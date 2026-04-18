Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί για τη συνάντησή τους στην Κίνα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Damir Sagolj, επάνω, Σι, αριστερά, και Τραμπ).

«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και/ή ανοίγουν γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ο πρόεδρος Σι είναι πολύ χαρούμενος που τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά και/ή ανοίγουν γρήγορα»

«Η συνάντησή μας στην Κίνα θα είναι ξεχωριστή και, ενδεχομένως, ιστορική. Ανυπομονώ να βρεθώ με τον πρόεδρο Σι. Θα επιτευχθούν πολλά!», συμπλήρωσε.

President Xi is very happy that the Strait of Hormuz is open and/or rapidly opening. Our meeting in China will be a special one and, potentially, Historic. I look forward to being with President Xi — Much will be accomplished! President DONALD J. TRUMP (TS: 17 Apr 22:25 ET)​​​‍… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 18, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου.

Επρόκειτο αρχικά να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ νωρίτερα, στις αρχές Απριλίου, αλλά η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αρκετά καλά νέα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης, πριν από τα ξημερώματα σήμερα Σάββατο (για την Ελλάδα), ότι υπήρξαν κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Θα μάθετε. Απλώς νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

Πηγή: ΑΠΕ