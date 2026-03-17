Η Νάταλι Πόρτμαν γράφει ένα συγκινητικό γράμμα στα παιδιά της

Σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια για την Tiffany & Co. που έκανε πρεμιέρα στα φετινά Όσκαρ, η Νάταλι Πόρτμαν αφηγείται ιστορίες, τριγυρνώντας στην Νέα Υόρκη.

Ακολουθώντας τα βήματα της Όντρεϊ Χέπμπορν στην θρυλική ταινία «Πρόγευμα στο Τίφανις» της δεκαετίας του 1960, η ηθοποιός εμφανίζεται να στέκεται σε ένα μπαρ, να περπατά σε ένα μπαλκόνι με θέα στο Σέντραλ Παρκ και να σκηνοθετεί μια διαφήμιση, ενώ το τραγούδι «Moon River» παίζει απαλά.

«Η αγάπη για τον εαυτό σου»

Στη διαφημιστική καμπάνια, η Νάταλι Πόρτμαν εμφανίζεται να γράφει μια επιστολή με παραλήπτες τα παιδιά της.

«Να θυμάστε πάντα, την εσωτερική δύναμη δεν την βρίσκεις έτσι απλά. Την χτίζεις, κομμάτι κομμάτι. Όταν νιώθεις πεποίθηση σε στιγμές αμφιβολίας, όταν βρίσκεις σιγουριά σε στιγμές σύγχυσης, όταν νιώθεις χαρά στην καθημερινότητα», λέει η Πόρτμαν.

«Σε ένα τραπέζι για έναν, στο γέλιο, στην ήττα, στην ευγενεία, στη δύναμη, στο θάρρος, στις ανυπόμονες ανοιχτές αγκάλες που βρίσκονται στον πυρήνα αυτού που μας κάνει ανθρώπους. Θα δείτε, δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι για να ζήσετε τέλειες στιγμές», συνεχίζει. «Εκεί είναι που η εσωτερική δύναμη γεννιέται και εκεί θα βρείτε την αγάπη. Μια αγάπη χωρίς προσδοκίες ή όρους. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Η αγάπη για τον εαυτό σου. Με αγάπη, μαμά».

Η Πόρτμαν έχει αποκτήσει δύο παιδιά, την Αμάλια, 8 ετών, και τον Άλεφ, 14 ετών, με τον πρώην σύζυγό της Μπέντζαμιν Μιλεπιέ.

«Ήταν η συνεργασία με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, αλλά και η αφήγηση μιας ιστορίας για τους πολλούς ρόλους που παίζει μια γυναίκα στη ζωή της, από τη δουλειά της μέχρι την αγάπη για τον εαυτό της και τη σχέση της με τα παιδιά της. Είναι σπάνιο να έχεις την ευκαιρία να το απεικονίσεις αυτό, ειδικά σε σχέση με τα κοσμήματα», είπε η Πόρτμαν στο WWD για τη νέα καμπάνια που υπογράφουν οι σκηνοθέτες Μόνα Φαστβόλντ και Μπρέιντι Κόρμπετ και ο κορυφαίπς διευθυντής φωτογραφίας Χόιτε Βαν Χόιτεμα.

«Έχω βάλει τα όρια μου»

Τον περασμένο Απρίλιο, η Νάταλι Πόρτμαν είχε μια συζήτηση με την Τζένα Ορτέγκα για ένα αφιέρωμα του περιοδικού «Interview» στην οποία μίλησε τόσο για τη μητρότητα όσο και για την χαρά που της προσφέρει η συναναστροφή με τα παιδιά της.

«Τα παιδιά μου είναι πηγή χαράς, γιατί τα βλέπω να εξελίσσονται στα άτομα που είναι», είπε. «Επίσης, περνάω πολύ χρόνο με τους φίλους μου, με τα παιδιά τους και τα δικά μου παιδιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό».

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την επιθυμία της να κρατήσει τα παιδιά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα κλειστή στην πραγματική ζωή, αλλά σε ότι αφορά τη δημόσια σφαίρα έκανα ξεκάθαρο από νωρίς ότι θέλω να κρατήσω την ιδιωτικότητα μου», εξήγησε.

«Έχω βάλει τα όρια μου, λέγοντας: ‘Δεν θα κάνω φωτογραφήσεις με τα παιδιά μου’».

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: © Tiffany & Co. | Gordon von Steiner