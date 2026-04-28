Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 06:00

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Για τους λιγοστούς, περιθωριακούς βασιλόφρονες στη Γαλλία, το Σεν Ντενί αποτελεί σημείο αναφοράς -εκεί βρίσκεται η νεκρόπολη σχεδόν όλων των Γάλλων ηγεμόνων.

Στη Βασιλική Σεν Ντενί -έναν μεσαιωνικό γοτθικό καθεδρικό ναό και ιστορικό μνημείο- ενταφιάστηκαν 40 βασιλείς, 26 βασίλισσες, 60 πρίγκιπες και πριγκίπισσες, καθώς και δώδεκα υπηρέτες της μοναρχίας μεταξύ του 7ου και του 19ου αιώνα.

Πολλοί τάφοι συλήθηκαν κατά τη γαλλική επανάσταση, ωστόσο τα λείψανα μεταφέρθηκαν στην κρύπτη.

Εκεί φυλάσσεται και η καρδιά του Λουδοβίκου ΙΖ’, γιου του Λουδοβίκου ΙΣΤ’ και της Μαρίας Αντουανέτας.

Αυτή είναι η παλιά Γαλλία.

Όμως τώρα στο Σεν Ντενί χτυπά η καρδιά της «νέας Γαλλίας», όπως λέει λέει ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, αρχηγός του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI).

Παραδοσιακά προπύργιο της Αριστεράς -με το Κομμουνιστικό Κόμμα κυρίαρχο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2010, προτού τη σκυτάλη πάρουν οι Σοσιαλιστές- έχει πλέον περάσει στον έλεγχο της Ανυπότακτης Γαλλίας, μετά τις κρίσιμες δημοτικές εκλογές του περασμένου Μαρτίου.

Και κάπως έτσι, το μεγαλύτερο αυτό προάστιο του Παρισιού, από τα πιο πυκνοκατοικημένα, λαϊκά και φτωχικά σε όλη τη Γαλλία, γίνεται πολιτικό εργαστήριο.

Ένα κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας πολυεθνοτικό, νεότερο και περιθωριοποιημένο ορθώνει φωνή και ανάστημα, ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Μέρος της είναι άλλωστε ο νέος δήμαρχος του Σεν Ντενί.

Το όνομά του είναι Μπαλί Μπαγκαγιόκο.

Γιός μεταναστών από το Μάλι, θεωρείται ένα ανερχόμενο αστέρι στο κίνημα του Μελανσόν.

«Εντάχθηκα στην Ανυπότακτη Γαλλία το 2017, επειδή οι Κομμουνιστές -με τους οποίους ήμουν σύμμαχος- δεν μου έδωσαν καμία ευκαιρία», λέει στη Monde.

Επικράτησε άνετα στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, από τον πρώτο γύρο κιόλας, εξασφαλίζοντας έτσι για το κόμμα του τον μεγαλύτερο δήμο που ελέγχει σήμερα, με πληθυσμό περίπου 150.000 κατοίκων.

Τώρα, δηλώνει αποφασισμένος να εφαρμόσει τη ρηξικέλευθη ατζέντα του, κόντρα στις επιθέσεις των επικριτών του.

Και δη ρατσιστικές…

Ο νέος δήμαρχος του Σεν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο (REUTERS/Tom Nicholson)

Από παιδί των «μπανλιέ», «Γάλλος Ομπάμα»

Στα βόρεια του Παρισιού, το Σεν Ντενί ορίζεται από τη βιομηχανική ιστορία του, την πολυπολιτισμικότητα και τον τρέχοντα αστικό μετασχηματισμό.

Μέρος του φτωχότερου νομού στην ηπειρωτική Γαλλία, έχει τον νεότερο πληθυσμό στη χώρα και υψηλό ποσοστό κατοίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, κυρίως από πρώην γαλλικές αποικίες στην Αφρική.

Αναβαθμισμένο, το ιστορικό κέντρο του προαστίου, όπου βρίσκεται η ιστορική Βασιλική, υφίσταται ήπιο εξευγενισμό.

Στην πρώην βιομηχανική ζώνη του, στα βόρεια, είναι πια έδρα του Stade de France -του μεγαλύτερου σταδίου στη Γαλλία- και μεγάλων εταιρειών.

Οι βόρειες συνοικίες, με τα μεγάλα συγκροτήματα κοινωνικών κατοικιών, παραμένουν σχεδόν αμιγώς εργατικές.

Κάπως έτσι το Σεν Ντενί έχει γίνει ένα προάστιο αντιφάσεων: φτώχεια και πυκνή κοινωνική ζωή, εγκληματικότητα και αλληλεγγύη, περιθωριοποίηση και πολιτική αφύπνιση.

Ο 52χρονος Μπαγκαγιόκο, πατέρας τεσσάρων παιδιών και μουσουλμάνος, αποτελεί παιδί των «μπανλιέ», των γαλλικών υποβαθμισμένων προαστίων.

Μέλος φτωχής οικογένειας μεταναστών, μεγάλωσε στο βόρειο Σεν Ντενί.

Σπούδασε δουλεύοντας από τα 15 χρόνια του ως πωλητής.

Έγινε στέλεχος στον δημόσιο φορέα συγκοινωνιών της περιοχής του Παρισιού.

Ήταν επίσης παθιασμένος παίκτης και προπονητής μπάσκετ της τοπικής ομάδας.

Έμπλεξε με την τοπική αυτοδιοίκηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ψηλόλιγνος και μαύρος, έχει αποκτήσει πια το παρατσούκλι «Γάλλος Ομπάμα», κυρίως επειδή η εκλογή του σηματοδοτεί μια συμβολική μετατόπιση.

Έγινε η φωνή για ένα εκλογικό ακροατήριο που η υπόλοιπη Γαλλία αντιμετωπίζει με καχυποψία.

Τασσόμενος υπέρ μιας εκκοσμίκευσης που «προστατεύει τις θρησκευτικές ελευθερίες», στηλίτευσε την ισλαμοφοβία στη Γαλλία, μιλώντας από ένα προάστιο που συνδέθηκε με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015.

«Αγκάλιασε» το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα κατά της σφαγής στη Γάζα.

Τάχθηκε κατά της αστυνομοκρατίας.

Είναι αντίθετος στις εξώσεις και υπέρ ενός ενεργού, παρεμβατικού ρόλου των τοπικών αρχών στην καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης.

«Το κύριο έργο μας», λέει, «είναι να επικεντρωθούμε στην καθημερινή ζωή των κατοίκων: βελτίωση της ποιότητας ζωής, αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μείωση της φτώχειας».

«Ούτε Λεπέν ούτε Μακρόν» γράφει το σύνθημα σε τοίχο στο Σεν Ντενί, κατά τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, το 2022 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Γαλλία και Αριστερά σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Ενώ η προεκλογική περίοδος αποδείχθηκε σκλήρη, με οξείες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Μπαγκαγιόκο και του σοσιαλιστή προκατόχου και αντιπάλου του, Ματιέ Ανοτέν, η ανάδειξή του στη δημαρχία του Σεν Ντενί ανέδειξε το πιο άσχημο πρόσωπο μιας Γαλλίας, που στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους «φλερτάρει» με την Ακροδεξιά.

Ο αριστερός Μπαγκαγιόκο -που έχει δηλώσει ανοιχτά θέλει να γίνει το Σεν Ντενί μια διαφορετική πρόταση για το πολιτικό μέλλον ολόκληρης της χώρας- δέχθηκε τόνους λάσπης και παραπληροφόρησης, εκπορευόμενης από τη γαλλική ακροδεξιά.

Στο ειδησεογραφικό δίκτυο CNews του δισεκατομμυριούχου Βενσάν Μπολορέ -που στηρίζει ανοιχτά τη λεπενική Εθνική Συσπείρωση- τον παρομοίασαν με πίθηκο και «αρχηγό φυλής», προκαλώντας σάλο.

Εν μέσω βραδείας θεσμικής αντίδρασης, μια μεγάλη αντιρατσιστική διαδήλωση οργανώθηκε μπροστά στο δημαρχείο του Σεν Ντενί στις αρχές του μήνα.

Ο Μπαγκαγιόκο οργανώνει τώρα μια δεύτερη, τον Μάιο, στην οποία προσκάλεσε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν -είπε στη Monde- όταν ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε το Σεν Ντενί στα μέσα Απριλίου.

Παράλληλα, προτείνει νέες δομές διαλόγου, κινητοποιεί δίκτυα και οργανώνει τα επόμενα βήματά του.

Βλέπει τον εαυτό του ως κρίκο σε μια ευρύτερη «αλυσίδα» για επανασύνθεση της ξανά κατακερματισμένης γαλλικής Αριστεράς, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Πρέπει «να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το σύνολο του αριστερού εκλογικού σώματος» και «να ενισχύσουμε τον δεσμό μεταξύ των εργατικών συνοικιών και των αγροτικών περιοχών», τονίζει.

Έχουν αποξενωθεί από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου και πλέον πλαγιοκοπούνται από την Ακροδεξιά.

Το διακύβευμα είναι υψηλό και το πολιτικό «στοίχημα» μεγάλο.

Καθώς όμως ο Μπαγιαγιόκο βάζει στο επίκεντρο μια νέα προεδρική υποψηφιότητα του Ζαν Λικ Μελανσόν, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο εάν και πόσα ευήκοα ώτα θα βρει στις τάξεις των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων και των Κομμουνιστών, προσθέτοντας έτσι ακόμη μια πιθανή αντίθεση για το Σεν Ντενί.

Θα γίνει εφαλτήριο για μια επανεκκίνηση της γαλλικής Αριστεράς ή «καθρέφτης» παλιών αδιεξόδων;

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο



«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σύνταξη
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Σύνταξη
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Σύνταξη
Στη σκιά του πολέμου στο Ιράν – Η Ουκρανία απέναντι στην εαρινή επίθεση της Ρωσίας
Πόλεμοι φθοράς 03.04.26

Στη σκιά του πολέμου στο Ιράν – Η Ουκρανία απέναντι στην εαρινή επίθεση της Ρωσίας

Ενώ το διεθνές ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται σε διπλωματικό κενό, με τις ΗΠΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο και την Ευρώπη σε αμηχανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Σύνταξη
Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Μάρθα Καϊτανίδη
Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» του Αρείου Πάγου και η προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Σύνταξη
Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Σύνταξη
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Σύνταξη
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

