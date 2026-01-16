Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης (MFD) ρίχνουν φως στη χαοτική σκηνή που ακολούθησε τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.

Αρκετές σελίδες δημοσίων εγγράφων δόθηκαν στη δημοσιότητα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης αργά την Πέμπτη από την MFD, επιβεβαιώνοντας ότι η Good είχε τραύματα από πυροβολισμό στο στήθος, στον πήχη και πιθανώς στο κεφάλι, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα.

Στην ιατροδικαστική εξέταση, όταν αυτή γίνει ή δημοσιευθεί, αναμένεται να απαντηθεί το ερώτημα αν το τραύμα στον πήχη είναι αμυντικό και αν η ίδια σφαίρα «έξυσε» και το κεφάλι της διαδηλώτριας. Από τις αναφορές, ο θάνατος φέρεται να προέκυψε από τις σφαίρες στο στήθος.

GRAPHIC WARNING

Video recorded moments after a fatal ICE shooting in Minneapolis shows paramedics attempting to resuscitate Renee Nicole Good. The video shows emergency responders rushing her into an ambulance as witnesses shout at federal agents to leave https://t.co/B4ASBx5XuC pic.twitter.com/s7nNAvsRk0 — Reuters (@Reuters) January 8, 2026

Τα εμφανή τραύματα της Ρενέ Γκουντ που σημείωσαν οι διασώστες

Οι διασώστες «βρήκαν δύο εμφανή τραύματα από πυροβολισμό στο δεξί στήθος του ασθενούς (και) ένα εμφανές τραύμα από πυροβολισμό στον αριστερό πήχη του ασθενούς», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Γκουντ μεταφέρθηκε από το χιονισμένο δρόμο έξω από το όχημα στο πεζοδρόμιο στη βορειοανατολική γωνία της 34ης οδού και της Portland «για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ασθενοφόρων και να απομακρυνθεί από την κλιμακούμενη κατάσταση που αφορούσε τις αρχές και τους περαστικούς».

Οι πρώτοι ανταποκριτές συνέχισαν την αξιολόγηση της ασθενούς σε εκείνο το σημείο, αλλά διαπίστωσαν ότι η ασθενής «εξακολουθούσε να μην αναπνέει και δεν είχε σφυγμό».

Η είδηση έχει μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια στα περισσότερα αμερικανικά δίκτυα.