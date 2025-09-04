«Το στιλ μου το μίσησα»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι με δικά του λόγια

Το ταξίδι του Τζόρτζιο Αρμάνι στη μόδα ξεκίνησε με μία και μόνο φιλοσοφία: να δημιουργήσει διαχρονικά, κομψά ρούχα για άνδρες και γυναίκες που θα αντέχουν στις επιταγές του χρόνου.

Ενώ κινούνταν κόντρα στο ρεύμα, προτείνοντας πιο ανδρόγυνα σχέδια σε μία εποχή όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων άρχιζαν να διαλύονται, η διορατικότητά του Ιταλού μαέστρο της μόδας αποδείχθηκε σωστή. Οι συλλογές του έγιναν αμέσως επιτυχία και αγκαλιάστηκαν από τους αγοραστές και τη «βασιλική οικογένεια» του Χόλιγουντ.

Ο Αρμάνι συνέχισε να υπογράφει τα κοστούμια εμβληματικών ταινιών, όπως το American Gigolo το 1980, ενώ το 1982 κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυση του ομώνυμου οίκου του, η μπράντα του σχεδιαστή που πέθανε σε ηλικία 91 ετών συνεχίζει να ακμάζει, φέρνοντας τις εμβληματικές της αξίες –το συγκρατημένο glamour και τη διακριτική πολυτέλεια– σε κάθε έκφανση του σύγχρονου lifestyle, από τα ρούχα στα cosmetics, από τις γεύσεις στα ξενοδοχεία και τη διακόσμηση.

Πίσω από την επιτυχία του και την αφοσίωσή του στη δημιουργία αντικειμένων ομορφιάς που αποθέωσαν τη διακριτική κομψότητα με φόρμες αιθέριες και ιδιότυπα δυναμικές, ο Αρμάνι δημιούργησε με τη φιλοσοφία του ακλόνητη από περιοδικές τάσεις ή φωνές.

Στον πυρήνα του υπήρξε η αυθεντικότητα και η πίστη στο less is more. Ως φόρο τιμής στον επιδραστικά Ιταλό σχεδιαστή που επενερμήνευσε το chic και έφερε το power suit στην κορυφή των στιλιστικών ορόσημων, μία ανθολογία από τα πιο εμπνευσμένα λόγια του Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Η συνέπεια του στιλ μου είναι μια σχέση ζωής. Την αγάπησα, μετά τη μίσησα και μετά την αγάπησα ξανά. Αφόρητα πολύ! Στην αρχή μου έδωσε μια εξαιρετική δύναμη, αλλά κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 την ένιωσα ως ένα κλουβί από το οποίο προσπαθούσα να αποδράσω».

«Απελευθέρωσα τους άνδρες και τις γυναίκες από πολλούς περιορισμούς. Έγινα ο μόδιστρος μιας εποχής γεμάτη αλλαγές».

«Η δουλειά μου σήμερα θεωρείται κλασική, αλλά όταν ξεκίνησα, ήταν μία τομή. Από τότε, συνέχισα να ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου. Δεν αλλάζω το στιλ μου, αλλά του επιτρέπω να εξελίσσεται».

«Η φήμη δεν είναι αυτό που με ώθησε προς αυτό το μονοπάτι. Ούτε τα χρήματα— όλα αυτά δεν μπορούν να αγοράσουν την κομψότητα. Κινητήρια δύναμη μου υπληρξε από πάντα η ανάγκη να δημιουργήσω. Αυτό είναι που πάντα με παρακινούσε».

«Πραγματικά αντιπαθώ το γεγονός ότι σήμερα η μόδα αφορά κυρίως τη βιομηχανία του θεάματος και τις δημόσιες σχέσεις, μερικές φορές εις βάρος του ίδιου του προϊόντος. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ για να ντύσουμε τους ανθρώπους με κάτι αυθεντικό, χρήσιμο. Είμαστε εδώ για να φέρουμε την ομορφιά».

«Στιλ είναι να ξέρεις ποιος είσαι, τι σου ταιριάζει και πώς να αναδείξεις όλο αυτό το σύνολο με τη δική σου υπογραφή».

«Δεν έζησα με κάποια συγκεκριμένη φόρμουλα ζωής αλλά ππάντα έκανα τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο. Ακόμη και σήμερα, κρατάω την ανεξαρτησία μου. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα για μένα. Πάθος. Ρίσκο. Επιμονή. Συνέπεια. Αυτή είναι η επαγγελματική μου ιστορία».

«Αυτό που έμεινε ίδιο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και της ζωής μου, είναι η επιθυμία μου να εκφράζομαι. Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, μπορείς να επηρεαστείς, να παρασυρθείς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και να χάσεις τη δική σου ταυτότητα. Δεν μου επέτρεψα κάτι τέτοιο».

«Όσο πιο επιτυχημένος γίνομαι, τόσο περισσότερο θέλω να παραμείνω ο εαυτός μου. Έχω ελαττώματα, έχω ανασφάλειες, αυτά είμαι εγώ».

«Ό,τι κάνω προέρχεται από ένα μεγάλο πάθος σε συνδυασμό με μία σχεδόν μανιακή προσοχή στη λεπτομέρεια. Η οπτική μου για το στιλ είναι πεντακάθαρη και άρτια διαμορφωμένη. Αντικατοπτρίζεται σε κάθε τι που φέρει το όνομά μου».

«Όλη η δουλειά μου ξεκίνησε γύρω από το σακάκι – ήταν το σημείο εκκίνησης για όλα όσα ακολούθησαν. Η αφαίρεση κάθε αγκύλωσης ενός ρούχου, η ανακάλυψη μιας απροσδόκητης φυσικότητας ήταν μια δύναμη. Έβγαλα τη φόδρα, άλλαξα τη θέση των κουμπιών και περιστασιακά προσάρμοσα τις αναλογίες. Εκεί νίκησα».

«Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξα να εκφράσω την επιθυμία μου για αλλαγή μέσω της διαφήμισης. Πάντα τη θεωρούσα ένα προνομιούχο μέσο επικοινωνίας με το κοινό – ένας τρόπος να μεταφέρω ένα στιλ που, με την πάροδο του χρόνου, έγινε τρόπος ζωής. Στη μόδα, η διαφήμιση δεν είναι κάτι περιττό που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει – είναι αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος, γιατί το τοποθετεί στο πλαίσιο, του δίνει νόημα και προσφέρει ένα πλαίσιο συζήτησης, είναι ένα σχόλιο σε όσα συμβαίνουν γύρω μας».

«Όποιος έχει πάθος για αυτό που κάνει, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να συνδεθεί με τις μελλοντικές γενιές από αυτούς που απλώς ακολουθούν παροδικές τάσεις. Τουλάχιστον η δουλειά τους θα έχει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, και αυτό δίνει διαχρονικότητα μέσα στο χρόνο».

«Πάθος. Ρίσκο. Επιμονή. Συνέπεια».

«Το hype δεν με απασχολεί. Αναζητώ πάντα κάτι πιο στέρεο, πιο ουσιαστικό. Όσον αφορά την αισθητική, πάντα εργαζόμουν με γνώμονα αυτό το ιδανικό».

«Το στιλ μου γεννήθηκε με έναν μάλλον φυσικό τρόπο, από την προσοχή μου στον κόσμο που με περιβάλλει… Έναν έμφυτο πραγματισμό, αν θέλετε, που είναι αναπόσπαστο μέρος της άποψής μου για το ντιζάιν».

«Στόχος μου είναι να παρουσιάσω το όραμά μου για τη διαχρονική κομψότητα μέσα από κομμάτια που είναι αισθητικά “ανθεκτικά στον χρόνο”. Οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε κάτι που έχει αξία και διαρκεί. Η εποχή των φανταχτερών, γενικών συμβόλων κοινωνικής θέσης έχει τελειώσει».

«Το μέλλον πηγάζει πάντα από το παρελθόν… αυτό που φοράμε θα είναι πάντα μια εξέλιξη αυτού που έχουμε φορέσει».

«Κατά τη γνώμη μου, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η υψηλή ραπτική πρέπει να διατηρήσει μια αύρα αποκλειστικότητας, που να σχετίζεται με την εγγενή της αξία».

«Η βιωσιμότητα είναι πράγματι το μεγάλο ζήτημα των καιρών μας, και του μέλλοντος… Δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθος μιας επιχείρησης, αλλά τα πάντα με τη στάση και τις αξίες που βρίσκονται πίσω από αυτήν».

«Ο καταναλωτής ποτέ δεν απαίτησε να βγαίνει συνεχώς μαζική μόδα. Οι βιομηχανία δημιούργησε αυτή την κατάσταση… Πρέπει να αγοράζουμε λιγότερα και να αγοράζουμε καλύτερα».

«Η Κοκό Σανέλ ήταν ένα σπουδαίο ταλέντο και η εξερεύνησή της στην άνεση και την απλότητα των ρούχων ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για εμένα. Αυτή η ιδέα της άνεσης και της απλότητας επεκτείνεται και στην ανδρική μου μόδα. Το σώμα είναι και το σημείο αναχώρησης, αλλά και το σημείο άφιξης, για ό,τι κάνω. Και, φυσικά, ο Νίνο Τσερούτι, ο οποίος με προσέλαβε, μου έδωσε αυτοπεποίθηση και με δίδαξε τις βασικές αρχές της δουλειάς μου. Από εκείνον έμαθα την αναζήτηση για ένα νέο κλασικό στυλ: απαλό και καθόλου άκαμπτο. Για εμένα, ήταν ένα παράδειγμα συνεκτικού στυλ και διαίσθησης».

«Εκτιμώ τη δουλειά του Ντρις Βαν Νότεν, του Εντί Σλιμάν και του Τζιαμπατίστα Βάλι. Γενικά, εκτιμώ οποιονδήποτε κάνει τη δουλειά του με τον δικό του τρόπο και ρυθμό, χωρίς να ακολουθεί το εγχειρίδιο, τους κανόνες. Αυτή είναι μία στάση που θαυμάζω».

«Είμαι εκκεντρικός, και το λέω με περηφάνια, παρόλο που αυτός ο χαρακτηρισμός, που μερικές φορές συνδέεται με την τρέλα, μπορεί να φαίνεται έτη φωτός μακριά από αυτό που κάνω».