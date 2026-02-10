Χειροπέδες σε έναν 21χρονο στη Θεσσαλονίκη έβαλαν οι αστυνομικές Αρχές, για πλαστά νομίσματα και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πλαστά νομίσματα και όπλα

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του νεαρού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 723 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ,

• ένα πιστόλι ρέπλικα με σιγαστήρα και

• μία σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.