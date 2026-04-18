Νάταλι Πόρτμαν: Έγκυος στο τρίτο της παιδί

Η Ναταλί Πόρτμαν περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεσάμπλ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar.

Ναταλί Πόρτμαν: Πώς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της

«Ο Tanguy κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα».

Natalie Portman Is Pregnant! Actress Is Expecting Baby No. 3, Her First with Partner Tanguy Destable https://t.co/brzNQVsFQ4 — People (@people) April 17, 2026

Ο πρώτος γάμος και τα δύο παιδιά

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

Η Πόρτμαν οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ τον Φεβρουάριο του 2024, έπειτα από έντεκα χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον 14χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

Ερωτευμένη με τον Ντεστάμπλ

Η σχέση της Νάταλι Πόρτμαν με τον Ντεστάμπλ έγινε γνωστή πρόσφατα και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2025. Το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε τρυφερά στιγμιότυπα στους δρόμους του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τους ήθελαν μαζί.

Ο 44χρονος μουσικός, που έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα όπως ο David Guetta και η Μυλέν Φαρμέρ, έχει επίσης δύο γιους (8 και 4 ετών) από την προηγούμενη σχέση του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Λουίζ Μπουργκουάν.