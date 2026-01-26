Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με έντονο πολιτικό μήνυμα εμφανίστηκε η Νάταλι Πόρτμαν στο Φεστιβάλ Sundance, μετατρέποντας την προώθηση της νέας της ταινίας The Gallerist σε δημόσια καταγγελία της βίας της ICE.

Η ηθοποιός φόρεσε κονκάρδες με τα συνθήματα «ICE Out» και «Be Good», λίγες ώρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου διαδηλωτή Άλεξ Πρέτι από αξιωματικό της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη σύλληψη και την απέλαση μεταναστών και προσφύγων (ICE) στη Μινεάπολη. Το «Be Good» παραπέμπει στη Ρενέ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε από αξιωματικό της ίδιας υπηρεσίας νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Μιλώντας στο Variety Studio, σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από την Audible, η Πόρτμαν δεν απέφυγε την πολιτική διάσταση της στιγμής. Όπως είπε, το Sundance παραμένει ένας χώρος χαράς και συλλογικής γιορτής του κινηματογράφου, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποκόπτεται από όσα συμβαίνουν σήμερα στις ΗΠΑ.

«Είναι αδύνατο να μη μιλήσουμε για τη βαρβαρότητα της ICE και για το γεγονός ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα», τόνισε, σημειώνοντας παράλληλα ότι βλέπει «μια όμορφη πλευρά» στην αλληλεγγύη που δείχνουν οι πολίτες μεταξύ τους.

«Οι άνθρωποι προστατεύουν ο ένας τον άλλον και αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Είναι πικρόγλυκο να γιορτάζεις κάτι που αγαπάς, ενώ η χώρα σου πονά».

Από την πολιτική παρέμβαση στην κινηματογραφική πρεμιέρα

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του The Gallerist, μιας από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του φετινού Sundance. Σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιαν (Birds of Prey) και με συμπρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας απελπισμένης γκαλερίστριας που καταστρώνει ένα ακραίο σχέδιο: να πουλήσει ένα πτώμα στην Art Basel Miami.

Η Πόρτμαν μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία της με την Ορτέγκα, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική ηθοποιό» με σπάνια γνώση και αφοσίωση στο σινεμά.

«Είναι απόλυτα παρούσα σε κάθε στιγμή. Δεν βρίσκεται εκεί για να παίξει», είπε, υπογραμμίζοντας τη συγκέντρωση και τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει τη δουλειά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σκηνοθέτρια της ταινίας, περιγράφοντας την Κάθι Γιαν ως «μια λαμπρή ηγέτιδα» με ξεκάθαρο όραμα.

Σύμφωνα με την Πόρτμαν, η ακρίβεια και η προετοιμασία της Γιαν δημιουργούν τον χώρο για αυθορμητισμό και επιτρέπουν την ισορροπία ανάμεσα στη σάτιρα και το αληθινό συναίσθημα — έναν συνδυασμό που χαρακτήρισε «σχεδόν αδύνατο».

«Τα εμπόδια φαίνονται σε κάθε επίπεδο»

Με το The Gallerist να ξεχωρίζει ως μία από τις μεγάλες ταινίες του φεστιβάλ που φέρουν την υπογραφή γυναίκας σκηνοθέτριας και με το Sundance να διεξάγεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των φετινών οσκαρικών υποψηφιοτήτων, η Πόρτμαν σχολίασε και τον αποκλεισμό πολλών γυναικείων δημιουργιών από τα βραβεία.

Αν και το Hamnet της Κλόε Ζάο απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες, όπως σημείωσε, πολλές άλλες ταινίες έμειναν εκτός ραντάρ.

«Κάποιες από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς ήταν σκηνοθετημένες από γυναίκες», είπε, αναφέροντας ενδεικτικά τα Sorry Baby, Left-Handed Girl, Hedda και The Testament of Ann Lee.

«Είναι έργα που αγαπιούνται από το κοινό, αλλά δεν παίρνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Τα εμπόδια φαίνονται σε κάθε επίπεδο».