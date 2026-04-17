Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και ο στόχος του να διαλύσει το λιβανικό φιλοϊρανικό κίνημα «δεν θα επιτευχθεί αύριο», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, πρώτη ημέρα της δεκαήμερης εκεχειρίας με τον Λίβανο.

Ο πόλεμος εναντίον του σιιτικού κινήματος, ο οποίος ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, έχει αποφέρει «μεγάλα αποτελέσματα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα εβραϊκά προς το ισραηλινό κοινό.

Netanyahu on Lebanon: We achieved great accomplishments. We created for the first time a long security zone along the entire northern border. This strip completely removes the close threat of invasion. We destroyed nearly 90% of the missile and rocket stockpiles.” Hezbollah… pic.twitter.com/uvRJyPu2Oy — Clash Report (@clashreport) April 17, 2026

«Υπήρχαν δύο απειλές που προέρχονταν από τον Λίβανο», είπε «και τις εξαλείψαμε»: μια «κοντινή απειλή διείσδυσης χιλιάδων τρομοκρατών στο έδαφός μας» και «επιθέσεις με αντιαρματικούς πυραύλους στις πόλεις μας», καθώς και μια «μακρινή απειλή» με «150.000 πυραύλους και ρουκέτες που προορίζονταν να καταστρέψουν ισραηλινές πόλεις».

«Η Χεζμπολάχ σήμερα δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού της εαυτού»

«Καταστρέψαμε το 90% των αποθεμάτων πυραύλων και ρουκετών που είχε συγκεντρώσει ο Νασράλα», ο ηγέτης της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή τον Σεπτέμβριο του 2024, ανέφερε ο Νετανιάχου και υποστήριξε πως «η Χεζμπολάχ σήμερα δεν είναι παρά μια σκιά του παλιού της εαυτού σε σύγκριση με τις ημέρες δόξας του Νασράλα».

Παρ’ όλα αυτά, «δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τη δουλειά», σημείωσε και ανακοίνωσε πως το Ισραήλ έχει σχεδιάσει «περαιτέρω ενέργειες σε απάντηση στην απειλή των υπόλοιπων ρουκετών και drones, και δεν θα επεκταθώ σε αυτό», όπως είπε.

«Με υπομονή και επιμονή θα διαλύσουμε την Χεζμπολάχ»

«Αλλά έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», συνέχισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή», καθώς και «προσεκτική πλοήγηση στο διπλωματικό τοπίο».

Το γραφείο του Νετανιάχου δημοσίευσε αυτό το βίντεο λίγο πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώσει με ανάρτησή του ότι απαγορεύει στο Ισραήλ να βομβαρδίζει ξανά τον Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς, δήλωσε επίσης πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί».

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Ωστόσο, ο στρατός του Λιβάνου κατήγγειλε, λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.