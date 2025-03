Δελφίνια υποδέχτηκαν τους αστροναύτες της NASA που είχαν αποκλειστεί στο Διάστημα για εννέα μήνες

Κοπάδι δελφινιών υποδέχτηκε τους αστροναύτες της NASA που είχαν αποκλειστεί για εννέα ολόκληρους μήνες στο Διάστημα.

Οι Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς είχαν εκτοξευτεί στο Διάστημα τον Ιούνιο με ένα διαστημόπλοιο της Boeing. Ήταν προγραμματισμένο να παραμείνουν εκεί για 8 ημέρες.

Ωστόσο λόγω τεχνικής βλάβης στον κινητήρα του διαστημόπλοιου οι αστροναύτες της NASA αποκλείστηκαν στο Διάστημα για 286 ημέρες.

Η κάψουλα της SpaceX που τους έφερε πίσω, μαζί με τον αμερικανό αστροναύτη Νίκολας Χαγκ και τον ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντερ Γκορμπούνοφ προσθαλασσώθηκε χωρίς απρόοπτα στ’ ανοικτά των ακτών της Φλόριντας λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα).

Δείτε το βίντεο:

Καθώς η κάψουλά τους επέπλεε στη θάλασσα, γκρίζα πτερύγια άρχισαν να ξεπροβάλλουν γύρω της.

The unplanned welcome crew! Crew-9 had some surprise visitors after splashing down this afternoon.🐬 pic.twitter.com/yuOxtTsSLV — NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 18, 2025

Τα δελφίνια χόρευαν γύρω από την κάψουλα για αρκετά λεπτά, καθώς ένα πλήρωμα της SpaceX έλεγχε την περιοχή για επικίνδυνες αναθυμιάσεις και προετοίμαζε την κάψουλα για να τη μεταφέρουν σε μια φορτηγίδα. Φαίνεται ότι ήταν τουλάχιστον έξι από αυτά.

This is amazing. Dolphins were in the gulf to welcome the NASA astronauts home after being rescued. 🐬🥹🚀 pic.twitter.com/bsHPStq8rU — Brandi Churchwell (@BrandiNChurch) March 18, 2025

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να το βλέπουμε», δήλωσε η Σάρα Γουόκερ, η διευθύντρια διαχείρισης της αποστολής SpaceX Dragon, σε μια συνέντευξη Τύπου αργότερα.