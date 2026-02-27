magazin
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Live in Style 27 Φεβρουαρίου 2026, 17:30

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Spotlight

Η μόδα αγαπά να αποκαλεί την επανάληψη «εξέλιξη», μέχρι να έρθει η στιγμή που η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Στον οίκο του Giorgio Armani, το παρασκήνιο έχει γίνει ξαφνικά πρωτοσέλιδο. Στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ’ Όρκο, οι διάδοχοι που επιλέχθηκαν προσωπικά από τον Τζόρτζιο, αντιμετωπίζουν το ερώτημα που κάθε οίκος μόδας με ιστορία αναπόφευκτα καλείται να απαντήσει: Πώς μεταφέρει κανείς το κύρος ενός brand στο μέλλον όταν ο δημιουργός του δεν είναι πια παρών;

Όταν ο Τζόρτζιο ήταν παρών. Χέρι-χέρι με τους Σιλβάνα και Λέο / Photo: Armani

Χωρίς πρόσθετα

Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη ιστορία διαδοχής του οίκου Armani. Το brand χτίστηκε τη δεκαετία του ’70 και του ’80 με μια ριζοσπαστική θέση: η δύναμη δεν χρειάζεται πρόσθετα.

Ο Armani αφαίρεσε την πανοπλία από την ανδρική ραπτική, απάλυνε τις γραμμές και παρέδωσε τη μόδα ανδρικών ρούχων στις γυναίκες ως έγκυρη επιλογή, όχι ως κοστούμι. Χωρίς θεατρινισμούς, μόνο πειθαρχία, λιτότητα και εκείνη την ακαθόριστη απόχρωση του γκρί-μπεζ, του θρυλικού «γκρεζ».

Όλα αυτά, διατηρώντας την εταιρεία άκρως ανεξάρτητη, υπό τον έλεγχό του για μισό αιώνα.

Τώρα έρχεται η ανατροπή στην πλοκή: συνέχεια χωρίς τον ιδρυτή.

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ’ Όρκο είναι οι καθιερωμένοι διάδοχοι του οίκου -μια εξέλιξη του τύπου δυναστείας «όλη η οικογένεια μαζί», που τους έχει τοποθετήσει στο τιμόνι των γυναικείων και ανδρικών συλλογών για το Emporio και τη Giorgio Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ Όρκο στο τέλος της επίδειξης της συλλογής Emporio Armani Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνο, στις 26 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Alessandro Garofalo

Η φαμίλια

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο Λέο Ντελ’ Όρκο είναι οι καθιερωμένοι διάδοχοι του οίκου -μια εξέλιξη του τύπου δυναστείας «όλη η οικογένεια μαζί», που τους έχει τοποθετήσει στο τιμόνι των γυναικείων και ανδρικών συλλογών για το Emporio και τη Giorgio Armani.

Η Σιλβάνα, που γεννήθηκε το 1955, είναι ανιψιά του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, περπατώντας για τους Walter Albini και Krizia, αλλά επειδή δεν ήταν αρκετά ψηλή, στράφηκε στη δουλειά της τηλεφωνήτριας στην εταιρεία του θείου της.

Ίσως αισθανόμενη ότι και αυτός ο ρόλος δεν ήταν η αληθινή της κλίση, ο θείος της τής ζήτησε να βοηθήσει στην επιλογή της χρωματικής παλέτας για μια καινούργια σειρά μαγιό. Από τότε, τοποθετήθηκε στη διαδικασία σχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει στις συλλογές Emporio Armani από τις πρώτες μέρες του, φτάνοντας έως την επίβλεψη των γυναικείων συλλογών του.

Emporio Armani Fall/Winter 2026/2027 REUTERS/Alessandro Garofalo

Emporio Armani Fall/Winter 2026/2027 REUTERS/Alessandro Garofalo

Emporio Armani Fall/Winter 2026/2027 REUTERS/Alessandro Garofalo

Ο έρωτας

Ο Λέο Ντελ’Όρκο, που κατάγεται από το νότιο μέρος της Ιταλίας, γνώρισε τυχαία τον Αρμάνι τη δεκαετία του ’70. Ο μύθος λέει ότι έκανε μια βόλτα σε ένα πάρκο όταν είδε ένα σκύλο να περιπλανιέται χωρίς τον ιδιοκτήτη του -ένας σκύλος που τελικά αποδείχθηκε ότι ανήκε στον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Μετά από αυτή την καθοριστική συνάντηση, και με τη βοήθεια της εντυπωσιακής εμφάνισής του, ο Ντελ’Όρκο άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο για τον οίκο.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια δια βίου συνεργασία που εξελίχθηκε σε σημαντικές δημιουργικές και διοικητικές ευθύνες μέσα στις ομάδες σχεδιασμού ανδρικής ένδυσης σε όλες τις σειρές της Armani.

Δείτε το βίντεο με το σόου Emporio Armani Fall 2026/2027

YouTube thumbnail

Ω, Θεέ μου

«Πώς προσεγγίσατε ο καθένας σας τον νέο σας ρόλο, τόσο προσωπικά όσο και δημιουργικά; Πώς συμβιβαστήκατε με αυτή τη νέα ευθύνη;» τους ρωτάει η Tiziana Cardini του Vogue Runway λίγο πριν την πρώτη τους κοινή επίδειξη μόδας του Emporio Armani στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.
«Στην αρχή ήμουν λίγο φοβισμένη, αλλά ευτυχώς δουλεύουμε με πολύ στιβαρές, πολύ ικανές ομάδες» απαντάει η Σιλβάνα Αρμάνι. «Μας έδωσαν πραγματικά τεράστια υποστήριξη. Έτσι, ναι, η αρχική προσέγγιση ήταν λίγο… διστακτική. Λίγος φόβος, με την έννοια του να σκέφτεσαι, Ω, Θεέ μου. Τώρα είμαι μόνη μου. Αλλά, όπως λέμε στην Ιταλία, σηκώνεις τα μανίκια και ξεκινάς τη δουλειά. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο».

«Ξεκίνησα μάλλον αποφασισμένος» προσθέτει ο Λέο Ντελ’Όρκο. «Είπα, “εντάξει, ο Τζόρτζιο δεν είναι πια εδώ”. Φυσικά, η σκέψη του ήταν πάντα παρούσα, αλλά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να είμαι αποφασιστικός. Έτσι δουλέψαμε με πολύ απλό τρόπο. Ήμουν ακριβής σε ό,τι έκανα, προσπαθώντας να μην σκέφτομαι πολύ τι θα είχε κάνει ο Τζόρτζιο».

Emporio Armani Fall/Winter 2026/2027 – REUTERS/Alessandro Garofalo

Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες από την Emporio Armani Fall 2026/2027 REUTERS/Alessandro Garofalo REUTERS/Alessandro Garofalo

Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες από την Emporio Armani Fall 2026/2027 REUTERS/Alessandro Garofalo

Ιδού η πρώτη συλλογή της Σιλβάνα και του Λέο

Τελικά, η πρώτη κοινή συλλογή Emporio Armani για άνδρες παρουσιάστηκε από τους προκαθορισμένους κληρονόμους του οίκου Giorgio Armani. Κι όπως οι ίδιοι είπαν στη Tiziana Cardini του Vogue Runway, το σχέδιο για μετάβαση από ξεχωριστές επιδείξεις στο σημερινό σχήμα είχε σχεδιαστεί από τον ίδιο τον Τζόρτζιο Αρμάνι πριν από τον θάνατό του πέρυσι, «για να διασφαλιστεί ότι μόλις φτάσουν στα καταστήματα, οι ανδρικές και γυναικείες σειρές θα φαίνονται σφιχτοδεμένες και συνεκτικές».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;
Ουρανοκατέβατος 27.02.26

Η αλεπού στο παζάρι – Τι δουλειά είχε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην επίδειξη μόδας της Prada;

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ έκανε μια αμήχανη εμφάνιση με τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, στην πρώτη σειρά της επίδειξης μόδας της Prada κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες
Χρυσά γάντια 27.02.26

Το σενάριο γράφτηκε σε 3 μέρες, η προετοιμασία κράτησε μήνες: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γυρίσματα του Rocky πριν από πέντε δεκαετίες

Το 1976 ο Σιλβέστερ Σταλόνε τα έπαιξε όλα για όλα με την κυκλοφορία του Rocky - της μεγάλης κινηματογραφικής έκπληξης της χρονιάς. Μισό αιώνα αργότερα αποκαλύπτει τις σκληρές προπονήσεις που απαιτήθηκαν για να γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική
Nip/Tuck 27.02.26

«Όλοι αυτό μου λένε» - Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο 51χρονος ηθοποιός είπε ότι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει και έχουν σχολιάσει την εμφάνισή του μετά από φήμες ότι έχει υποβληθεί σε αισθητική χειρουργική. Τι παίζει, τελικά, με το πρόσωπο του Μπράντλεϊ Κούπερ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή
«Τοξικό παραμύθι» 27.02.26

Πώς η πρώην στυλίστρια της Σάρα Φέργκιουσον κατέληξε (κι αυτή) από το παλάτι στη φυλακή

Η πραγματική υπόθεση δολοφονίας πίσω από το «The Lady» - Μια νέα δραματική σειρά για την Τζέιν Άντριους, την πρώην δεξί χέρι της Σάρα Φέργκιουσον που κατέληξε στη φυλακή για δολοφονία, βγαίνει στον αέρα την ίδια στιγμή που η πρώην δούκισσα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μέσων ενημέρωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi – «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»
Με το βλέμμα στη σιλουέτα 26.02.26

Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi - «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»

Η σχεδιάστρια επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της σιλουέτας του οίκου Fendi και στη δημιουργία μιας ενιαίας γκαρνταρόμπας για άνδρες και γυναίκες, σε ένα εκπληκτικά άχρωμο ντεμπούτο. «Δεν είμαι σχεδιαστής ψυχαγωγίας», εξήγησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Αρχεία Έπσταϊν 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο