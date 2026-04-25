Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Συγκρούστηκε μηχανάκι με ασθενοφόρο – Νεκρός 17χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια καθώς ένας 17χρονος σκοτώθηκε όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με ασθενοφόρο.

Το μηχανάκι σύμφωνα με το eviaonline συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην είσοδο του Αλιβερίου στη διασταύρωση του κέντρου υγείας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 17χρονος ενώ από την τροχαίο διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.