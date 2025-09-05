Τζόρτζιο Αρμάνι: Γαβαλάς, Κωστόπουλος, Μπαλατσινού αποχαιρετούν τον καλό τους φίλο

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι. Μεταξύ αυτών που αποχαιρέτησαν τον μεγάλο σχεδιαστή μόδας ήταν και Έλληνες φίλοι του.

Πέτρος Κωστόπουλος

«Adio Giorgio. Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν. Grande Maestro», έγραψε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Τζένη Μπαλατσινού

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του, τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, Bruni Miki, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Λάκης Γαβαλάς

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Λάκης Γαβαλάς αποχαιρετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, με τον οποίο υπήρξαν φίλοι.

«Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας. Του αιώνα μας.. Adio GIORGIO ARMANI».