Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
- Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
- Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης (MFD) ρίχνουν φως στη χαοτική σκηνή που ακολούθησε τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.
Αρκετές σελίδες δημοσίων εγγράφων δόθηκαν στη δημοσιότητα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης αργά την Πέμπτη από την MFD, επιβεβαιώνοντας ότι η Good είχε τραύματα από πυροβολισμό στο στήθος, στον πήχη και πιθανώς στο κεφάλι, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα.
Στην ιατροδικαστική εξέταση, όταν αυτή γίνει ή δημοσιευθεί, αναμένεται να απαντηθεί το ερώτημα αν το τραύμα στον πήχη είναι αμυντικό και αν η ίδια σφαίρα «έξυσε» και το κεφάλι της διαδηλώτριας. Από τις αναφορές, ο θάνατος φέρεται να προέκυψε από τις σφαίρες στο στήθος.
GRAPHIC WARNING
Video recorded moments after a fatal ICE shooting in Minneapolis shows paramedics attempting to resuscitate Renee Nicole Good. The video shows emergency responders rushing her into an ambulance as witnesses shout at federal agents to leave https://t.co/B4ASBx5XuC pic.twitter.com/s7nNAvsRk0
— Reuters (@Reuters) January 8, 2026
Τα εμφανή τραύματα της Ρενέ Γκουντ που σημείωσαν οι διασώστες
Οι διασώστες «βρήκαν δύο εμφανή τραύματα από πυροβολισμό στο δεξί στήθος του ασθενούς (και) ένα εμφανές τραύμα από πυροβολισμό στον αριστερό πήχη του ασθενούς», σύμφωνα με τα έγγραφα.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Γκουντ μεταφέρθηκε από το χιονισμένο δρόμο έξω από το όχημα στο πεζοδρόμιο στη βορειοανατολική γωνία της 34ης οδού και της Portland «για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ασθενοφόρων και να απομακρυνθεί από την κλιμακούμενη κατάσταση που αφορούσε τις αρχές και τους περαστικούς».
Οι πρώτοι ανταποκριτές συνέχισαν την αξιολόγηση της ασθενούς σε εκείνο το σημείο, αλλά διαπίστωσαν ότι η ασθενής «εξακολουθούσε να μην αναπνέει και δεν είχε σφυγμό».
Η είδηση έχει μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια στα περισσότερα αμερικανικά δίκτυα.
- Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
- Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ληστών που «χτυπούσε» βενζινάδικα στην Αττική
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η «μαύρη τρύπα» 57,5 εκατ. ευρώ λόγω της επιστροφής στο 1914
- Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ
- Αδιανόητο περιστατικό: Έφηβος άρπαξε το αυτοκίνητο της μητέρας του – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά
- Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
- Το στυλό Bic γιορτάζοντας τα 75α γενέθλιά του μεταμοφώθηκε σε ένα γιγαντιαίο φωτιστικό
- Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις