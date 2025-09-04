«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Παρά την παγκόσμια επιτυχία στο τιμόνι ενός οίκου μόδας με κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο Τζόρτζιο Αρμάνι αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προσωπική του ζωή.

O αρχιτέκτονας της κομψότητας παραδέχθηκε ότι ήταν «κάπως αδιάφορος» για τον έρωτα, σε μια σπαρακτική συνέντευξη που έδωσε μόλις έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.

Ο Ιταλός σχεδιαστής, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών, είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, αλλά παρέμενε σιωπηλός για τη σεξουαλικότητά του και σχολίασε τις σχέσεις του ελάχιστες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Πριν από τον θάνατό του, ο σχεδιαστής είχε μια στενή σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη και δεξί του χέρι, τον Λέο Ντελ’Ορκο – με τον Αρμάνι να μιλά δημόσια για τη «βαθιά τους αγάπη».

Ωστόσο, σε μια σπάνια συνέντευξη, που έδωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera μόλις πέρυσι, ο σχεδιαστής παραδέχθηκε ότι ήταν πλέον «κάπως αδιάφορος» για τον έρωτα.

Στην ίδια συνέντευξη ο Αρμάνι αποκάλυψε ότι έχασε την παρθενιά του με ένα κορίτσι στο σχολείο («Όχι και ό,τι καλύτερο» πρόσθεσε) και αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε έναν άνδρα για πρώτη φορά όταν ήταν σε κατασκήνωση το καλοκαίρι.

«Δεν καταλάβαινα τι ήταν, δεν έκανα διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ήταν μια έλξη που ένιωσα, κάτι όμορφο: δεν μπορούσες να περιμένεις να είσαι κοντά του, να σε χαϊδέψει… μια μεγάλη συγκίνηση. Δεν έχω πει ποτέ αυτά τα πράγματα σε κανέναν. Είναι μια πολύ συγκινητική ανάμνηση» είχε αποκαλύψει.

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, πέθανε ένα κομμάτι μέσα μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο»

Διαβόητα ιδιωτικός για την προσωπική του ζωή και εκκεντρικά σιωπηλός για τις σχέσεις του, ο Αρμάνι φέρεται να μην ξεπέρασε ποτέ την απώλεια του Σέρτζιο Γκαλεότι που πέθανε στα 40 του χρόνια από επιπλοκές μετά το AIDS, το 1985. Μια σχέση ζωής, και ένα επίμονο τραύμα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γνώρισε τον μακροχρόνιο σύντροφό του Σέρτζιο Γκαλεότι, στις διακοπές τους στη Λα Καπανίνα στη Βερσίλια της Τοσκάνης, το 1966, όταν ήταν 32 ετών. Ο Γκαλεότι ήταν 11 χρόνια νεότερος του και οι δύο άνδρες συνδέθηκαν χωρίς όρους.

Μιλώντας στο Vanity Fair παλιότερα, ο Αρμάνι θυμήθηκε: «Αμέσως με έκανε να νιώσω πατρικά απέναντι του, ένιωσα αμέσως υπεύθυνος για αυτόν και για τη ζωή του. Ήταν πραγματικά σαν να ήταν παιδί μου».

Σύντομα, η σχέση εξελίχθηκε σε «βαθιά αγάπη». «Η αγάπη είναι ένας πολύ περιοριστικός όρος. Ήταν μια μεγάλη συνωμοσία ενάντια στη ζωή και τον υπόλοιπο κόσμο» είχε εξομολογηθεί ο Αρμάνι.

Ο Γκαλεότι τον ακολούθησε στο Μιλάνο και τον ενθάρρυνε να εισέλθει στον κόσμο της μόδας, λέγοντάς του ότι είχε «σημαντικές δυνατότητες» – πριν ο Αρμάνι λανσάρει το δικό του brand το 1975. Εκείνος τον ενθάρρυνε, και μαζί του έχτισε την αυτοκρατορία του με την επωνυμία Armani.

Όταν ο Γκαλεότι πέθανε από μια ασθένεια που σχετίζεται με το AIDS -που αναφέρθηκε τότε ότι ήταν καρδιακή προσβολή- το 1985 σε ηλικία 40 ετών, ο Αρμάνι έμελλε να περάσει τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες χωρίς την αληθινή του αγάπη.

«Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ τίποτα. Σε έναν χρόνο ολόκληρο χρόνο είπε μόλις μια φορά: “Τζόρτζιο, κοίτα πόσο έχω αδυνατίσει”. Αυτό ήταν όλο»

Στα τελευταία χρόνια του Σέρτζιο, οι δύο τους ήταν περισσότερο καλύτεροι φίλοι παρά εραστές, με τον Αρμάνι να παραδέχεται ότι «το πάθος δεν διαρκεί». Ωστόσο, η απώλειά του συνέτριψε τον θρύλο της μόδας – και δεν το ξεπέρασε ποτέ πραγματικά.

11 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαλεότι, ο Αρμάνι μίλησε στο New York Magazine. Σε εκείνη τη συνέντευξη αποκάλυψε ότι εξακολουθούσε να φοράει το δαχτυλίδι του συντρόφου του κάθε μέρα.

«Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ τίποτα. Σε έναν χρόνο ολόκληρο χρόνο είπε μόλις μια φορά: “Τζόρτζιο, κοίτα πόσο έχω αδυνατίσει”. Και αυτό ήταν όλο».

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, πέθανε ένα κομμάτι μέσα μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο» εξομολογήθηκε μόλις στα 90α του χρόνια.

Η οικογένειά του Αρμάνι παρατήρησε αμέσως ότι ο θάνατος του Γκαλεότι τον άλλαξε δραστικά. Η ανιψιά του, Ρομπέρτα, είπε στο Vanity Fair ότι μετά των απώλεια ο θείος της έγινε «πιο σοβαρός και εσωστρεφής».

Ο άλλος σύντροφος

Αν και έκτοτε έχει πει ότι έγινε «αδιάφορος» για τον έρωτα, ο Αρμάνι ανέφερε ότι το άτομο που ήταν «πιο κοντά» σε εκείνον ήταν ο Λέο Ντελ’Ορκο, και ότι έζησαν μαζί για πολλά χρόνια.

Ως το δεξί χέρι του Αρμάνι και επικεφαλής του ανδρικού στιλ, ο 72χρονος Ντελ’Ορκο ήταν σχεδόν πάντα στο πλευρό του, αλλά η φύση της σχέσης τους παρέμεινε ασαφής.

Στη βιογραφία του Αρμάνι το 2022 με τίτλο Per Amore, έγραψε για τον Ντελ’Όρκο: «Το πραγματικό του όνομα είναι Πανταλέων… είναι το άτομο στο οποίο έχω εμπιστευτεί τις πιο ιδιωτικές μου σκέψεις, προσωπικές, επαγγελματικές και άλλες, τις οποίες κράτησε για τον εαυτό του με μεγάλη διακριτικότητα. Ευχαριστώ, Λέο!».

«Δεν μου είπε ποτέ ότι ήμουν καλός. Μια φορά με χτύπησε στην πλάτη. Αλλά δεν με βασανίζουν αυτές οι σκέψεις. Ξέρω πώς σκέφτεται»

Το ζευγάρι δεν ήταν παντρεμένο, αλλά ο Αρμάνι είχε πει ότι φορούσε ένα «υπέροχο δαχτυλίδι με ένα διαμάντι».

Από την πλευρά του, ο Ντελ’Ορκο έχει πει ότι προτιμά να δουλεύει «πίσω από τα παρασκήνια». Σε συνέντευξή του στη Repubblica το 2023 ο Ντελ’Ορκο είπε:

«Δεν νομίζω ότι μου είπε ποτέ ότι ήμουν καλός. Μια φορά με χτύπησε στην πλάτη. Αλλά δεν με βασανίζουν αυτές οι σκέψεις. Πλέον ξέρω πώς σκέφτεται».

Η τελευταία μνήμη

Μόλις πριν λίγες μέρες πριν το θάνατο του ο Τζόρτζιο Αρμάνι αγόρασε τη Λα Καπανίνα ντι Φραντσέσκι, το ιστορικό νυχτερινό κέντρο στο Φόρτε ντέι Μάρμι όπου συνάντησε για πρώτη φορά τον Γκαλεότι.

Το κέντρο είναι ένα από τα πιο διάσημα νυχτερινά κέντρα της Ιταλίας και ένα ορόσημο στην πολιτιστική ιστορία της Βερσίλια.