιμόνι των γυναικείων και ανδρικών συλλογών για το Emporio και τη Giorgio Armani

Η φαμίλια

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ’ Όρκο είναι οι καθιερωμένοι διάδοχοι του οίκου -μια εξέλιξη του τύπου δυναστείας «όλη η οικογένεια μαζί», που τους έχει τοποθετήσει στο τιμόνι των γυναικείων και ανδρικών συλλογών για το Emporio και τη Giorgio Armani.

Η Σιλβάνα, που γεννήθηκε το 1955, είναι ανιψιά του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, περπατώντας για τους Walter Albini και Krizia, αλλά επειδή δεν ήταν αρκετά ψηλή, στράφηκε στη δουλειά της τηλεφωνήτριας στην εταιρεία του θείου της.

Ίσως αισθανόμενη ότι και αυτός ο ρόλος δεν ήταν η αληθινή της κλίση, ο θείος της τής ζήτησε να βοηθήσει στην επιλογή της χρωματικής παλέτας για μια καινούργια σειρά μαγιό. Από τότε, τοποθετήθηκε στη διαδικασία σχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει στις συλλογές Emporio Armani από τις πρώτες μέρες του, φτάνοντας έως την επίβλεψη των γυναικείων συλλογών του.

Ο έρωτας

Ο Λέο Ντελ’Όρκο, που κατάγεται από το νότιο μέρος της Ιταλίας, γνώρισε τυχαία τον Αρμάνι τη δεκαετία του ’70. Ο μύθος λέει ότι έκανε μια βόλτα σε ένα πάρκο όταν είδε ένα σκύλο να περιπλανιέται χωρίς τον ιδιοκτήτη του -ένας σκύλος που τελικά αποδείχθηκε ότι ανήκε στον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Μετά από αυτή την καθοριστική συνάντηση, και με τη βοήθεια της εντυπωσιακής εμφάνισής του, ο Ντελ’Όρκο άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο για τον οίκο.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια δια βίου συνεργασία που εξελίχθηκε σε σημαντικές δημιουργικές και διοικητικές ευθύνες μέσα στις ομάδες σχεδιασμού ανδρικής ένδυσης σε όλες τις σειρές της Armani.

Δείτε το βίντεο με το σόου Emporio Armani Fall 2026/2027

Ω, Θεέ μου

«Πώς προσεγγίσατε ο καθένας σας τον νέο σας ρόλο, τόσο προσωπικά όσο και δημιουργικά; Πώς συμβιβαστήκατε με αυτή τη νέα ευθύνη;» τους ρωτάει η Tiziana Cardini του Vogue Runway λίγο πριν την πρώτη τους κοινή επίδειξη μόδας του Emporio Armani στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

«Στην αρχή ήμουν λίγο φοβισμένη, αλλά ευτυχώς δουλεύουμε με πολύ στιβαρές, πολύ ικανές ομάδες» απαντάει η Σιλβάνα Αρμάνι. «Μας έδωσαν πραγματικά τεράστια υποστήριξη. Έτσι, ναι, η αρχική προσέγγιση ήταν λίγο… διστακτική. Λίγος φόβος, με την έννοια του να σκέφτεσαι, Ω, Θεέ μου. Τώρα είμαι μόνη μου. Αλλά, όπως λέμε στην Ιταλία, σηκώνεις τα μανίκια και ξεκινάς τη δουλειά. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο».

«Ξεκίνησα μάλλον αποφασισμένος» προσθέτει ο Λέο Ντελ’Όρκο. «Είπα, “εντάξει, ο Τζόρτζιο δεν είναι πια εδώ”. Φυσικά, η σκέψη του ήταν πάντα παρούσα, αλλά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να είμαι αποφασιστικός. Έτσι δουλέψαμε με πολύ απλό τρόπο. Ήμουν ακριβής σε ό,τι έκανα, προσπαθώντας να μην σκέφτομαι πολύ τι θα είχε κάνει ο Τζόρτζιο».

Ιδού η πρώτη συλλογή της Σιλβάνα και του Λέο

Τελικά, η πρώτη κοινή συλλογή Emporio Armani για άνδρες παρουσιάστηκε από τους προκαθορισμένους κληρονόμους του οίκου Giorgio Armani. Κι όπως οι ίδιοι είπαν στη Tiziana Cardini του Vogue Runway, το σχέδιο για μετάβαση από ξεχωριστές επιδείξεις στο σημερινό σχήμα είχε σχεδιαστεί από τον ίδιο τον Τζόρτζιο Αρμάνι πριν από τον θάνατό του πέρυσι, «για να διασφαλιστεί ότι μόλις φτάσουν στα καταστήματα, οι ανδρικές και γυναικείες σειρές θα φαίνονται σφιχτοδεμένες και συνεκτικές».