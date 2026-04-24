Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Σοκ την Ουκρανία: Σκελετωμένοι στρατιώτες από έλλειψη τροφής – Ξήλωσαν ανώτατο διοικητή
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 17:10

Απολύθηκε ανώτατος διοικητής αφού η σύζυγος ενός υποσιτισμένου στρατιώτη δημοσίευσε σοκαριστικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απέλυσε έναν ανώτατο διοικητή αφού ήρθαν στο φως φωτογραφίες μιας ομάδας αποστεωμένων στρατιωτών που είχαν αφεθεί στην πρώτη γραμμή για μήνες χωρίς επαρκή τροφή και νερό.

Το σκάνδαλο ξέσπασε αφότου η σύζυγος ενός από τους στρατιώτες, η Αναστασία Σίλτσουκ, δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις άνδρες φαίνονταν χλωμοί και εμφανώς υποσιτισμένοι, με εξέχοντα πλευρά και λεπτά χέρια.

Οι στρατιώτες είχαν περάσει οκτώ μήνες υπερασπιζόμενοι έναν συρρικνούμενο θύλακα εδάφους στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκιλ, κοντά στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ, όπως ανέφεραν οι συγγενείς τους. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων μπορούσαν να μεταφερθούν μόνο με drones.

«Όταν τα παιδιά έφτασαν στην πρώτη γραμμή, ζύγιζαν πάνω από 80-90 κιλά. Αλλά τώρα ζυγίζουν γύρω στα 50 κιλά», έγραψε η Σίλτσουκ. Μετά από μια παράδοση, είπε, δεν εμφανίστηκε άλλο φαγητό για 10 ημέρες. Οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πίνουν νερό της βροχής και να λιώνουν χιόνι για να επιβιώσουν.

«Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν χωρίς φαγητό ήταν 17 ημέρες. Κανείς δεν τους άκουγε στον ασύρματο, ή ίσως κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ο σύζυγός μου φώναζε και παρακαλούσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε φαγητό και νερό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο από μια μόνο μεμονωμένη περίπτωση.

Μια άλλη συγγενής, η Ιβάνα Πομπερεζνιούκ, δήλωσε ότι οι στρατιώτες από τη 14η Ανεξάρτητη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία αφέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα», ανέφερε. Ο πατέρας της απομακρύνθηκε από τη θέση, αλλά άλλοι είχαν εγκλωβιστεί εκεί, πρόσθεσε.

Ο τέταρτος στρατιώτης. Φωτογραφία: i.petrovna_/Threads

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε τον διοικητή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σίτιση των στρατιωτών. Η ταξιαρχία αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα εφοδιασμού και δήλωσε ότι οι παραδόσεις ήταν δυνατές μόνο από αέρος επειδή η τοποθεσία τους ήταν εξαιρετικά κοντά στις εχθρικές γραμμές.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Τα πάντα γίνονται με drones. Οι Ρώσοι δίνουν μέγιστη προσοχή στις παραδόσεις τροφίμων, πυρομαχικών και καυσίμων. Αναχαιτίζουν και καταρρίπτουν όσα περισσότερα μπορούν. Μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό όσο για την επιμελητεία (logistics), στην πραγματικότητα».

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του 2022, η γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο πλευρών έχει επεκταθεί δραματικά. Και οι δύο χρησιμοποιούν εκτενώς τα drones για επιτήρηση και για στόχευση τεθωρακισμένων οχημάτων και πεζικού. Οι στρατιώτες αναγκάζονται να περπατούν 10-15 χιλιόμετρα για να φτάσουν στις προωθημένες θέσεις τους.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (ρομπότ) για να στείλει προμήθειες σε εκτεθειμένες περιοχές και για την εκκένωση τραυματισμένων στρατιωτών. Στον τομέα του Κουπιάνσκ, η Ρωσία έχει καταστρέψει γέφυρες στον ποταμό Όσκιλ σε μια προσπάθεια να αποκόψει τις ουκρανικές δυνάμεις στην αριστερή όχθη.

Η Σίλτσουκ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από τότε που το θέμα ήρθε στο φως. «Υπάρχει ένας νέος διοικητής», έγραψε. «Μας τηλεφώνησε και είπε ότι η κατάσταση επιλύεται. Και πράγματι έτσι είναι. Ο άντρας μου μού έγραψε ότι μόλις έφαγε περισσότερο από ό,τι τους τελευταίους οκτώ μήνες».

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά τρώνε λίγο-λίγο αυτή τη στιγμή. Το στομάχι τους έχει συρρικνωθεί και δεν ξέρουν αν θα έχουν φαγητό αύριο ή όχι. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Χρειάζεται να γίνει εναλλαγή (rotation)· τα αγόρια χρειάζονται ιατρική περίθαλψη».

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα. «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα παραδόθηκε ένα ακόμη φορτίο τροφίμων στη θέση της 14ης Ταξιαρχίας Πεζικού. Εφόσον υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί άμεση εκκένωση των στρατιωτών μας», κατέληξε.

Κεντρική εικόνα: Η Αναστασία Σίλτσουκ, η οποία δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι ο σύζυγός της χρησιμοποιούσε τον ασύρματό του για να εκλιπαρεί για βοήθεια, αλλά είχε αφεθεί χωρίς φαγητό για έως και 17 ημέρες. Φωτογραφία: i.petrovna_/Threads

Πηγή: Guardian

Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Μεταβολισμός: 7 σημάδια ότι επιβραδύνεται

Κόσμος
ΗΠΑ: Το Ιράν έχει μια ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Το ποσοστό δημοφιλίας του Πούτιν πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ρωσία 24.04.26

Βενετία: Κάθε σχέδιο για να σωθεί δεν θα διατηρούσε την πόλη όπως την ξέρουμε
Κόσμος 24.04.26

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Κόσμος 24.04.26

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Reuters: Ο Αραγτσί θα παρουσιάσει στο Πακιστάν την ιρανική πρόταση για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Κόσμος 24.04.26 Upd: 17:49

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Εκατομμυριούχος σκοτώθηκε από ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε αντιλόπες στην Αφρική
Πώς συνέβη 24.04.26

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Αποκαλύψεις Βουρλιώτη: Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και το φαινόμενο της… λευκής κόλλας
Ελλάδα 24.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν «αποκτά παγκόσμια διάσταση», δηλώνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ
Κόσμος 24.04.26

Η τιμωρία της UEFA στον Πρεστιάνι για την ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
Ελλάδα 24.04.26

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 24.04.26

Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
Ελλάδα 24.04.26

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Μαρτίνεθ για Αταμάν: «Ακόμη κι αν έχει καλύτερο βιογραφικό, αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»
Euroleague 24.04.26

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
Κόσμος 24.04.26

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ελλάδα 24.04.26

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

