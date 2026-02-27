newspaper
ΕΚΤ: Σε ιστορικό χαμηλό τα πλαστά ευρώ το 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Φεβρουαρίου 2026, 16:11

ΕΚΤ: Σε ιστορικό χαμηλό τα πλαστά ευρώ το 2025

Συνολικά 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025

Στην απόσυρση 444.000 πλαστών τραπεζογραμμάτιων ευρώ προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μέγεθος αρκετά χαμηλό σε σχέση με τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν, σημειώνοντας μείωση κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Το 2025 εντοπίστηκαν 14 πλαστά ανά εκατομμύριο γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ και μετά.

Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περίπου 80% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ (βλ. πίνακα). 96,8% των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ 2,2% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ και 1,0% σε άλλα μέρη του κόσμου.

Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, ωστόσο θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια ανιχνεύονται εύκολα διότι είτε δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε οι απομιμήσεις των υφιστάμενων χαρακτηριστικών είναι πολύ κακές. Η γνησιότητα των τραπεζογραμματίων μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων («έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία») που περιγράφεται στην ειδική ιστοσελίδα μας για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το Ευρωσύστημα βοηθά όσους κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων που έχουν ελεγχθεί με επιτυχία μπορούν να εντοπίζουν και να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα πλαστά τραπεζογραμμάτια κατά τρόπο αξιόπιστο.

Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, τοποθετήστε το δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και συγκρίνετέ τα. Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά σας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.

Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, τοποθετήστε το δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και συγκρίνετέ τα. Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά σας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

Stream newspaper
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής – Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις
Ο χρονικός ορίζοντας 27.02.26

Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής - Πότε θα παρθούν οι κρίσιμες αποφάσεις

«Ακροβατεί» η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ο κρίσιμος δείκτης για το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με το ασφαλιστικό σύστημα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Τα προβλήματα 27.02.26

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει
«Ανοιχτός πόλεμος» 27.02.26

Οι φονικές μάχες στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζονται - Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το Αφγανιστάν υπόσχεται «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» - Νέες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη
Βουλή 27.02.26

Γερουλάνος: Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχαν χαθεί 57 ψυχές στα Τέμπη

«Να μην ξανασυμβιβαστούμε με την ατιμωρησία που εξοργίζει. Τον ωχαδερφισμό που διαλύει κάθε νοιάξιμο. Την αδιαφάνεια που σκοτώνει. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τις διαχρονικές παθογένειες», τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε ρόλο σωματοφυλάκων του Γεωργιάδη στο Γ. Κ. Νίκαιας – Ερώτηση στον Χρυσοχοΐδη

«Ποια δεδομένα ή εκτιμήσεις κινδύνου δικαιολόγησαν, κατά την κρίση της ΕΛ.ΑΣ., την παρουσία ισχυρών δυνάμεων ΜΑΤ και ΟΠΚΕ σε μια προγραμματισμένη, δημόσια και ειρηνική επίσκεψη υπουργού σε νοσοκομείο;», ρωτούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά – Όταν το «εργαλείο» απειλεί μισθούς και θέσεις εργασίας
Ανησυχητικά σημάδια 27.02.26

Εκπαιδεύοντας την AI για να σου πάρει τη δουλειά - Όταν το εργαλείο «απειλεί» μισθούς και θέσεις εργασίας

Εργαζόμενοι που «εκπαιδεύουν» συστήματα AI βλέπουν την ανθρώπινη εργασία να απαξιώνεται, τις αμοιβές να μειώνονται, την ποιότητα να υποχωρεί και την επαγγελματική ασφάλεια να κλονίζεται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Ερώτηση στην ΕΕ για την τραγική κατάσταση στους σιδηροδρόμους τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

«Τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη οι συγκρούσεις τρένων, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες», σημειώνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
