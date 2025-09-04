Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»
Stories 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:50

«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έζησε μια ζωή με νίκες αλλά η προσωπική ιστορία του ήταν γεμάτη από θυσίες, εσωστρέφεια και μια βαθιά απώλεια που τον στοίχειωσε μέχρι το θάνατο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Παρά την παγκόσμια επιτυχία στο τιμόνι ενός οίκου μόδας με κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο Τζόρτζιο Αρμάνι αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προσωπική του ζωή.

O αρχιτέκτονας της κομψότητας παραδέχθηκε ότι ήταν «κάπως αδιάφορος» για τον έρωτα, σε μια σπαρακτική συνέντευξη που έδωσε μόλις έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του.

Ο Ιταλός σχεδιαστής, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών, είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, αλλά παρέμενε σιωπηλός για τη σεξουαλικότητά του και σχολίασε τις σχέσεις του ελάχιστες φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Πριν από τον θάνατό του, ο σχεδιαστής είχε μια στενή σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη και δεξί του χέρι, τον Λέο Ντελ’Ορκο – με τον Αρμάνι να μιλά δημόσια για τη «βαθιά τους αγάπη».

Ωστόσο, σε μια σπάνια συνέντευξη, που έδωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera μόλις πέρυσι, ο σχεδιαστής παραδέχθηκε ότι ήταν πλέον «κάπως αδιάφορος» για τον έρωτα.

Στην ίδια συνέντευξη ο Αρμάνι αποκάλυψε ότι έχασε την παρθενιά του με ένα κορίτσι στο σχολείο («Όχι και ό,τι καλύτερο» πρόσθεσε) και αποκάλυψε ότι ερωτεύτηκε έναν άνδρα για πρώτη φορά όταν ήταν σε κατασκήνωση το καλοκαίρι.

«Δεν καταλάβαινα τι ήταν, δεν έκανα διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ήταν μια έλξη που ένιωσα, κάτι όμορφο: δεν μπορούσες να περιμένεις να είσαι κοντά του, να σε χαϊδέψει… μια μεγάλη συγκίνηση. Δεν έχω πει ποτέ αυτά τα πράγματα σε κανέναν. Είναι μια πολύ συγκινητική ανάμνηση» είχε αποκαλύψει.

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, πέθανε ένα κομμάτι μέσα μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο»

Διαβόητα ιδιωτικός για την προσωπική του ζωή και εκκεντρικά σιωπηλός για τις σχέσεις του, ο Αρμάνι φέρεται να μην ξεπέρασε ποτέ την απώλεια του Σέρτζιο Γκαλεότι που πέθανε στα 40 του χρόνια από επιπλοκές μετά το AIDS, το 1985. Μια σχέση ζωής, και ένα επίμονο τραύμα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γνώρισε τον μακροχρόνιο σύντροφό του Σέρτζιο Γκαλεότι, στις διακοπές τους στη Λα Καπανίνα στη Βερσίλια της Τοσκάνης, το 1966, όταν ήταν 32 ετών. Ο Γκαλεότι ήταν 11 χρόνια νεότερος του και οι δύο άνδρες συνδέθηκαν χωρίς όρους.

Μιλώντας στο Vanity Fair παλιότερα, ο Αρμάνι θυμήθηκε: «Αμέσως με έκανε να νιώσω πατρικά απέναντι του, ένιωσα αμέσως υπεύθυνος για αυτόν και για τη ζωή του. Ήταν πραγματικά σαν να ήταν παιδί μου».

Σύντομα, η σχέση εξελίχθηκε σε «βαθιά αγάπη». «Η αγάπη είναι ένας πολύ περιοριστικός όρος. Ήταν μια μεγάλη συνωμοσία ενάντια στη ζωή και τον υπόλοιπο κόσμο» είχε εξομολογηθεί ο Αρμάνι.

@samuelriveraartistry Armani Archives |2| 🎞 A brief storia about Giorgio Armani’s co-founder Sergio Galeotti. “He was the true spirit of this company” – Giorgio Armani said #giorgioarmani ♬ original sound – Samuel Eli

Ο Γκαλεότι τον ακολούθησε στο Μιλάνο και τον ενθάρρυνε να εισέλθει στον κόσμο της μόδας, λέγοντάς του ότι είχε «σημαντικές δυνατότητες» – πριν ο Αρμάνι λανσάρει το δικό του brand το 1975. Εκείνος τον ενθάρρυνε, και μαζί του έχτισε την αυτοκρατορία του με την επωνυμία Armani.

Όταν ο Γκαλεότι πέθανε από μια ασθένεια που σχετίζεται με το AIDS -που αναφέρθηκε τότε ότι ήταν καρδιακή προσβολή- το 1985 σε ηλικία 40 ετών, ο Αρμάνι έμελλε να περάσει τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες χωρίς την αληθινή του αγάπη.

«Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ τίποτα. Σε έναν χρόνο ολόκληρο χρόνο είπε μόλις μια φορά: “Τζόρτζιο, κοίτα πόσο έχω αδυνατίσει”. Αυτό ήταν όλο»

Στα τελευταία χρόνια του Σέρτζιο, οι δύο τους ήταν περισσότερο καλύτεροι φίλοι παρά εραστές, με τον Αρμάνι να παραδέχεται ότι «το πάθος δεν διαρκεί». Ωστόσο, η απώλειά του συνέτριψε τον θρύλο της μόδας – και δεν το ξεπέρασε ποτέ πραγματικά.

11 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαλεότι, ο Αρμάνι μίλησε στο New York Magazine. Σε εκείνη τη συνέντευξη αποκάλυψε ότι εξακολουθούσε να φοράει το δαχτυλίδι του συντρόφου του κάθε μέρα.

«Δεν με είδε ποτέ να κλαίω. Ο ίδιος δεν είπε ποτέ τίποτα. Σε έναν χρόνο ολόκληρο χρόνο είπε μόλις μια φορά: “Τζόρτζιο, κοίτα πόσο έχω αδυνατίσει”. Και αυτό ήταν όλο».

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, πέθανε ένα κομμάτι μέσα μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι συγχαίρω λίγο τον εαυτό μου, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο» εξομολογήθηκε μόλις στα 90α του χρόνια.

Η οικογένειά του Αρμάνι παρατήρησε αμέσως ότι ο θάνατος του Γκαλεότι τον άλλαξε δραστικά. Η ανιψιά του, Ρομπέρτα, είπε στο Vanity Fair ότι μετά των απώλεια ο θείος της έγινε «πιο σοβαρός και εσωστρεφής».

Ο άλλος σύντροφος

Αντρέα Καμεράνα (ανιψιός του Αρμάνι), Τζόρτζιο Αρμάνι και Ντελ’Ορκο

Αν και έκτοτε έχει πει ότι έγινε «αδιάφορος» για τον έρωτα, ο Αρμάνι ανέφερε ότι το άτομο που ήταν «πιο κοντά» σε εκείνον ήταν ο Λέο Ντελ’Ορκο, και ότι έζησαν μαζί για πολλά χρόνια.

Ως το δεξί χέρι του Αρμάνι και επικεφαλής του ανδρικού στιλ, ο 72χρονος Ντελ’Ορκο ήταν σχεδόν πάντα στο πλευρό του, αλλά η φύση της σχέσης τους παρέμεινε ασαφής.

Στη βιογραφία του Αρμάνι το 2022 με τίτλο Per Amore, έγραψε για τον Ντελ’Όρκο: «Το πραγματικό του όνομα είναι Πανταλέων… είναι το άτομο στο οποίο έχω εμπιστευτεί τις πιο ιδιωτικές μου σκέψεις, προσωπικές, επαγγελματικές και άλλες, τις οποίες κράτησε για τον εαυτό του με μεγάλη διακριτικότητα. Ευχαριστώ, Λέο!».

«Δεν μου είπε ποτέ ότι ήμουν καλός. Μια φορά με χτύπησε στην πλάτη. Αλλά δεν με βασανίζουν αυτές οι σκέψεις. Ξέρω πώς σκέφτεται»

Το ζευγάρι δεν ήταν παντρεμένο, αλλά ο Αρμάνι είχε πει ότι φορούσε ένα «υπέροχο δαχτυλίδι με ένα διαμάντι».

Από την πλευρά του, ο Ντελ’Ορκο έχει πει ότι προτιμά να δουλεύει «πίσω από τα παρασκήνια». Σε συνέντευξή του στη Repubblica το 2023 ο Ντελ’Ορκο είπε:

«Δεν νομίζω ότι μου είπε ποτέ ότι ήμουν καλός. Μια φορά με χτύπησε στην πλάτη. Αλλά δεν με βασανίζουν αυτές οι σκέψεις. Πλέον ξέρω πώς σκέφτεται».

Η τελευταία μνήμη

Μόλις πριν λίγες μέρες πριν το θάνατο του ο Τζόρτζιο Αρμάνι αγόρασε τη Λα Καπανίνα ντι Φραντσέσκι, το ιστορικό νυχτερινό κέντρο στο Φόρτε ντέι Μάρμι όπου συνάντησε για πρώτη φορά τον Γκαλεότι.

Το κέντρο είναι ένα από τα πιο διάσημα νυχτερινά κέντρα της Ιταλίας και ένα ορόσημο στην πολιτιστική ιστορία της Βερσίλια.

View this post on Instagram

A post shared by TRUSS (@trussarchive)

Η εξαγορά είναι κάτι περισσότερο από μια συμβολική χειρονομία. Ο Αρμάνι, λίγο πριν τον επίλογο της ζωής του, αγόρασε την τοποθεσία που γνώρισε τον μεγάλο έρωτα του.

Η Λα Καπανίνα μνημονεύεται ως ένα στέκι για καλλιτέχνες, σχεδιαστές και διασημότητες σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, καθιστώντας την ένα σημαντικό κομμάτι της ιταλικής μόδας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναλαμβάνοντας την ιδιοκτησία του νυχτερινού κέντρου, ο Αρμάνι επιβεβαίωσε την προσωπική του ιστορία με έναν χώρο που επηρέασε την ζωή και τον καριέρα του. Και στην πίστα αυτού; Εκείνος και εκείνος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τόσο κοντά 02.09.25

Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
«Κλαίει, κλαίει» 01.09.25

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορτογαλία: Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα με το τελεφερίκ
Λισαβόνα 05.09.25

Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους νεκρούς του τελεφερίκ

Το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, και όπως ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες.

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»
Οικονομικές Ειδήσεις 05.09.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά στην Ουκρανία»

Η έκκληση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και προέδρου του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp και βασικού μετόχου της Alter Ego Media, για τον τερματισμό του ουκρανικού πολέμου και οι αναφορές του στην κακή πραγματική οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, στην παρέμβασή του στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση
Wall Street 05.09.25

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον S&P με το βλέμμα στην απασχόληση

Οι traders αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε μείωση στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων να παρουσιάζουν άνοδο

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο