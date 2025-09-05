magazin
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Με την κομψή, γοητευτική και σαγηνευτική του εμφάνιση, ο Mr. Big αφήνει την Κάρι συγκλονισμένη και αυτή υποκύπτει στον παρορμητισμό της, πλησιάζοντας τον Big στο δρόμο — μπροστά στα μάτια της μητέρας του, μάλιστα. Η δύναμη ενός κοστουμιού Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani).

Η κληρονομιά του σχεδιαστή ήταν πάντα συνυφασμένη με τη ραπτική. Στη δεκαετία του 1980, ο Αρμάνι προσέφερε μια πιο απαλή εναλλακτική λύση στα σκληρά, υπερβολικά αρρενωπά κοστούμια που ήταν τόσο δημοφιλή εκείνη την δεκαετία. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 1990, απλοποίησε εντελώς την έντονη σιλουέτα — σχεδιάζοντας χαλαρά αλλά εκλεπτυσμένα κομμάτια από λινό και μετάξι που εξακολουθούν να αναπαράγονται στις πασαρέλες μέχρι σήμερα.

Το έργο του είναι επίσης συνώνυμο με μια άλλη ανατροπή της νόρμας: το Greige (συνδυασμός μπεζ και γκρι) η κρεμώδης, γήινη απόχρωση, η οποία έγινε ένα αξιόπιστο μοτίβο σε όλες τις συλλογές του σχεδιαστή.

Ενώ ήταν διεθνώς αναγνωρισμένος ως ο πρωτοπόρος του power suit, ο Ιταλός σχεδιαστής ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους σινεφίλ της μόδας, με συμμετοχές σε πάνω από 200 ταινίες

Πάντα μπροστά

Στις εννέα δεκαετίες της καριέρας του, ο Τζόρτζιο Αρμάνι, χωρίς επίσημη εκπαίδευση στη μόδα μιας και σπούδαζε γιατρός, ξεκίνησε από ταπεινός διακοσμητής βιτρινών και έφτασε να γίνει γίγαντας της ιταλικής μόδας, συλλέγοντας στο μεταξύ μια σειρά από υπέροχες στιγμές.

Από τη Τζούλια Ρόμπερτς που έσπασε τα κατεστημένα φορώντας ανδρικά ρούχα του στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών το 1990, μέχρι μια ζωντανή αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης, ο Αρμάνι έχει αφήσει την υπογραφή του στη μόδα για πάντα.

Στην πραγματικότητα, ήταν ο πρώτος σχεδιαστής υψηλής ραπτικής που μετέδωσε ζωντανά μια επίδειξη μόδας στο διαδίκτυο — κάτι που σήμερα αποτελεί προτεραιότητα για πολλούς οίκους μόδας.

Και παρόλο που ο Αρμάνι είπε πέρσι «είναι σημαντικό να μην ζούμε με νοσταλγία», για τον εορτασμό των 90ων γενεθλίων του, ο ίδιος κατάφερε να δημιουργήσει μια ιστορία που θα λέγεται και θα αναπαράγεται ανά τους αιώνες.

Ενώ ήταν διεθνώς αναγνωρισμένος ως ο πρωτοπόρος του power suit, ο Ιταλός σχεδιαστής ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους σινεφίλ της μόδας, με συμμετοχές σε πάνω από 200 ταινίες. Από το Goodfellas έως το The Dark Knight, ο Ιταλός σχεδιαστής έντυσε γκάνγκστερ και υπερήρωες, χρηματιστές της Wall Street και επιχειρηματίες της Silicon Valley.

YouTube thumbnail

Επάγγελμα: Ζιγκολό (American Gigolo)

Ο Τζούλιαν Κέι, ο άνδρας συνοδός που πρωταγωνιστεί στο δράμα του Πολ Σρέιντερ από το 1980, είναι η ενσάρκωση του άνδρα Αρμάνι: αμφιλεγόμενος, εκλεπτυσμένος και πάντα άψογα ντυμένος. Ο σχεδιαστής ανέλαβε να δημιουργήσει την γκαρνταρόμπα του Ρίτσαρντ Γκιρ για την ταινία μόλις πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του οίκου του.


Η ταινία έφερε στον Αρμάνι διεθνή φήμη και έφερε επανάσταση στην ανδρική ραπτική, μετατρέποντας το κοστούμι από ένα τετράγωνο βασικό ρούχο εργασίας σε κάτι χαλαρό, ελαφρύ και αναμφισβήτητα κομψό. Υπήρχαν επίσης preppy πουκάμισα ανοιχτά στο στήθος, khaki παντελόνια και ένα κασμιρένιο παλτό με ζώνη που συνδύαζε την ιταλική χειροτεχνία με την απόλυτη γοητεία του Χόλιγουντ.

YouTube thumbnail

Οι Αδιάφθοροι (The Untouchables)

Το Σικάγο της εποχής της ποτοαπαγόρευσης αποτελεί το κομψό σκηνικό της ταινίας θρίλερ του Μπράιαν Ντε Πάλμα από το 1987, στην οποία ο ιδεαλιστής αστυνομικός Έλιοτ Νες, υποδυόμενος από τον Κέβιν Κόστνερ, έρχεται αντιμέτωπος με τον Αλ Καπόνε, υποδυόμενο από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. O Αρμάνι προμήθευσε τον Κόστνερ με διάφορα κοστούμια με γιλέκο, μεταξύ των οποίων και το γκρι σύνολο που φοράει στην τελική αναμέτρηση με τον πιστολά Φρανκ Νίτι στην οροφή του δικαστηρίου της πόλης. Οι καθαρές γραμμές και οι ήπιες αποχρώσεις των ρούχων του Κόστνερ τον αναδεικνύουν πάνω από το πλήθος και έρχονται σε έντονη αντίθεση με τα εφαρμοστά σακάκια και τα φανταχτερά φουλάρια του Ντε Νίρο.

Τα Καλά Παιδιά (Goodfellas)

Για την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε του 1990, που αφηγείται την άνοδο και την πτώση του μαφιόζου Χένρι Χιλ, ο Αρμάνι σχεδίασε κοστούμια που αποτύπωναν την ουσία του σκιερού υποκόσμου της Νέας Υόρκης. Ο σχεδιαστής και ο σκηνοθέτης συνεργάστηκαν πολλές φορές μετά από αυτό, και η αμοιβαία εκτίμησή τους ήταν εμφανής από την αρχή: την ίδια χρονιά, ο Αρμάνι ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Σκορσέζε Made in Milan, το οποίο εξέταζε τις δημιουργικές διαδικασίες του σχεδιαστή και απέτινε φόρο τιμής στο έργο του.

YouTube thumbnail

Ο Σκοτεινός Ιππότης (The Dark Knight)

Ήταν τα κοστούμια Αρμάνι, φτιαγμένα στα μέτρα του Μπρους Γουέιν, που πραγματικά τράβηξαν την προσοχή του κόσμου της μόδας όταν η υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν με τον υπερήρωα βγήκε στις οθόνες το 2008 –περισσότερο ακόμα κι από τη στολή με τη μάσκα. Ο Κρίστιαν Μπέιλ μοιάζει απόλυτα με εκατομμυριούχο μεγιστάνα με τη γκαρνταρόμπα του, που περιλαμβάνει σακάκια με δύο κουμπιά, γιακά με χειροποίητη εγκοπή, φαρδιούς ώμους και λεπτές μεταξωτές γραβάτες.


Όλα αυτά δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια κοστουμιών Λίντι Χέμινγκ (Lindy Hemming). Το δίδυμο ξανασυνεργάστηκε για την ταινία The Dark Knight Rises, για την οποία ο Ιταλός μαέστρος έντυσε επίσης τους συμπρωταγωνιστές Μάικλ Κέιν, Γκάρι Όλντμαν και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ

YouTube thumbnail

Duplicity

Ήταν ο Κλάιβ Όουεν, ο πρωταγωνιστής της ρομαντικής κωμωδίας του Τόνι Γκίλροϊ από το 2009, που πήγε το τελευταίο του έργο στον Αρμάνι. Ο ηθοποιός σύστησε τον σκηνοθέτη του στον σχεδιαστή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Αρμάνι συνεργάστηκε με τον ενδυματολόγο της ταινίας Άλμπερτ Γουόλσκι για να δημιουργήσει κάθε ρούχο που φορούσε ο Όουεν στην οθόνη. Από τα άψογα ραμμένα κοστούμια μέχρι τα κομψά παλτά, τα γυαλιά ηλίου και τα ρολόγια Armani Privé, κάθε λεπτομέρεια θυμίζει τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ.

YouTube thumbnail

The Social Network

Αφού ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δέχτηκε να υποδυθεί τον ιδρυτή του Napster, Σον Πάρκερ, στο δράμα του Ντέιβιντ Φίντσερ για την ίδρυση του Facebook, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μπει στο ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης μιας πρόβας στο κατάστημα του οίκου Armani στο Μπέβερλι Χιλς. Σύμφωνα με την ενδυματολόγο της ταινίας, Ζακλίν Γουέστ, ο πραγματικός Πάρκερ είχε όλα τα ρούχα του φτιαγμένα κατά παραγγελία από τον Ιταλό σχεδιαστή και έτσι ο Τίμπερλεϊκ (κυριολεκτικά) ακολούθησε το παράδειγμά του. Τα τέλεια ραμμένα σακάκια του, συνδυασμένα με casual T-shirts και τζιν, αποτελούν τον πυρήνα της γκαρνταρόμπας του σύγχρονου επιχειρηματία της τεχνολογίας. Η τελική πινελιά; Χειροποίητες ετικέτες στις εσωτερικές τσέπες με την ένδειξη: «Τζόρτζιο Αρμάνι για τον Σον Πάρκερ».

YouTube thumbnail

Ο λύκος της Γουόλ Στριτ (The Wolf of Wall Street)

Όταν ζητήθηκε από την τριών φορές βραβευμένη με Όσκαρ ενδυματολόγο Σάντι Πάουελ να βρει κοστούμια της δεκαετίας του 1990 για την καπιταλιστική ταινία του Σκορσέζε, αυτή κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αρχεία του Αρμάνι. Έχοντας εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση από τον ίδιο τον σχεδιαστή, η Πάουελ εμπνεύστηκε από τα κλασικά του κοστούμια με διπλή σειρά κουμπιών και ρίγες.

Δύο από τις δημιουργίες του Αρμάνι εμφανίζονται στην οθόνη: ένα κομψό κοστούμι σε ανοιχτό γκρι χρώμα και ένα άλλο σε μπλε ναυτικό χρώμα, που φοριούνται με αδιαφορία από τον Τζόρνταν Μπέλφορτ, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ άλλα κοστούμια φτιάχτηκαν χειροποίητα από την Πάουελ και τον θρυλικό ράφτη της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Λόγκσντεϊλ (Leonard Logsdail).

YouTube thumbnail

Άδωξοι Μπάσταρδη (Inglourious Basterds)

Τι φοράει ο υπολοχαγός Άλντο Ρέιν σε μια πρεμιέρα όπου σκοπεύει να δολοφονήσει τον Χίτλερ και τους συνεργάτες του; Φυσικά, ένα Armani επί παραγγελία. Για την τελική σκηνή της μαύρης κωμωδίας του Κουέντιν Ταραντίνο, ο σχεδιαστής δημιούργησε ένα ιβουάρ σακάκι με πέτο για τον Μπραντ Πιτ. Συνοδευόμενο από ένα κόκκινο γαρύφαλλο, λευκό μαντήλι τσέπης, μαύρο παπιγιόν και μαργαριταρένια μανικετόκουμπα, αποτελεί μια κομψή αλλαγή από τη συνηθισμένη φθαρμένη στολή του Ρέιν και προετοιμάζει το έδαφος για το αιματοκύλισμα που ακολουθεί, στο στυλ του Τζέιμς Μποντ.

Photo: YouTube

Elysium

Η φουτουριστική γκαρνταρόμπα που σχεδίασε ο Τζόρτζιο Αρμάνι για τη Τζόντι Φόστερ  στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Νιλ Μπλόμκαμπ, το 2013, απέχει πολύ από τα «ιστορικά» ρούχα που έχει σχεδιάσει ο σχεδιαστής. Η Φόστερ υποδύεται τη Τζέσικα Ντελακούρτ, Υπουργό Άμυνας ενός διαστημικού σταθμού που φιλοξενεί τους πλούσιους πολίτες της Γης που έχουν εγκαταλείψει τον πλανήτη λόγω της υποβάθμισής του. Αδίστακτη και φιλόδοξη, η ηρωίδα εντυπωσιάζει με τα ατσάλινα γκρι σακάκια, τα δομημένα φορέματα και τα ανοιχτόχρωμα ταγιέρ, των οποίων οι στριγγυλές γραμμές και τα απαλά χρώματα αντανακλούν το αυστηρό, μινιμαλιστικό εσωτερικό του διαστημικού σταθμού.

YouTube thumbnail

Στα Χρόνια της Βίας (A Most Violent Year)

Η Νέα Υόρκη του 1981 αποτελεί το σκηνικό για αυτό το κομψό αστυνομικό δράμα του 2014, με πρωταγωνιστές την Τζέσικα Τσαστέιν και τον Όσκαρ Άιζακ στους ρόλους της Άννας και του Άμπελ Μοράλες, ενός ζευγαριού που παλεύει να σώσει την επιχείρηση πετρελαίου θέρμανσης που έχει, εν μέσω εκτεταμένης βίας και διαφθοράς. Η φιλία του Αρμάνι με την Τσαστέιν, την οποία έχει ντύσει για τα Όσκαρ και τις Χρυσές Σφαίρες, άνοιξε τις πόρτες για μια συνεργασία με την ενδυματολόγο Κασία Βαλίτσκα-Μαϊμόνε. Ο ίδιος προμήθευσε μεγάλο μέρος της γκαρνταρόμπας της ηθοποιού για την ταινία, η οποία περιλάμβανε φορέματα σε αποχρώσεις του μούρου, μεταξωτές μπλούζες με φιόγκο και ρετρό αξεσουάρ, καθώς και ένα κατάλευκο παλτό με φαρδιούς ώμους και στενή μέση — ένα κομμάτι που σας διαβεβαιώνει ότι η Άννα είναι πάντα η πιο ισχυρή γυναίκα στο δωμάτιο.

*Με στοιχεία από cnn.com και vogue.com

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
