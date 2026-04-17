Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 10ημερη εκεχειρία στον Λίβανο, προκειμένου να λάβουν χώρα διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών. Ελπίδα αλλά και ανησυχία επικρατεί στον Λίβανο καθώς η Χεζμπολάχ αλλά και άλλες δυνάμεις εκτιμούν ότι το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις περιοχές που κατέχει και να προχωρήσει σε μία μόνιμη εκεχειρία.

Η κατάπαυση πυρός που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα έχει ήδη παραβιαστεί καθώς ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε νότιες περιοχές του Λιβάνου. Συνολικά από τις 2 Μαρτίου που ξεκίνησε η επίθεση στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί σχεδόν 2.200 άνθρωποι.

Η αναγγελία της εκεχειρίας στον Λίβανο ανοίγει τον δρόμο για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Τραμπ να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό ακόμα και το Σαββατοκύριακο.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις