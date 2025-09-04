ΚΑΕ Ολυμπιακός: Τα συλλυπητήρια των «ερυθρόλευκων» για το θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Στην θλίψη έχει βυθιστεί ο κόσμος του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών.

Ήδη πολλοί άνθρωποι του χώρου έχουν σπεύσει να στείλουν τα συλλυπητήριά τους, κάτι που έκανε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω σχετικής της ανάρτησης στα σόσιαλ μίντια.

Οι Ερυθρόλευκοι τόνισαν πως οι σκέψεις τους είναι στην οικογένεια του γνωστού σχεδιαστή και επιχειρηματία, αλλά και στην ομάδα του Μιλάνου στην οποία ήταν ιδιοκτήτης.

🕊️ Olympiacos BC expresses its deepest condolences on the passing of Giorgio Armani. Our thoughts are with his family, friends, and everyone at @OlimpiaMI1936 during this difficult time.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/aJkZp850Vu — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2025

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στην Αρμάνι Μιλάνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».