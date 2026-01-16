Αστυνομικός πυροβόλησε διαδηλωτή με πλαστική σφαίρα από απόσταση αναπνοής κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Νότια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά και παραλίγο θανάσιμα τραύματα, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρία του ίδιου.

Η συγκέντρωση της Παρασκευής έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο μετανάστευσης στην πόλη της Σάντα Άνα ήταν μια αντίδραση στην δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE, η οποία πυροδότησε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Ειδικά εξαιτίας της κάλυψης που επιφύλασσαν οι αρχές στον πράκτορα που την σκότωσε.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Σάντα Άνα μέχρι που το βράδυ μια μικρότερη ομάδα παρέμεινε έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο, φωνάζοντας ενάντια στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων – ICE, όπως έδειξε το βίντεο.

Οι διαδηλωτές ανέβηκαν στην πλατεία, όπου βρίσκονταν αστυνομικοί με στολή και εξοπλισμό εναντίον των ταραχών (ελέγχου του πλήθους). Σε κάποιο σημείο, οι αστυνομικοί έσπρωξαν με δύναμη έναν διαδηλωτή πίσω στα σκαλιά, και η ομάδα συνέχισε να φωνάζει συνθήματα, ενώ οι αστυνομικοί φαινόταν να τους προτρέπουν να υποχωρήσουν.

Ο διαδηλωτής Κέιντεν Ράμλερ, φαίνεται στο βίντεο να φωνάζει με ένα μεγάφωνο μαζί με άλλους έξω από το κτίριο, όπου βρίσκονται αρκετοί αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί πλησίασαν το πλήθος και άρπαξαν έναν διαδηλωτή από το χέρι, με τον Ράμλερ με κινείται με το μεγάφωνο προς τον συλληφθέντα φωνάζοντας. Τότε ο αστυνομικός, ψύχραιμα και με «επαγγελματισμό» σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε τον νεαρό στο αριστερό μάτι.

Σημάδεψε, πυροβόλησε και τύφλωσε τον διαδηλωτή

Ο Ράμλερ άρπαξε το πρόσωπό του και έπεσε στο έδαφος. Ένας αστυνομικός άρπαξε τον Ράμλερ από το πούχο και τον έσυρε προς τα πίσω στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο. Το πρόσωπό του ήταν ματωμένο και άλλοι διαδηλωτές φώναζαν «αφήστε τον ήσυχο».

Οι αστυνομικοί πήραν τον Ράμλερ στο ομοσπονδιακό κτίριο και αργότερα ένα βίντεο έδειξε τον ίδιο με το πρόσωπο προς τα κάτω στο έδαφος, ενώ του έβαζαν χειροπέδες. Αργότερα μιλώντας σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης από όπου πήρε το βίντεο το RT, ο διαδηλωτής είπε πως «δεν χρειάζονταν να με πυροβολήσουν στο μάτι. Είμαι 55 κιλά και ήταν πέντε. Αρκούσε ένα σπρώξιμο. Νομίζω πως ήθελαν να με σκοτώσουν».

Ο Ράμπλερ είπε «πως θα μείνει τυφλός για πάντα (ρήξη του αμφιβληστροειδή) και πως το βλέφαρό του είχε κοπεί. Έχει σπασμένο κρανίο και ανέφερε πως η σφαίρα είχε πιπέρι, ενώ έβγαλαν πλαστικό, μέταλλο και γυαλί από το μάτι του και ένα μεταλλικό θραύσμα εκατοστά μακριά από την καρωτίδα του και πως θα μπορούσε να έχει πεθάνει».