Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του
Go Fun 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι όρισε την Ιταλική μόδα και έγινε κομμάτι του μύθου της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Spotlight

Σε ηλικία 91 ετών, ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι που άλλαξε την πορεία της μόδας, απεβίωσε ήρεμα στο σπίτι του στο Μιλάνο, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η κληρονομιά του, βασισμένη στην ανεξαρτησία και την αταλάντευτη αφοσίωση, θα συνεχίσει να ζει.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της ο Όμιλος Armani έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες και την τελευταία επιθυμία του μαέστρο της Ιταλικής μόδας που αποθέωσε την κομψότητα σε κονσέρτα λυρικής απλότητας.

Γράφει η ανακοίνωση:

«Με άπειρη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο κύριος Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργαζόταν μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές, αλλά και στα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα όραμα που επεκτάθηκε από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, προλαμβάνοντας τους καιρούς με εξαιρετική διαύγεια και πραγματισμό. Κινητήρια δύναμή του ήταν η αδιάκοπη περιέργεια και η βαθιά προσοχή στο παρόν, αλλά και στους ανθρώπους.

Μέσα από αυτό το ταξίδι, καθιέρωσε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, μετατρεπόμενος σε μία αγαπητή και σεβαστή φιγούρα για την ικανότητά του να συνδέεται με τον καθένα. Έχοντας πάντα επίγνωση των αναγκών της κοινότητας, δραστηριοποιήθηκε σε πολλά μέτωπα, ειδικά για την υποστήριξη της αγαπημένης του πόλης, του Μιλάνου.

Ο οίκος Αρμάνι, μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, χτίστηκε με συναίσθημα και υπομονή. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε πάντα την ανεξαρτησία –σκέψης και δράσης– σήμα κατατεθέν του. Η εταιρεία είναι, τώρα και για πάντα, αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένειά του και οι εργαζόμενοί του θα συνεχίσουν να πορεύονται με σεβασμό και συνέχεια σε αυτές τις αξίες.

Η σορός του θα εκτεθεί για λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με ώρες λειτουργίας 9 π.μ. έως 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Via Bergognone 59, μέσα στο Armani/Teatro. Σύμφωνα με την ρητή επιθυμία του κυρίου Αρμάνι, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Vita.gr
Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Έρευνα: Τα συναισθήματα περνάνε από το… στομάχι!

Economy
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

inWellness
inTown
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ
Εμφύλιος 04.09.25

«Μη λες ψέματα»: Η Πάρις Τζάκσον επιτίθεται στον Κόλμαν Ντομίνγκο για τη «γεμάτη ανακρίβειες» βιογραφία του Μάικλ

Περισσότερα προβλήματα για τη νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον με την κόρη του, Πάρις, να αναιρεί το εγχείρημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
Μία μπύρα δρόμος 04.09.25

Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά

«Αγαπάμε να τον έχουμε στην παρέα μας, αλλά οι 'γονείς' του δεν θα είναι ενθουσιασμένοι με το νέο του χόμπι» είπε ο μάνατζερ της παμπ για τον γάτο που έχει γίνει θαμώνας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
