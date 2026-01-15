magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Σε ποια ιστοσελίδα των ΗΠΑ θα μπεις αν πατήσεις στο nazis.us;
Σε ποια ιστοσελίδα των ΗΠΑ θα μπεις αν πατήσεις στο nazis.us;

Μια πολύ πρωτότυπη «φάρσα», αλλά πάντα σύμφωνη με τα πιστεύω τους, σκέφτηκαν να κάνουν κάποιοι πολίτες θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για την βία στους δρόμους των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Δημοκρατικοί και οι ευρύτερα προοδευτικοί κάτοικοι των ΗΠΑ που δεν συμφωνούν με την πολιτική βίας, ένοπλους άνδρες της εθνοφρουράς στις πόλεις τους και δολοφονίες πολιτών που διαμαρτύρονται στην κακοποιητική όπως την θεωρούν δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ στις πόλεις τους, είναι εξαγριωμένοι με την κυβέρνηση τους και ενίοτε είναι και ευρηματικοί.

Από την περίπτωση του ναζιστικού χαιρετισμού του Μασκ, όντας ειδικός σύμβουλος της κυβέρνησης με σύμβαση έργου, έως την εθνικιστική ορολογία που χρησιμοποιούν η οποία κινείται με σαφήνεια στις παρυφές της ακροδεξιάς ή την ίδια την ακροδεξιά, οι Αμερικανοί ζούνε εποχές ακραίας πόλωσης γιατί και οι προοδευτικοί αντιδρούν δυναμικά και ακτιβιστικά ενάντια στη βία.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ θεωρείται πως στελεχώνεται ως επί το πλείστον με ακροδεξιούς αμερικανούς, με τους προοδευτικούς να αποκαλούν τα μέλη της αλλά και ολόκληρο το υπουργείο Εσωτερικών ως «ναζί», «SS» και αντίστοιχης έμπνευσης παρατσούκλια.

Το τρικ

Το μεσημέρι έγινε γνωστό στα κοινωνικά δίκτυα -και δεν είναι απόλυτα γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο- πως αν πατήσει κανείς nazis.us, θα μπει στην σελίδα του Αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το κόλπο είναι παλιό, όμως κάποιος ευρηματικός πολίτης έψαξε να βρει αν το domain είναι ελεύθερο. Και περιέργως ήταν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Το τρικ απλούστατο: Κάποιος αγόρασε (για 1-2 χρόνια συνήθως) την ηλεκτρονική διεύθυνση nazis.us και κανόνισε να ανακατευθύνεται στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Ο κατήφορος του πολιτικού λόγου στα κοινωνικά δίκτυα της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιώσει τον χαρακτηρισμό της ακροδεξιάς, ειδικά με τις δηλώσεις που πολώνουν όλα τα στρατόπεδα και προκαλούν τους Δημοκρατικούς, καθώς υπερασπίζονται τον πράκτορα της ICE που δολοφόνησε θανάσιμα την Ρενέ Νικόλ Γκουντ, πράξη καταγεγραμμένη σε πολλά βίντεο, κάνοντας λόγο για τρομοκράτισσα και εμφανίζοντας τον δράστη ως θύμα με … εσωτερική αιμορραγία.

Ταυτόχρονα οι επίσημοι κυβερνητικοί λογαριασμοί αναρτούν φιλοπολεμικό, μιλιταριστικό και ακροδεξιό περιεχόμενο, συχνά σε βίντεο, συκοφαντώντας τους διαδηλωτές που ζητούν να φύγουν οι πράκτορες από τις γειτονιές τους.

Προφανώς οι ΗΠΑ δεν είναι νεοφασιστικό καθεστώς, όμως αυτό δεν εμποδίζει τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, όχι μόνο να είναι ακροδεξιοί, αλλά να γίνονται ολοένα και πιο ακραίοι. Κάτι που νομιμοποιήθηκε με τις απονομές χάριτος για την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Η οργή στους δρόμους μεγαλώνει

Την ώρα που ο αμερικανικός στρατός, η εθνοφρουρά δηλαδή και στρατιωτικοποιημένη αστυνομία, με χακί και κουκούλες, περιφέρονται στις πόλεις με ασυλία, οι πολίτες σε αυτές τις πόλεις εξοργίζονται ολοένα και πιο πολύ.

Είναι μάλιστα ιδιαίτερα περίεργο καθώς ο μεγάλος πυρήνας των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων είναι συντηρητικοί, δεξιοί και ακροδεξιοί, αλλά απέχουν πρακτικά πολύ από το να χαρακτηριστούν νεοναζί.

Το πιο φανατικό MAGA κοινό όμως, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αντίστοιχες ιδεολογίες, «δεν βάζει ταμπέλες» και τα κοινωνικά δίκτυα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, έχουν θέσει αυτούς ως προτιμητέο κοινό, μιλώντας ουσιαστικά για φυλετική κάθαρση μέσα από την δαιμονοποίηση Αφρικανών και Λατινοαμερικανών ως εγκληματίες.

