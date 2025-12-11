Κρήτη: Με 84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ εντοπίστηκε 19χρονος στη Σητεία
Εκτός από τα πλαστά χαρτονομίσματα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν επίσης 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
Πολλά πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, αλλά και ναρκωτικά βρέθηκαν στην κατοχή ενός νεαρού άνδρα από τη Σητεία χθες το μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, για τον 19χρονο υπήρχαν πληροφορίες ότι κατέχει ναρκωτικές ουσίες. Έγινε έρευνα από το ΤΑΕ Λασιθίου, όπου βρέθηκαν 84 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ!
Για την περιοχή, όπως έλεγαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πλαστών χαρτονομισμάτων που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια και το ζητούμενο είναι να ερευνηθεί πως τα πλαστά χαρτονομίσματα έφτασαν στα χέρια του ν19χρονου.
Εκτός από τα 8.400 ευρώ οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν επίσης 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και περίπου 15 γραμμάρια επεξεργασμένης
