Δεύτερη αναβολή πήρε η εκτόξευση της αποστολής Polaris Dawn της Space X, η οποία επρόκειτο να απογειωθεί σήμερα το πρωί (μεταξύ 3:38 και 7:09 τοπική ώρα, 10.38 και 14.09 ώρα Ελλάδας) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα, ύστερα από 24ωρη καθυστέρηση.

Ο λόγος που επικαλείται η Space X με σχετική ανάρτησή της είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προβλέπονται στις περιοχές εκτόξευσης του Dragon στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα.

«Οι ομάδες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τον καιρό για ευνοϊκές συνθήκες εκτόξευσης και επιστροφής» αναφέρει η ανακοίνωση της SpaceX χωρίς να ορίζεται καινούργια ημερομηνία εκτόξευσης.

Η αποστολή Polaris Dawn, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, θα μεταφέρει τέσσερις πολίτες στο Διάστημα για να πραγματοποιήσουν τον πρώτο ιδιωτικό διαστημικό περίπατο.

Due to unfavorable weather forecasted in Dragon’s splashdown areas off the coast of Florida, we are now standing down from tonight and tomorrow’s Falcon 9 launch opportunities of Polaris Dawn. Teams will continue to monitor weather for favorable launch and return conditions

— SpaceX (@SpaceX) August 28, 2024