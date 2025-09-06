magazin
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
06 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:14

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έγινε πρωτοσέλιδο για μια χειρονομία που, διαβάζοντάς την ξανά μετά το θάνατό του, μοιάζει πλούσια σε νόηματα: ο βασιλιάς της μόδας είχε αγοράσει το ιστορικό μπαρ La Capannina di Franceschi στο Forte dei Marmi της Ιταλίας.

Η είδηση σήμερα έχει την αίσθηση ενός τέλους που έγραψε επίτηδες: εκεί, το 1966, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος αργότερα έγινε σύντροφός του στη ζωή και τη δουλειά. Ίδρυσαν μαζί την εταιρεία Giorgio Armani αλλά ο Γκαλεότι πέθανε το 1985.

«Μια χειρονομία αγάπης, μια επιστροφή στις ρίζες του» το αποκάλεσε, αλλά ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

Το La Capannina έγινε αμέσως στέκι

Για το μπαρ La Capannina, όλα ξεκίνησαν με μια ιδέα τόσο απλή όσο και επαναστατική. Ο επιχειρηματίας Αχίλ Φρανσέσκι μεταμόρφωσε μια παλιά καλύβα στην παραλία σε ένα καταφύγιο κυρίων -ένα μπαρ, ένα χειροκίνητο γραμμόφωνο, τραπέζια με χαρτιά και μια θέα στη θάλασσα που από μόνη της ήταν αρκετή για να μεθύσει κανείς.

Ήταν το 1929 και, χωρίς να το ξέρει, ένα τοπόσημο γεννιόταν. Το La Capannina έγινε αμέσως στέκι, προσελκύοντας αριστοκράτες, ποιητές και διανοούμενους: από τους Ρουτσελάι μέχρι τους Σφόρτσα, από τον αρωματοποιό Πιερ Μοντάλε μέχρι τον ποιητή Τζιουζέπε Ουγκαρέτι, τον ζωγράφο Κάρλο Λέβι και τον συγγραφέα Ενρίκο Πέα.

Ανακατασκευάστηκε το 1939 μετά από πυρκαγιά και έκτοτε παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, πιστός θεματοφύλακας μιας διαχρονικής αισθητικής. Ο τελευταίος από τους ρομαντικούς αποφάσισε να το αποχαιρετήσει με αυτόν τον τρόπο, όπως τότε που απολάμβανε το ηλιοβασίλεμα εκεί με ένα απεριτίβο στο χέρι.

Eκεί, το 1966, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος αργότερα έγινε σύντροφός του στη ζωή και τη δουλειά

Ντίσκο και διανόηση

Με την πάροδο των ετών η επιτυχημένη συνταγή του La Capannina προσέλκυσε προσωπικότητες από τον κόσμο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και του κινηματογράφου και η τοποθεσία χρησίμευσε ως σκηνικό για τοπικές κινηματογραφικές παραγωγές, αυξάνοντας την ελκυστικότητά της. Το μαγαζί διατήρησε τη σημερινή χαμηλών τόνων εμφάνισή του, αλλά εξέλιξε την προσφορά του με έναν συνδυασμό ντίσκο και ζωντανών θεαμάτων.

Δεν υπάρχει Forte dei Marmi χωρίς το La Capannina και ο Τζόρτζιο Αρμάνι το γνώριζε καλά. Το ιστορικό νυχτερινό κλαμπ, το οποίο συνέβαλε στην άνοδο και την αυξανόμενη φήμη της παραθαλάσσιας πόλης της Τοσκάνης ως προορισμού για θέρετρα, αποκτήθηκε από τον σχεδιαστή και σώθηκε. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστές.

Δεν υπάρχει Forte dei Marmi χωρίς το La Capannina και ο Τζόρτζιο Αρμάνι το γνώριζε καλά

YouTube thumbnail

Ένας ακόμα κύκλος έκλεισε 

Το La Capannina από το 1977 και μετά ελέγχεται από τον Τζεράρντο και την Κάρλα Γκουίντι ενώ θα ξεκινήσει την πορεία του υπό τη νέα ιδιοκτησία από το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο του Αρμάνι.

Η απόκτηση του lifestyle θρύλου θεωρήθηκε ως ακόμα μια στιγμή πλήρους κύκλου για τον σχεδιαστή, ο οποίος γιόρταζε φέτος την 50ή επέτειο της καριέρας του στη μόδα. Ο οίκος Armani διοργάνωσε ένα δείπνο στο Arsenale της Βενετίας κατά τη διάρκεια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, το οποίο θα συνέπεσε με το λανσάρισμα του Armani/Archivio, μιας νέας πλατφόρμας αφιερωμένης σε όλες τις μέχρι σήμερα συλλογές του Giorgio Armani, συνεχίζοντας ουσιαστικά την κληρονομιά του Τζόρτζιο Αρμάνι.

Πάνω από 200 συλλογές, 5.500 καταγεγραμμένες εμφανίσεις πασαρέλας και 30.200 μεμονωμένα αρχειακά αντικείμενα θα είναι προσβάσιμα online καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του αρχείου, με τις πρώτες 57 εμφανίσεις να είναι τώρα διαθέσιμες για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το ψηφιακό πρότζεκτ θα ακολουθηθεί από μια έκθεση που θα εγκαινιαστεί στο Μουσείο Pinacoteca di Brera στο Μιλάνο στις 24 Σεπτεμβρίου και από την επίδειξη πασαρέλας Giorgio Armani άνοιξη 2026 που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου.

(Οι ημερομηνίες ενδεχομένως να αλλάξουν μετά τον θάνατο του Αρμάνι).

Νωρίτερα φέτος ο οίκος μόδας παρουσίασε επίσης την έκθεση «Giorgio Armani Privé 2005-2025, Είκοσι χρόνια υψηλής ραπτικής» στον χώρο Armani/Silos στο Μιλάνο γιορτάζοντας παράλληλα τα 25 χρόνια του Armani Casa κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Σχεδιασμού του Μιλάνου.

Οι μάρκες μόδας έχουν στραφεί στο Forte dei Marmi

Όσο για το La Capannina, η εξαγορά του από τον Αρμάνι είναι η τελευταία μιας σειράς παρόμοιων κινήσεων στην Τοσκάνη. Για παράδειγμα, πέρυσι ο Ιταλός επιχειρηματίας και θρύλος της Formula 1 Φλάβιο Μπριατόρε πούλησε το beach club του με την επωνυμία Twiga στην LMDV Capital, το οικογενειακό γραφείο του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica και προέδρου της Ray-Ban, Λεονάρντο Μαρία ντελ Βέκιο.

Στα τέλη του 2022, ο όμιλος Prada απέκτησε το ιστορικό Caffè Principe της πόλης, το οποίο επίσης χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, και το άνοιξε ξανά το καλοκαίρι του 2023 με ανανεωμένους εσωτερικούς χώρους και μενού που έχει επιμεληθεί το ιστορικό ζαχαροπλαστείο Marchesi 1824.

Φέτος, η τοπική γαστρονομική προσφορά εμπλουτίστηκε περαιτέρω με το άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου της γνωστής αλυσίδας Giacomo Milano στην πόλη, που βρίσκεται μέσα στο παραλιακό θέρετρο Bagno Marechiaro.

Με την πάροδο των ετών, οι μάρκες μόδας έχουν στραφεί στο Forte dei Marmi ενώ καταναλωτικό κοινό με υψηλό μπάτζετ ακολουθεί με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από την άλλη, οι μικρότερες μάρκες είδαν ευκαιρίες να συνδεθούν με τους καταναλωτές μέσω εποχιακών pop up stores.

Φέτος, η Longchamp κατέλαβε την πλαζ του Bagno Felice 1 με επώνυμες καμπάνες, έπιπλα, λευκά είδη και υφάσματα, καθώς και αξεσουάρ, μέχρι ταμπλό και μπρελόκ καμπίνας- οι χαρακτηριστικές ρίγες της Gallo στόλισαν την περιοχή της πισίνας του ιστορικού Augustus Hotel & Resort, ενώ η μιλανέζικη μάρκα Doriani προσάρμοσε το beach club Bagno Cesare, για να αναφέρουμε μερικά από αυτά.

