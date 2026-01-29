Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η νέα μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance, περιστρέφεται γύρω από μια απελπισμένη γκαλερίστα η οποία προσπαθεί να πουλήσει ένα πτώμα στην Art Basel Miami Beach αλλά, με μια προσεκτική ματιά στον πυρήνα της ταινίας, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά εξετάζει την απληστία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε έναν χώρο που κινείται με καύσιμα το χρήμα, τη δόξα και τις διασυνδέσεις.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Polina Polinski (Νάταλι Πόρτμαν) είναι μια έμπορος με έδρα το Μαϊάμι, που πλούτισε από ένα διαζύγιο και προωθεί το σόλο ντεμπούτο μιας αφροαμερικανίδας καλλιτέχνιδας την οποία υποδύεται η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ.

Ένα από τα έργα της έκθεσής της είναι ένα αιχμηρό γλυπτό με τίτλο «Daddy’s Shears» (Η νέα μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist,), το οποίο η Polina περιγράφει ως «ένα μοντέλο του ευνουχιστικού εργαλείου του πατέρα της, που χρησιμοποιείται για να κόβει τα γεννητικά όργανα των αρσενικών ζώων, ώστε να μην μπορούν να αναπαραχθούν».

«Ξέχασα ότι υπήρχες»

Τα προβλήματα για την Νάταλι Πόρτμαν ξεκινούν όταν κάνει την εμφάνιση του ένας κοσμικός influencer στον χώρο της τέχνης (Ζάκ Γαλιφιανάκης) που περνάει από την γκαλερί και αμφισβητεί το γούστο και την ικανότητα της Polina, αφού αυτή αρνείται την πρότασή του να νοικιάσει τον χώρο της για μια pop-up εκδήλωση.

«Ξέχασα ότι υπήρχες», του λέει. Φεύγοντας, ο άντρας γλιστράει εξαιτίας του νερού που στάζει από την οροφή, πέφτει στην αιχμηρή άκρη του γλυπτού και πεθαίνει.

Ο χρόνος είναι χρήμα, λέει ένα ρητό που φαίνεται να ενστερνίζεται η Polina, η οποία αποφασίζει να μην σπαταλήσει την ώρα της με το να θρηνήσει τον influencer, ενόσω οι επισκέπτες συρρέουν στην έκθεση πριν προλάβει να απομακρύνει το πτώμα.

Αντ’ αυτού, κάνει αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε φιλόδοξος άνθρωπος του επαγγέλματός της: προσπαθεί να πουλήσει το έργο «ως έχει», συμπεριλαμβανομένου του πτώματος, και διοργανώνει μια δημοπρασία στη γκαλερί της. Οι προσφορές ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια δολάρια και οι ντόπιοι αποκαλούν την πώληση αναβίωση της υπερρεαλιστικής γλυπτικής.

Ζωντανοί και πεθαμένοι

H Γιαν, η οποία συνέγραψε το σαρκαστικό σενάριο μαζί με τον Τζέιμς Πέντερσεν, δεν επιδιώκει την αληθοφάνεια, παρουσιάζοντας στο κοινό μια ταινία με στοιχεία βαριετέ και τραγελαφικούς χαρακτήρες που δεν σταματούν να πηγαινοέρχονται και να ακουμπούν το πτώμα.

Πέραν των Πόρτμαν, Γαλιφιανάκη και Ράντολφ, στην ταινία πρωταγωνιστεί η Τζένα Ορτέγκα που υποδύεται μια καταπιεσμένη βοηθό που αγωνίζεται να διαχειριστεί το χάος, η Charli xcx που ενσαρκώνει την δύσπιστη κοπέλα του influencer και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, μια γυναίκα που μόλις βγήκε από τη φυλακή.

Στην ταινία «The Gallerist» όλα είναι προς πώληση και οι έμποροι είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν κάθε ζωντανό (και μη!) άνθρωπο. Μπορούν να επινοήσουν μια σειρά από επιχειρήματα μονάχα για να δικαιολογήσουν κάθε αποτρόπαια πράξη τους. Και φυσικά, τα πάντα στη ζωή για εκείνους είναι χαρτονομίσματα, γιατί η ηθική δεν πληρώνει.

Κοινώς, οι χαρακτήρες στο «The Gallerist» είναι ένα σωρό πλούσιοι που διεκδικούν με νύχια και με δόντια τον χώρο τους στον εγκληματικό κόσμο.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper