Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο από τον 18χρονο γιο του μετά από άγριο καβγά που είχαν μεταξύ τους.

Όπως αποκαλύπτει το «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2021 είχε δεχθεί καταγγελία για συστηματική κακοποίηση του 12χρονου τότε νεαρού από τον πατέρα του και είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

Ωστόσο από τότε δεν έγινε κάτι για να προστατευτεί ο 18χρονος, που χθες έγινε δράστης της δολοφονίας του πατέρα του.

Στην ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει τα εξής:

«Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία».

Το περιμέναμε ότι θα γινόταν

Στη μικρή συνοικία της Καμάρας Λέσβου, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με μία φρικτή οικογενειακή τραγωδία που ωστόσο φαινόταν προδιαγεγραμμένη.

«Το περιμέναμε χρόνια να γίνει. Δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Να που έφτασε η μέρα και έγινε», είπε συγγενής του θύματος στο Live News.

Ο 50χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύ τραύμα στο κεφάλι. Δύο υπάλληλοι και ο γιος βρίσκονταν στο φούρνο του συνεργείου, όταν ξαφνικά, ο 17χρονος απομακρύνεται από το σημείο και μετά από λίγα λεπτά, εμφανίζεται τρομοκρατημένος.

«Στο σκηνικό πάνω δεν άκουσα φασαρία γιατί είχα και το μηχάνημα στα χέρια μου. Ήμουν στο πρώτο κτήριο, εκείνοι ήταν στο παρά μέσα. Στην αρχή ήταν μαζί μας ο μικρός, μετά από λίγο χάθηκε. Μετά όταν γύρισε, ήρθαν τα μαντάτα», είπε υπάλληλος του 50χρονου

«Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο. Έχει χτυπήσει ο πατέρας μου» τους φωνάζει. Αποκλειστικά στο Live Νews, μιλάει ο ένας από τους δύο υπαλλήλους που ήταν παρών την ώρα του εγκλήματος.

«Μας είπε «ελάτε λίγο, γιατί ο πατέρας μου δεν είναι καλά». Δεν ξέρω, δεν άκουσα θόρυβο, δεν μπορώ να γνωρίζω αν τσακωθήκανε, αν σκοτωθήκανε».

Ο 50χρονος για λίγο είχε τις αισθήσεις του και ζήτησε νερό. Μέχρι να φτάσει ωστόσο το ασθενοφόρο, ήταν ήδη αργά. Ο θάνατος διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, λίγα λεπτά μετά.

«Πάντα είχαν φασαρίες»

Ένας από τους δύο υπαλλήλους που βρίσκονταν στο συνεργείο τη στιγμή του εγκλήματος, ανέφερε τα εξής:

«Το μόνο που θυμάμαι (να είπε): «Δεν είμαι καλά, θέλω νερό, νερό» και «γεια σας» μετά. Κανά 5λεπτο (έλειψε). Μπορεί να είναι και παραπάνω και λιγότερο. Δεν είχα το μυαλό μου στον Δ… Εγώ είχα τη δουλειά μου, έτριβα μέσα στον φούρνο το αμάξι. Θυμάμαι όμως, ότι ήταν εκεί έξω».

«Πάντα είχαν φασαρίες, πάντα τρωγόντουσαν. Το παιδάκι εντάξει, δεν είχε το μυαλό του στην δουλειά του που του έλεγε ο πατέρας του: «Κατέβα κάτω να δουλέψεις». Είχε το μυαλό του να ξυπνήσει 14:00 η ώρα, να κατέβει τότε για δουλειά. Μαζί μου δεν είχε πρόβλημα αυτός, ούτε και εγώ είχα. Με το γιο του ήταν ό,τι ήταν, που του έλεγε να κάνει δουλειές, δεν έκανε, τσακωνόντουσαν και δεν τα βρίσκανε. Χθες, ήμασταν όλη την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα. Ούτε και εμείς δεν ξέραμε. Εγώ, απλώς είδα τον Ν… σε αυτή την κατάσταση».

Οι εντάσεις στην οικογένεια

Η οικογένεια είχε συχνά καυγάδες, εντάσεις, όπως περιγράφουν όλοι όσοι τους ήξεραν. Και συγκεκριμένα οι σχέσεις, λένε, πατέρα και γιου ήταν πάντα τεταμένες.

«Τσακωνόντουσαν πάνω στη δουλειά, τσακωνόντουσαν. Ότι τρωγόντουσαν σαν οικογένεια όλοι μαζί ναι, γιατί η μάνα υποστήριζε πιο πολύ τον πιτσιρικά ενώ, ο πατέρας του έλεγε «κατέβα κάτω να δουλέψεις». Δεν κατέβαινε».

Πατέρας και γιος ακροβατούσαν σε ένα σχοινί. Τουλάχιστον αυτό μαρτυρούν, συγγενείς της οικογένειας, που περιγράφουν ένα οικογενειακό περιβάλλον πολύ κακοποιητικό για το αγόρι, που μεγάλωσε, όπως λένε, τρώγοντας ξύλο.

«Το παιδάκι αυτό έχει μεγαλώσει με πολύ ξύλο, με πολύ κακές αναμνήσεις. Η παιδική του ηλικία ήταν μόνο να τον βρίζουν και να τον δέρνουν», ανέφερε συγγενής του θύματος.

«Φταίει όλη η οικογένεια, τι περίμεναν να γίνει το παιδάκι αυτό; Να τα βάλουμε όλα, όχι μόνο να λέμε την μία πλευρά που έφυγε και δεν μπορεί να υπερασπιστεί το άτομό του. Κάναμε παράπονα στην αστυνομία και την κοινωνική λειτουργό και όλα μέλι γάλα. Τους το λέγαμε ευθέως ότι θα γίνει κακό, από την μία έμπαινε από την άλλη έβγαινε και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε», ανέφερε συγγενής της οικογένειας.

Ο 17χρονος φαίνεται να παρουσίαζε στο παρελθόν έντονη συμπεριφορά και ουκ ολίγες φορές, είχε επέμβει εισαγγελέας.

«Είχε επέμβει και η κοινωνική λειτουργός και η εισαγγελέας. Έκανε ζωηράδες, μαγκιές. Όταν ζεις σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει μόρφωση, καταλαβαίνεις τώρα».

Οι ανακρίσεις για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η μικρή κοινωνία της Καμάρας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το κακό και μία μητέρα, πρέπει να διαχειριστεί τον χαμό του άνδρα της και την πιθανή φυλάκιση του γιου της.