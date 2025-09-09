Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο Ιταλός σχεδιαστής που ομόρφυνε τον κόσμο μας, ήταν σε μια «δια βίου σχέση» με τον Λέο Ντελ’ Όρκο, μέχρι τον θάνατό του στις 4 Σεπτεμβρίου, στα 91 του.

Ο σύντροφός του, στενός συνεργάτης του και δεξί του χέρι, Ντελ’ Όρκο, δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του, τα τελευταία (πολλά) χρόνια και μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ ο Αρμάνι δε σταμάτησε να δουλεύει ούτε λεπτό μέσα στα χρόνια από το 1975, που ήταν επικεφαλής του ομώνυμου ιταλικού οίκου μόδας.

Ο οικογενειακός τάφος

Η εταιρεία του ανακοίνωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Αρμάνι «έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του» στην οικεία του, στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία του έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα, αφού η σορός του είχε δοθεί για λαϊκό προσκύνημα το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

Ο σχεδιαστής ετάφη σε οικογενειακό τάφο, μαζί με τους γονείς του Μαρία και Ούγκο, καθώς και τον αδελφό του, Σέρτζιο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος ποτέ δεν απασχόλησε τα μίντια με την ερωτική του ζωή είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό του, Πανταλέο «Λέο» Ντελ’ Όρκο. Ο Ντελ’Όρκο εργάζεται στην εταιρεία Αρμάνι από το 1977 και σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος ανδρικής μόδας

Ρομαντική ιδιωτικότητα

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος ποτέ δεν απασχόλησε τα μίντια με την ερωτική του ζωή είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό του, Πανταλέο «Λέο» Ντελ’ Όρκο. Ο Ντελ’Όρκο εργάζεται στην εταιρεία Αρμάνι από το 1977 και σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος ανδρικής μόδας.

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ’Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ’Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Εν τω μεταξύ, ο Ντελ’ Όρκο εκπροσώπησε τον Αρμάνι σε διάφορες επιδείξεις μόδας αρκετούς μήνες πριν από το θάνατό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonio Padilla (@immaculate.style)

Η βόλτα στο πάρκο

Ο Ντελ’ Όρκο συνάντησε τον Armani σε ένα πάρκο ενώ έβγαζε βόλτα το σκύλο ενός φίλου του στο Μιλάνο. Ο σχεδιαστής διηγήθηκε σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Δεκέμβριο του 2023 στην εφημερίδα La Repubblica ότι ο σκύλος του φίλου του και ο σκύλος του Αρμάνι άρχισαν να παίζουν.

Εκείνη την εποχή, ο Ντελ’ Όρκο ήταν 24 ετών και εργαζόταν ως στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας πριν στραφεί στην καριέρα του βιομηχανικού σχεδιαστή. Σύντομα, είπε, άρχισε να κάνει μόντελινγκ για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόταν ο Αρμάνι.

Θυμήθηκε πώς, εκείνη την εποχή, η εταιρεία Armani λειτουργούσε σε ένα διαμέρισμα με τέσσερα γραφεία. Ενώ ο Τζόρτζιο Αρμάνι ασχολούνταν με τη μόδα και τη δημιουργική πλευρά, ο τότε επιχειρηματικός (και ερωτικός) συνεργάτης του, Σέρτζιο Γκαλεότι, χειριζόταν τα οικονομικά θέματα.

«Μετά το θάνατο του Σέρτζιο, ήταν ο πιο κοντινός μου άνθρωπος», δήλωσε ο Αρμάνι στο CNN το 2022. «Μου πρόσφερε απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη, τόσο πρακτική όσο και επαγγελματική. Πρώτα ο Σέρτζιο, μετά ο Λεό»

«Πρώτα ο Σέρτσιο, μετά ο Λεό»

Μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας του Αρμάνι με τον Γκαλεότι, ο Ντελ’ Όρκο εντάχθηκε στο σχεδιαστικό τμήμα. Ο Αρμάνι και ο Γκαλεότι εργάστηκαν μαζί στην Armani για εννέα χρόνια, πριν ο Γκαλεότι διαγνωστεί με AIDS το 1984 και πεθάνει τον επόμενο χρόνο.

Αν και ο Αρμάνι το χαρακτήρισε ως το «χειρότερο έτος της ζωής του», αναγνώρισε παράλληλα τη συμβολή του Ντελ’ Όρκο, ο οποίος τον στήριξε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια.

«Μετά το θάνατο του Σέρτζιο, ήταν ο πιο κοντινός μου άνθρωπος», δήλωσε ο Αρμάνι στο CNN το 2022. «Μου πρόσφερε απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη, τόσο πρακτική όσο και επαγγελματική. Πρώτα ο Σέρτζιο, μετά ο Λεό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgio Armani (@giorgioarmani)

«Πιο ώριμος και πεισματάρης»

Έκτοτε, ο Ντελ’ Όρκο περιγράφεται ως το «δεξί χέρι» του Αρμάνι, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό του Ιταλού σχεδιαστή σε διάφορες επιδείξεις μόδας, τιμητικές εκδηλώσεις και γκαλά.

Ο Ντελ’ Όρκο παραμένει επί του παρόντος επικεφαλής του Τμήματος Ανδρικής Μόδας της Armani και διευθύνει την ανδρική ένδυση για όλες τις συλλογές του οίκου, συμπεριλαμβανομένων των Giorgio Armani, Emporio Armani και Armani Exchange.

«Με την πάροδο του χρόνου, έχει γίνει πιο ώριμος και πεισματάρης» δήλωσε ο Αρμάνι για τον Ντελ’ Όρκο σε συνέντευξη που έδωσε το 2021 στο Associated Press.

Τον Ιούνιο του 2025, όταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι έχασε την επίδειξη ανδρικών ενδυμάτων κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου για πρώτη φορά μέσα στα 50 χρόνια πορείας του, λόγω μιας ασαφούς σχετικά με την υγεία του, ο Ντελ’ Όρκο ανέλαβε τα ηνία.

Μετά την επίδειξη, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Αρμάνι παρακολουθούσε από ζωντανή μετάδοση και ότι του «άρεσε η επίδειξη», σύμφωνα με το AP.

Το δαχτυλίδι με διαμάντι

Οι δύο δεν παντρεύτηκαν ποτέ, αλλά ο Αρμάνι φορούσε πάντα ένα δαχτυλίδι που του είχε χαρίσει ο Ντελ’ Όρκο.

Ούτε ο Αρμάνι ούτε ο Ντελ’ Όρκο έχουν μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με το πότε άρχισαν να έχουν ρομαντική σχέση, αλλά ο Ντελ’ Όρκο δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι βρίσκεται σε «δια βίου σχέση» με τον Αρμάνι.

Ο Αρμάνι μίλησε για τη σχέση του με τον Ντελ’ Όρκο στην εφημερίδα Corriere della Sera και έδειξε το δαχτυλίδι με διαμάντι στο αριστερό του χέρι.

Όταν ρωτήθηκε για τον έρωτα, ο Αρμάνι είπε ότι, ενώ γενικά ήταν αδιάφορος σε αυτό το θέμα, ένιωθε ισχυρά συναισθήματα για τον Ντελ’ Όρκο, ο οποίος, όπως είπε, ζούσε μαζί του εδώ και χρόνια και ήταν «το πιο κοντινό του πρόσωπο».

Ενώ ο Ντελ’ Όρκο είναι επικεφαλής της ανδρικής σειράς του οίκου, η ανιψιά του Αρμάνι, Σιλβάνα Αρμάνι, διευθύνει τις γυναικείες συλλογές. «Προετοιμάζω το μέλλον μου με τους ανθρώπους γύρω μου» δήλωσε ο σχεδιαστής στο AP το 2021

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Ο Ντελ’ Όρκο είναι μέρος του σχεδίου διαδοχής του Αρμάνι

Πριν πεθάνει ο Αρμάνι, είχε μιλήσει για τη διαδοχή στην εταιρεία Armani, αν και ποτέ δεν είχε δηλώσει δημοσίως ποιος θα τον διαδεχόταν.

Ενώ ο Ντελ’ Όρκο είναι επικεφαλής της ανδρικής σειράς του οίκου, η ανιψιά του Αρμάνι, Σιλβάνα Αρμάνι, διευθύνει τις γυναικείες συλλογές. «Προετοιμάζω το μέλλον μου με τους ανθρώπους γύρω μου» δήλωσε ο σχεδιαστής στο AP το 2021.

Λίγες μέρες πριν από το θάνατό του, ο Αρμάνι δήλωσε στους Financial Times σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 29 Αυγούστου: «Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή περιλαμβάνουν τη σταδιακή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που είχα αναλάβει εγώ, όλα αυτά τα χρόνια, σε όσους βρίσκονται πιο κοντά μου, όπως ο Λέο Ντελ’ Όρκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα εργασίας».

«Θα ήθελα η διαδοχή να είναι οργανική και να μην αποτελεί μια σημείο ρήξης» ξεκαθάρισε. Μένει να δούμε εάν η επιθυμία του θα γίνει πραγματικότητα.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι χαιρετά το κοινό μαζί με τον Λέο Ντελ’ Όρκο και τη Σιλβάνα Αρμάνι στο τέλος της παρουσίασης της συλλογής Emporio Armani άνοιξη/καλοκαίρι 2025 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία, 15 Ιουνίου 2024. REUTERS/Alberto Maddaloni/File Photo