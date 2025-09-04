Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

Σε ηλικία 91 ετών, ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι που άλλαξε την πορεία της μόδας, απεβίωσε ήρεμα στο σπίτι του στο Μιλάνο, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η κληρονομιά του, βασισμένη στην ανεξαρτησία και την αταλάντευτη αφοσίωση, θα συνεχίσει να ζει.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της ο Όμιλος Armani έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες και την τελευταία επιθυμία του μαέστρο της Ιταλικής μόδας που αποθέωσε την κομψότητα σε κονσέρτα λυρικής απλότητας.

Γράφει η ανακοίνωση:

«Με άπειρη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο κύριος Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργαζόταν μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές, αλλά και στα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα όραμα που επεκτάθηκε από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, προλαμβάνοντας τους καιρούς με εξαιρετική διαύγεια και πραγματισμό. Κινητήρια δύναμή του ήταν η αδιάκοπη περιέργεια και η βαθιά προσοχή στο παρόν, αλλά και στους ανθρώπους.

Μέσα από αυτό το ταξίδι, καθιέρωσε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, μετατρεπόμενος σε μία αγαπητή και σεβαστή φιγούρα για την ικανότητά του να συνδέεται με τον καθένα. Έχοντας πάντα επίγνωση των αναγκών της κοινότητας, δραστηριοποιήθηκε σε πολλά μέτωπα, ειδικά για την υποστήριξη της αγαπημένης του πόλης, του Μιλάνου.

Ο οίκος Αρμάνι, μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, χτίστηκε με συναίσθημα και υπομονή. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε πάντα την ανεξαρτησία –σκέψης και δράσης– σήμα κατατεθέν του. Η εταιρεία είναι, τώρα και για πάντα, αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένειά του και οι εργαζόμενοί του θα συνεχίσουν να πορεύονται με σεβασμό και συνέχεια σε αυτές τις αξίες.

Η σορός του θα εκτεθεί για λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με ώρες λειτουργίας 9 π.μ. έως 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Via Bergognone 59, μέσα στο Armani/Teatro. Σύμφωνα με την ρητή επιθυμία του κυρίου Αρμάνι, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».