Σοκ την Ουκρανία: Σκελετωμένοι στρατιώτες από έλλειψη τροφής – Ξήλωσαν ανώτατο διοικητή

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας απέλυσε έναν ανώτατο διοικητή αφού ήρθαν στο φως φωτογραφίες μιας ομάδας αποστεωμένων στρατιωτών που είχαν αφεθεί στην πρώτη γραμμή για μήνες χωρίς επαρκή τροφή και νερό.

Το σκάνδαλο ξέσπασε αφότου η σύζυγος ενός από τους στρατιώτες, η Αναστασία Σίλτσουκ, δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις άνδρες φαίνονταν χλωμοί και εμφανώς υποσιτισμένοι, με εξέχοντα πλευρά και λεπτά χέρια.

Οι στρατιώτες είχαν περάσει οκτώ μήνες υπερασπιζόμενοι έναν συρρικνούμενο θύλακα εδάφους στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκιλ, κοντά στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ, όπως ανέφεραν οι συγγενείς τους. Οι προμήθειες τροφίμων και φαρμάκων μπορούσαν να μεταφερθούν μόνο με drones.

«Όταν τα παιδιά έφτασαν στην πρώτη γραμμή, ζύγιζαν πάνω από 80-90 κιλά. Αλλά τώρα ζυγίζουν γύρω στα 50 κιλά», έγραψε η Σίλτσουκ. Μετά από μια παράδοση, είπε, δεν εμφανίστηκε άλλο φαγητό για 10 ημέρες. Οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να πίνουν νερό της βροχής και να λιώνουν χιόνι για να επιβιώσουν.

«Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν χωρίς φαγητό ήταν 17 ημέρες. Κανείς δεν τους άκουγε στον ασύρματο, ή ίσως κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ο σύζυγός μου φώναζε και παρακαλούσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε φαγητό και νερό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο από μια μόνο μεμονωμένη περίπτωση.

Μια άλλη συγγενής, η Ιβάνα Πομπερεζνιούκ, δήλωσε ότι οι στρατιώτες από τη 14η Ανεξάρτητη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία αφέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα», ανέφερε. Ο πατέρας της απομακρύνθηκε από τη θέση, αλλά άλλοι είχαν εγκλωβιστεί εκεί, πρόσθεσε.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε τον διοικητή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σίτιση των στρατιωτών. Η ταξιαρχία αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα εφοδιασμού και δήλωσε ότι οι παραδόσεις ήταν δυνατές μόνο από αέρος επειδή η τοποθεσία τους ήταν εξαιρετικά κοντά στις εχθρικές γραμμές.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Τα πάντα γίνονται με drones. Οι Ρώσοι δίνουν μέγιστη προσοχή στις παραδόσεις τροφίμων, πυρομαχικών και καυσίμων. Αναχαιτίζουν και καταρρίπτουν όσα περισσότερα μπορούν. Μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό όσο για την επιμελητεία (logistics), στην πραγματικότητα».

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής του Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές του 2022, η γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο πλευρών έχει επεκταθεί δραματικά. Και οι δύο χρησιμοποιούν εκτενώς τα drones για επιτήρηση και για στόχευση τεθωρακισμένων οχημάτων και πεζικού. Οι στρατιώτες αναγκάζονται να περπατούν 10-15 χιλιόμετρα για να φτάσουν στις προωθημένες θέσεις τους.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους (ρομπότ) για να στείλει προμήθειες σε εκτεθειμένες περιοχές και για την εκκένωση τραυματισμένων στρατιωτών. Στον τομέα του Κουπιάνσκ, η Ρωσία έχει καταστρέψει γέφυρες στον ποταμό Όσκιλ σε μια προσπάθεια να αποκόψει τις ουκρανικές δυνάμεις στην αριστερή όχθη.

Η Σίλτσουκ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από τότε που το θέμα ήρθε στο φως. «Υπάρχει ένας νέος διοικητής», έγραψε. «Μας τηλεφώνησε και είπε ότι η κατάσταση επιλύεται. Και πράγματι έτσι είναι. Ο άντρας μου μού έγραψε ότι μόλις έφαγε περισσότερο από ό,τι τους τελευταίους οκτώ μήνες».

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά τρώνε λίγο-λίγο αυτή τη στιγμή. Το στομάχι τους έχει συρρικνωθεί και δεν ξέρουν αν θα έχουν φαγητό αύριο ή όχι. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Χρειάζεται να γίνει εναλλαγή (rotation)· τα αγόρια χρειάζονται ιατρική περίθαλψη».

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα. «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα παραδόθηκε ένα ακόμη φορτίο τροφίμων στη θέση της 14ης Ταξιαρχίας Πεζικού. Εφόσον υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί άμεση εκκένωση των στρατιωτών μας», κατέληξε.

Κεντρική εικόνα: Η Αναστασία Σίλτσουκ, η οποία δημοσίευσε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι ο σύζυγός της χρησιμοποιούσε τον ασύρματό του για να εκλιπαρεί για βοήθεια, αλλά είχε αφεθεί χωρίς φαγητό για έως και 17 ημέρες. Φωτογραφία: i.petrovna_/Threads

Πηγή: Guardian