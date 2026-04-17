newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 19:01

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και ο στόχος του να διαλύσει το λιβανικό φιλοϊρανικό κίνημα «δεν θα επιτευχθεί αύριο», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, πρώτη ημέρα της δεκαήμερης εκεχειρίας με τον Λίβανο.

Ο πόλεμος εναντίον του σιιτικού κινήματος, ο οποίος ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, έχει αποφέρει «μεγάλα αποτελέσματα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα εβραϊκά προς το ισραηλινό κοινό.

«Υπήρχαν δύο απειλές που προέρχονταν από τον Λίβανο», είπε «και τις εξαλείψαμε»: μια «κοντινή απειλή διείσδυσης χιλιάδων τρομοκρατών στο έδαφός μας» και «επιθέσεις με αντιαρματικούς πυραύλους στις πόλεις μας», καθώς και μια «μακρινή απειλή» με «150.000 πυραύλους και ρουκέτες που προορίζονταν να καταστρέψουν ισραηλινές πόλεις».

«Η Χεζμπολάχ σήμερα δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού της εαυτού»

«Καταστρέψαμε το 90% των αποθεμάτων πυραύλων και ρουκετών που είχε συγκεντρώσει ο Νασράλα», ο ηγέτης της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή τον Σεπτέμβριο του 2024, ανέφερε ο Νετανιάχου και υποστήριξε πως «η Χεζμπολάχ σήμερα δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού της εαυτού σε σύγκριση με τις ημέρες δόξας του Νασράλα».

Παρ’ όλα αυτά, «δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη δουλειά», σημείωσε και ανακοίνωσε πως το Ισραήλ έχει σχεδιάσει «περαιτέρω ενέργειες σε απάντηση στην απειλή των υπόλοιπων ρουκετών και drones, και δεν θα επεκταθώ σε αυτό», όπως είπε.

«Με υπομονή και επιμονή θα διαλύσουμε την Χεζμπολάχ»

«Αλλά έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», συνέχισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή», καθώς και «προσεκτική πλοήγηση στο διπλωματικό τοπίο».

Το γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευσε αυτό το βίντεο λίγο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώσει με ανάρτησή του ότι απαγορεύει στο Ισραήλ να βομβαρδίζει ξανά τον Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς, δήλωσε επίσης πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί».

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Ωστόσο, ο στρατός του Λιβάνου κατήγγειλε, λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Παρίσι: Συμβολικός ο χαρακτήρας της διεθνούς διάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 17.04.26

Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Μελόνι συναντώνται στο Παρίσι, ενώ περίπου 30 άλλοι συμμετέχοντες - μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Λατινική Αμερική, θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Να ορκιστεί την ημέρα της συνεδρίασης της νέας Βουλής θέλει ο Μαγιάρ και ζητά τα «παγωμένα» κονδύλια από ΕΕ
Στην Ουγγαρία 17.04.26

Ο νέος πρωθυπουργός θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει "παγωμένα" κονδύλια

Σύνταξη
Ιταλία: Κινηματογραφικό «ριφιφί» με ομηρία σε τράπεζα στη Νάπολη μέρα μεσημέρι – Διέφυγαν οι δράστες
Ανυπολόγιστη λεία 17.04.26

Οι κακοποιοί οχυρώθηκαν μέσα στην τράπεζα μαζί με 25 ομήρους - Άδειασαν προσωπικές θυρίδες και διέφυγαν μέσα από τη σήραγγα που είχαν ανοίξει - Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Ιταλία

Σύνταξη
Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κόσμος 17.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
AfD 17.04.26

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν
Αμυντική συνεργασία 17.04.26

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε να μην ξανακλείσει ποτέ τα Στενά του Ορμούζ – Το ουράνιο θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ
Κρίσιμες ώρες 17.04.26 Upd: 18:53

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο - Χιλιάδες πολίτες επιστρέφουν στον λιβανικό νότο, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις από IDF, λιβανική κυβέρνηση και Χεζμπολάχ

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
«Ρήτρα ανικανότητας» 17.04.26

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Κόσμος 17.04.26

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Κόσμος 17.04.26

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι ρόλοι των δύο πλευρών γίνονται ολοένα και πιο θολοί, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Σύνταξη
Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ελλάδα 17.04.26

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 15 Απριλίου, με τους συναδέλφους του να αναφέρουν ότι η αιφνίδια απώλειά του ίσως συνδέεται με την στρεσογόνο κατάσταση που βίωνε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη

Σύνταξη
Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Καταγγελίες 17.04.26

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης - Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Σύνταξη
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Σύνταξη
Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Σύνταξη
Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
ΣΥΡΙΖΑ 17.04.26

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
Σύνταξη
Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Σύνταξη
Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Premier League 17.04.26

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Γιάννης Κουριδάκος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies