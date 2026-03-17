magazin
Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Νάταλι Πόρτμαν γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στα παιδιά της
Η αγάπη 17 Μαρτίου 2026, 09:00

Η Νάταλι Πόρτμαν γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στα παιδιά της

«Να θυμάστε πάντα, την εσωτερική δύναμη δεν την βρίσκεις έτσι απλά. Την χτίζεις, κομμάτι κομμάτι», αναφέρει σε νέα διαφημιστική καμπάνια η Νατάλι Πόρτμαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια για την Tiffany & Co. που έκανε πρεμιέρα στα φετινά Όσκαρ, η Νάταλι Πόρτμαν αφηγείται ιστορίες, τριγυρνώντας στην Νέα Υόρκη.

Ακολουθώντας τα βήματα της Όντρεϊ Χέπμπορν στην θρυλική ταινία «Πρόγευμα στο Τίφανις» της δεκαετίας του 1960, η ηθοποιός εμφανίζεται να στέκεται σε ένα μπαρ, να περπατά σε ένα μπαλκόνι με θέα στο Σέντραλ Παρκ και να σκηνοθετεί μια διαφήμιση, ενώ το τραγούδι «Moon River» παίζει απαλά.

«Η αγάπη για τον εαυτό σου»

Στη διαφημιστική καμπάνια, η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίζεται να γράφει μια επιστολή με παραλήπτες τα παιδιά της.

«Να θυμάστε πάντα, την εσωτερική δύναμη δεν την βρίσκεις έτσι απλά. Την χτίζεις, κομμάτι κομμάτι. Όταν νιώθεις πεποίθηση σε στιγμές αμφιβολίας, όταν βρίσκεις σιγουριά σε στιγμές σύγχυσης, όταν νιώθεις χαρά στην καθημερινότητα», λέει η Πόρτμαν.

«Σε ένα τραπέζι για έναν, στο γέλιο, στην ήττα, στην ευγενεία, στη δύναμη, στο θάρρος, στις ανυπόμονες ανοιχτές αγκάλες που βρίσκονται στον πυρήνα αυτού που μας κάνει ανθρώπους. Θα δείτε, δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι για να ζήσετε τέλειες στιγμές», συνεχίζει. «Εκεί είναι που η εσωτερική δύναμη γεννιέται και εκεί θα βρείτε την αγάπη. Μια αγάπη χωρίς προσδοκίες ή όρους. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Η αγάπη για τον εαυτό σου. Με αγάπη, μαμά».

Η Πόρτμαν έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Αμάλια, 8 ετών, και τον Άλεφ, 14 ετών, με τον πρώην σύζυγό της Μπέντζαμιν Μιλεπιέ.

«Ήταν η συνεργασία με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, αλλά και η αφήγηση μιας ιστορίας για τους πολλούς ρόλους που παίζει μια γυναίκα στη ζωή της, από τη δουλειά της μέχρι την αγάπη για τον εαυτό της και τη σχέση της με τα παιδιά της. Είναι σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να το απεικονίσεις αυτό, ειδικά σε σχέση με τα κοσμήματα», είπε η Πόρτμαν στο WWD για τη νέα καμπάνια που υπογράφουν οι σκηνοθέτες Μόνα Φαστβόλντ και Μπρέιντι Κόρμπετ και ο κορυφαίπς διευθυντής φωτογραφίας Χόιτε Βαν Χόιτεμα.

«Έχω βάλει τα όρια μου»

Τον περασμένο Απρίλιο, η Νάταλι Πόρτμαν είχε μια συζήτηση με την Τζένα Ορτέγκα για ένα αφιέρωμα του περιοδικού «Interview» στην οποία μίλησε τόσο για τη μητρότητα όσο και για την χαρά που της προσφέρει η συναναστροφή με τα παιδιά της.

«Τα παιδιά μου είναι πηγή χαράς, γιατί τα βλέπω να εξελίσσονται στα άτομα που είναι», είπε. «Επίσης, περνάω πολύ χρόνο με τους φίλους μου, με τα παιδιά τους και τα δικά μου παιδιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την επιθυμία της να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα κλειστή στην πραγματική ζωή, αλλά σε ότι αφορά τη δημόσια σφαίρα έκανα ξεκάθαρο από νωρίς ότι θέλω να κρατήσω την ιδιωτικότητα μου», εξήγησε.

«Έχω βάλει τα όρια μου, λέγοντας: ‘Δεν θα κάνω φωτογραφήσεις με τα παιδιά μου’».

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: © Tiffany & Co. |  Gordon von Steiner

Headlines:
Ενέργεια
E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Καρτέλ ελίτ 16.03.26

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Λουκάς Καρνής
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 08:49

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο