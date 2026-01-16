newspaper
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 22:04

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης (MFD) ρίχνουν φως στη χαοτική σκηνή που ακολούθησε τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.

Αρκετές σελίδες δημοσίων εγγράφων δόθηκαν στη δημοσιότητα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης αργά την Πέμπτη από την MFD, επιβεβαιώνοντας ότι η Good είχε τραύματα από πυροβολισμό στο στήθος, στον πήχη και πιθανώς στο κεφάλι, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα.

Στην ιατροδικαστική εξέταση, όταν αυτή γίνει ή δημοσιευθεί, αναμένεται να απαντηθεί το ερώτημα αν το τραύμα στον πήχη είναι αμυντικό και αν η ίδια σφαίρα «έξυσε» και το κεφάλι της διαδηλώτριας. Από τις αναφορές, ο θάνατος φέρεται να προέκυψε από τις σφαίρες στο στήθος.

Τα εμφανή τραύματα της Ρενέ Γκουντ που σημείωσαν οι διασώστες

Οι διασώστες «βρήκαν δύο εμφανή τραύματα από πυροβολισμό στο δεξί στήθος του ασθενούς (και) ένα εμφανές τραύμα από πυροβολισμό στον αριστερό πήχη του ασθενούς», σύμφωνα με τα έγγραφα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Γκουντ μεταφέρθηκε από το χιονισμένο δρόμο έξω από το όχημα στο πεζοδρόμιο στη βορειοανατολική γωνία της 34ης οδού και της Portland «για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ασθενοφόρων και να απομακρυνθεί από την κλιμακούμενη κατάσταση που αφορούσε τις αρχές και τους περαστικούς».

Οι πρώτοι ανταποκριτές συνέχισαν την αξιολόγηση της ασθενούς σε εκείνο το σημείο, αλλά διαπίστωσαν ότι η ασθενής «εξακολουθούσε να μην αναπνέει και δεν είχε σφυγμό».

Η είδηση έχει μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια στα περισσότερα αμερικανικά δίκτυα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE [βίντεο]
Διαδηλώσεις και βία 16.01.26

Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE

Οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με ξύλο, συλλήψεις αλλά και απρόοπτα, όπως με την σύλληψη διαδηλωτή με μάσκα αλεπούς που χόρευε μπροστά από κυβερνητικό κτίριο που φιλοξενεί την ICE.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση
Αρνείται τις πιέσεις 16.01.26

Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση

«Κανείς δεν με έπεισε. Εγώ έπεισα τον εαυτό μου», είπε o Ντόναλντ Τραμπ. «Επρόκειτο να κρεμάσουν πάνω από 800 άτομα χθες και σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ακύρωσαν», δήλωσε.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Διπλωματικές κινήσεις 16.01.26

Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται ότι θα συζητήσει με τον Στιβ Γουίτκοφ το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν. Το Ισραήλ φέρεται πεπεισμένο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί
Ένα πουκάμισο αδειανό 16.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί

Αν και η κίνηση της Ματσάδο αποτελεί σπάνιο παράδειγμα εν ζωή βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης που αποχωρίζεται το μετάλλιο του λίγο μετά την απονομή του, δεν είναι πρωτόγνωρη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Κόσμος 16.01.26

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού
Κόσμος 16.01.26

Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού

O Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ξανά από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν φόνο, βιασμό και απόπειρα βιασμού. Για την απόπειρα βιασμού έχει ταυτοποιηθεί το DNA του φερόμενου ως δράστη.

Σύνταξη
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Πόλεμος στην Ουκρανία 16.01.26

Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 19:04

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
