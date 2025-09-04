magazin
04.09.2025
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
04.09.2025
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
04 Σεπτεμβρίου 2025

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών, σήμανε το τέλος μιας θρυλικής πορείας, αλλά το μέλλον της αυτοκρατορίας του μοιάζει διασφαλισμένο με τον ίδιο να είχε μεθοδεύσει ένα λεπτομερές σχέδιο διαδοχής που προστατεύει τον οίκο του, παραδίδοντας την κληρονομιά του σε έναν στενό κύκλο έμπιστων συνεργατών

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν ήταν απλώς ακόμη ένας σχεδιαστής. Οραματιστής, επαναστάτης, ένας καλλιτέχνης που έβαλε την υπογραφή του σε κάθε πτυχή της ζωής και ευγυής επιχειρηματίας ο Αρμάνι οικοδόμησε μια ισχυρή αυτοκρατορία γύρω από τη μπράντα του ξεκινώντας το 1975, όταν ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο του μαζί με τον συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι.

Το όνομά του έγινε συνώνυμο της «χαλαρής» πολυτέλειας, ενώ η επιχειρηματική του ιδιοφυΐα τον οδήγησε να επεκταθεί πέρα από τα ρούχα.

Ο Αρμάνι δημιούργησε ένα lifestyle brand που περιλαμβάνει αρώματα, αξεσουάρ, έπιπλα, ακόμη και ξενοδοχεία και η φήμη του ως «Βασιλιάς Τζόρτζιο» κάθε άλλο παρά τυχαία μπορούσε να είναι.

Ο Αρμάνι υπήρξε ο τελευταίος μεγάλος σχεδιαστής της Ιταλικής μόδας που διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο της αυτοκρατορίας του και αντιστάθηκε σθεναρά στις σειρήνες του fast fashion αλλά και στους κολοσσούς της βιομηχανίας πολυτελείας που θέλησαν να τον εξαγοράσουν.

Προτιμώντας την ανεξαρτησία του από την οποιαδήποτε οικονομική προσφορά ο Τζόρτζιο Αρμάνι έγινε ένας από τους πιο πλούσιους Ιταλούς και ένας από τους πλέον ισχυρούς της μόδας σήμερα, μόνος.

Αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια αμύθητη περιουσία που «κόβει την ανάσα» σχολιάζουν τα media.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η εταιρεία του είχε έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο μέσα στο 2024.

Η προσωπική του περιουσία, με βάση τους δείκτες του Bloomberg Billionaires Index και του Forbes, υπολογίζεται μεταξύ 8,7 δισεκατομμυρίων και 11 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ιταλίας.

Η περιουσία του δεν περιορίζεται μόνο στη μόδα. Ο Αρμάνι, ως πολυμήχανος επιχειρηματίας, είχε επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε άλλους τομείς. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει τη φημισμένη ομάδα μπάσκετ Ολίμπια Μιλάνο, σημαντικές επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία και ακίνητα, καθώς και ένα εντυπωσιακό γιοτ μήκους 61 μέτρων.

Μυστική διαδοχή

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν είχε παιδιά, αλλά είχε προβλέψει τα πάντα για τη διαδοχή του. Λίγο πριν τον θάνατό του, είχε δηλώσει στους Financial Times ότι τα σχέδιά του συνίστανται σε «μία σταδιακή μετάβαση των αρμοδιοτήτων που πάντα χειριζόμουν, στους πιο κοντινούς μου ανθρώπους».

Πρόκειται για έναν στενό κύκλο έμπιστων προσώπων που, σύμφωνα με τις αναφορές, θα αναλάβουν το τιμόνι της αυτοκρατορίας του.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η αδελφή του, Ροζάνα, οι ανιψιές του, Σιλβάνα και Ρομπέρτα, καθώς και ο ανιψιός του, Αντρέα Καμεράνα, μαζί με τον στενό του συνεργάτη, Πανταλέο «Λέο» Ντελ’Ορκο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του ανδρικού τμήματος και θεωρείται μέλος της οικογένειας.

Η καρδιά του σχεδίου διαδοχής είναι το Ίδρυμα Τζόρτζιο Αρμάνι, το οποίο ο ίδιος ίδρυσε το 2016.

Ο τελευταίος των ανεξάρτητων

Σκοπός του ιδρύματος είναι να «διαφυλάξει τη διακυβέρνηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Armani», να αποτρέψει την εξαγορά του από τρίτους και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του.

Η περιουσία του, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιουσιακών στοιχείων του, θα τεθεί υπό τη διαχείριση του ιδρύματος.

Ο Αρμάνι είχε συντάξει επίσης νέο καταστατικό για την εταιρεία του, το οποίο προβλέπει μια «προσεκτική προσέγγιση στις εξαγορές» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο μετά από πέντε χρόνια.

Αν και ο θάνατος του Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας χρυσής εποχής, η διορατικότητά του διασφάλισε ότι το όνομά του θα παραμείνει ισχυρό και ανεξάρτητο για τις επόμενες γενιές. Στην πραγματικότητα, η τελευταία του πράξη ήταν και αυτή που θα προστατέψει το έργο ζωής του από αμφιλεγόμενους μνηστήρες.

«Το μόνο που μετανιώνω…»

Στην τελευταία συνέντευξη του στους Financial Times, η οποία δημοσιεύτηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε την ευκαιρία να αναλογιστεί τη ζωή του.

«Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη εργασιομανής αλλά η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία. Το μόνο που μετανιώνω όμως στη ζωή μου ήταν το ότι ξόδεψα πάρα πολλές ώρες δουλεύοντας και δεν έδωσα αρκετό χρόνο στους φίλους και την οικογένειά μου» είπε.

Σε μία παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ το 2015, ο Αρμάνι είχε εξομολογηθεί: «Κατάλαβα, επίσης, ότι μια τέτοια επιτυχία απαιτεί απόλυτη αφοσίωση, αν πρόκειται να αποκτήσει ζωή από μόνη της. Είμαι απογοητευμένος που πολλές φορές αναγκάστηκα να εγκαταλείψω σχέσεις για χάρη της δουλειάς».

Ροζάνα Αρμάνι, Τζόρτζιο Αρμάνι και ο σύντροφος και συνεργάτης του Λέο Ντελ’ Όρκο

Ο ίδιος ο Αρμάνι, ωστόσο, δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Στην ίδια συνέντευξη είχε ανοιχτεί για το όραμά του για το brand μετά τον θάνατό του, τονίζοντας πως «τα σχέδιά μου για τη διαδοχή συνίστανται σε μια σταδιακή μετάβαση των αρμοδιοτήτων που πάντα χειριζόμουν σε εκείνους που βρίσκονται πιο κοντά μου, όπως ο Λέο Ντελ’Ορκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα που εργάζεται».

Για τον βασιλιά Αρμάνι η διαδοχή του έπρεπε να είναι «οργανική, όχι μια στιγμή ρήξης».

