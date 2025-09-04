magazin
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια
Go Fun 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:07

«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια

Ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε αυτό που δεν τόλμησαν άλλοι. Απελευθέρωσε τη μόδα από τις συμβάσεις και ανέδειξε την αληθινή κομψότητα στην απλότητα. Αυτές είναι οι αλήθειες, αυτή είναι η σοφία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Spotlight

Το ταξίδι του Τζόρτζιο Αρμάνι στη μόδα ξεκίνησε με μία και μόνο φιλοσοφία: να δημιουργήσει διαχρονικά, κομψά ρούχα για άνδρες και γυναίκες που θα αντέχουν στις επιταγές του χρόνου.

Ενώ κινούνταν κόντρα στο ρεύμα, προτείνοντας πιο ανδρόγυνα σχέδια σε μία εποχή όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων άρχιζαν να διαλύονται, η διορατικότητά του Ιταλού μαέστρο της μόδας αποδείχθηκε σωστή. Οι συλλογές του έγιναν αμέσως επιτυχία και αγκαλιάστηκαν από τους αγοραστές και τη «βασιλική οικογένεια» του Χόλιγουντ.

Ο Αρμάνι συνέχισε να υπογράφει τα κοστούμια εμβληματικών ταινιών, όπως το American Gigolo το 1980, ενώ το 1982 κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυση του ομώνυμου οίκου του, η μπράντα του σχεδιαστή που πέθανε σε ηλικία 91 ετών συνεχίζει να ακμάζει, φέρνοντας τις εμβληματικές της αξίες –το συγκρατημένο glamour και τη διακριτική πολυτέλεια– σε κάθε έκφανση του σύγχρονου lifestyle, από τα ρούχα στα cosmetics, από τις γεύσεις στα ξενοδοχεία και τη διακόσμηση.

View this post on Instagram

A post shared by PERFECT (@theperfectmagazine)

Πίσω από την επιτυχία του και την αφοσίωσή του στη δημιουργία αντικειμένων ομορφιάς που αποθέωσαν τη διακριτική κομψότητα με φόρμες αιθέριες και ιδιότυπα δυναμικές, ο Αρμάνι δημιούργησε με τη φιλοσοφία του ακλόνητη από περιοδικές τάσεις ή φωνές.

Στον πυρήνα του υπήρξε η αυθεντικότητα και η πίστη στο less is more. Ως φόρο τιμής στον επιδραστικά Ιταλό σχεδιαστή που επενερμήνευσε το chic και έφερε το power suit στην κορυφή των στιλιστικών ορόσημων, μία ανθολογία από τα πιο εμπνευσμένα λόγια του Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Η συνέπεια του στιλ μου είναι μια σχέση ζωής. Την αγάπησα, μετά τη μίσησα και μετά την αγάπησα ξανά. Αφόρητα πολύ! Στην αρχή μου έδωσε μια εξαιρετική δύναμη, αλλά κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 την ένιωσα ως ένα κλουβί από το οποίο προσπαθούσα να αποδράσω».

«Απελευθέρωσα τους άνδρες και τις γυναίκες από πολλούς περιορισμούς. Έγινα ο μόδιστρος μιας εποχής γεμάτη αλλαγές».

YouTube thumbnail

«Η δουλειά μου σήμερα θεωρείται κλασική, αλλά όταν ξεκίνησα, ήταν μία τομή. Από τότε, συνέχισα να ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου. Δεν αλλάζω το στιλ μου, αλλά του επιτρέπω να εξελίσσεται».

«Η φήμη δεν είναι αυτό που με ώθησε προς αυτό το μονοπάτι. Ούτε τα χρήματα— όλα αυτά δεν μπορούν να αγοράσουν την κομψότητα. Κινητήρια δύναμη μου υπληρξε από πάντα η ανάγκη να δημιουργήσω. Αυτό είναι που πάντα με παρακινούσε».

«Πραγματικά αντιπαθώ το γεγονός ότι σήμερα η μόδα αφορά κυρίως τη βιομηχανία του θεάματος και τις δημόσιες σχέσεις, μερικές φορές εις βάρος του ίδιου του προϊόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ για να ντύσουμε τους ανθρώπους με κάτι αυθεντικό, χρήσιμο.  Είμαστε εδώ για να φέρουμε την ομορφιά».

«Στιλ είναι να ξέρεις ποιος είσαι, τι σου ταιριάζει και πώς να αναδείξεις όλο αυτό το σύνολο με τη δική σου υπογραφή».

«Δεν έζησα με κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα ζωής αλλά ππάντα έκανα τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Ακόμη και σήμερα, κρατάω την ανεξαρτησία μου. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα για μένα. Πάθος. Ρίσκο. Επιμονή. Συνέπεια. Αυτή είναι η επαγγελματική μου ιστορία».

«Αυτό που έμεινε ίδιο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και της ζωής μου, είναι η επιθυμία μου να εκφράζομαι. Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, μπορείς να επηρεαστείς, να παρασυρθείς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και να χάσεις τη δική σου ταυτότητα. Δεν μου επέτρεψα κάτι τέτοιο».

«Όσο πιο επιτυχημένος γίνομαι, τόσο περισσότερο θέλω να παραμείνω ο εαυτός μου. Έχω ελαττώματα, έχω ανασφάλειες, αυτά είμαι εγώ».

«Ό,τι κάνω προέρχεται από ένα μεγάλο πάθος σε συνδυασμό με μία σχεδόν μανιακή προσοχή στη λεπτομέρεια. Η οπτική μου για το στιλ είναι πεντακάθαρη και άρτια διαμορφωμένη. Αντικατοπτρίζεται σε κάθε τι που φέρει το όνομά μου».

«Όλη η δουλειά μου ξεκίνησε γύρω από το σακάκι – ήταν το σημείο εκκίνησης για όλα όσα ακολούθησαν. Η αφαίρεση κάθε αγκύλωσης ενός ρούχου, η ανακάλυψη μιας απροσδόκητης φυσικότητας ήταν μια δύναμη. Έβγαλα τη φόδρα, άλλαξα τη θέση των κουμπιών και περιστασιακά προσάρμοσα τις αναλογίες. Εκεί νίκησα».

«Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα να εκφράσω την επιθυμία μου για αλλαγή μέσω της διαφήμισης. Πάντα τη θεωρούσα ένα προνομιούχο μέσο επικοινωνίας με το κοινό – ένας τρόπος να μεταφέρω ένα στιλ που, με την πάροδο του χρόνου, έγινε τρόπος ζωής. Στη μόδα, η διαφήμιση δεν είναι κάτι περιττό που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει – είναι αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος, γιατί το τοποθετεί στο πλαίσιο, του δίνει νόημα και προσφέρει ένα πλαίσιο συζήτησης, είναι ένα σχόλιο σε όσα συμβαίνουν γύρω μας».

«Όποιος έχει πάθος για αυτό που κάνει, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να συνδεθεί με τις μελλοντικές γενιές από αυτούς που απλώς ακολουθούν παροδικές τάσεις. Τουλάχιστον η δουλειά τους θα έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, και αυτό δίνει διαχρονικότητα μέσα στο χρόνο».

«Πάθος. Ρίσκο. Επιμονή. Συνέπεια».

«Το hype δεν με απασχολεί. Αναζητώ πάντα κάτι πιο στέρεο, πιο ουσιαστικό. Όσον αφορά την αισθητική, πάντα εργαζόμουν με γνώμονα αυτό το ιδανικό».

«Το στιλ μου γεννήθηκε με έναν μάλλον φυσικό τρόπο, από την προσοχή μου στον κόσμο που με περιβάλλει… Έναν έμφυτο πραγματισμό, αν θέλετε, που είναι αναπόσπαστο μέρος της άποψής μου για το ντιζάιν».

«Στόχος μου είναι να παρουσιάσω το όραμά μου για τη διαχρονική κομψότητα μέσα από κομμάτια που είναι αισθητικά “ανθεκτικά στον χρόνο”. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε κάτι που έχει αξία και διαρκεί. Η εποχή των φανταχτερών, γενικών συμβόλων κοινωνικής θέσης έχει τελειώσει».

«Το μέλλον πηγάζει πάντα από το παρελθόν… αυτό που φοράμε θα είναι πάντα μια εξέλιξη αυτού που έχουμε φορέσει».

«Κατά τη γνώμη μου, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η υψηλή ραπτική πρέπει να διατηρήσει μια αύρα αποκλειστικότητας, που να σχετίζεται με την εγγενή της αξία».

«Η βιωσιμότητα είναι πράγματι το μεγάλο ζήτημα των καιρών μας, και του μέλλοντος… Δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθος μιας επιχείρησης, αλλά τα πάντα με τη στάση και τις αξίες που βρίσκονται πίσω από αυτήν».

«Ο καταναλωτής ποτέ δεν απαίτησε να βγαίνει συνεχώς μαζική μόδα. Οι βιομηχανία δημιούργησε αυτή την κατάσταση… Πρέπει να αγοράζουμε λιγότερα και να αγοράζουμε καλύτερα».

«Η Κοκό Σανέλ ήταν ένα σπουδαίο ταλέντο και η εξερεύνησή της στην άνεση και την απλότητα των ρούχων ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για εμένα. Αυτή η ιδέα της άνεσης και της απλότητας επεκτείνεται και στην ανδρική μου μόδα. Το σώμα είναι και το σημείο αναχώρησης, αλλά και το σημείο άφιξης, για ό,τι κάνω. Και, φυσικά, ο Νίνο Τσερούτι, ο οποίος με προσέλαβε, μου έδωσε αυτοπεποίθηση και με δίδαξε τις βασικές αρχές της δουλειάς μου. Από εκείνον έμαθα την αναζήτηση για ένα νέο κλασικό στυλ: απαλό και καθόλου άκαμπτο. Για εμένα, ήταν ένα παράδειγμα συνεκτικού στυλ και διαίσθησης».

«Εκτιμώ τη δουλειά του Ντρις Βαν Νότεν, του Εντί Σλιμάν και του Τζιαμπατίστα Βάλι. Γενικά, εκτιμώ οποιονδήποτε κάνει τη δουλειά του με τον δικό του τρόπο και ρυθμό, χωρίς να ακολουθεί το εγχειρίδιο, τους κανόνες. Αυτή είναι μία στάση που θαυμάζω».

«Το μέλλον πηγάζει πάντα από το παρελθόν… αυτό που φοράμε θα είναι πάντα μια εξέλιξη αυτού που έχουμε φορέσει».

«Είμαι εκκεντρικός, και το λέω με περηφάνια, παρόλο που αυτός ο χαρακτηρισμός, που μερικές φορές συνδέεται με την τρέλα, μπορεί να φαίνεται έτη φωτός μακριά από αυτό που κάνω».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάς – Κύπρου: Blame game Αθήνας – Λευκωσίας – Νέα παρέμβαση Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάς – Κύπρου: Blame game Αθήνας – Λευκωσίας – Νέα παρέμβαση Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ισορροπία η αγορά – Άλλαξε χέρια το 5,1% της Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε ισορροπία η αγορά – Άλλαξε χέρια το 5,1% της Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
DVF Awards 04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
«Λυπηρό» 03.09.25

Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, οι οποίοι την έκαναν viral.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα
Ορόσημο 03.09.25

Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Με αφορμή τις τέσσερις δεκαετίες επανάστασης με επίκεντρο τη γυναίκα, ο οίκος Donna Karan συνεχίζει το κάλεσμα στη γυναικεία ενδυνάμωση με πέντε μούσες της μόδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπνητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπνητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία

Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Έφυγε από την εθνική Βουλγαρίας ο Ντεσπόντοφ – Γιατί επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη…

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής Βουλγαρίας, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή του βρέφους που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Ακρόπολη
Ελλάδα 04.09.25

Συνελήφθη 17χρονος για τις αρπαγές μωρών σε Πειραιά και Ομόνοια - Ο ίδιος παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα

Η αρπαγή του βρέφους έγινε στα Καμίνια και το μωρό βρέθηκε στην οδό Καλλιρόης - Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι άρπαζε τα μωρά για να καταδείξει ότι οι Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε την άφιξη του Ισπανού προπονητή Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη, μαζί με επιτελείο τεσσάρων συνεργατών, προκειμένου να αναλάβει τους κίτρινους.

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κράτος δικαίου
Ενταφιασμός 04.09.25

Κράτος δικαίου

Η πολιτική απαιτεί στέρεους, συμφωνημένους κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, δηλαδή δίκαιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25

Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Νέα Αριστερά 04.09.25

Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Κάθε τρεις ημέρες βγαίνει ένα σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τη ΝΔ και κουκουλώνεται, τόνισε η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»
«Κοινωνική κατακραυγή» 04.09.25

«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»

Σφοδρή επίθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Δράμας, τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του και την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο