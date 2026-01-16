Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων – CBP έδειξε το σκληρό της πρόσωπο και σήμερα με δακρυγόνα και κρότου λάμψης έναντι ειρηνικών διαδηλωτών στην Μινεάπολη.

<br />

Όλα άρχισαν όταν ένας διαδηλωτής με μάσκα αλεπούς χόρευε μπροστά από ομοσπονδιακό κτίριο που φυλούσαν πράκτορες της CBP με τους πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας να σπεύδουν να τον συλλάβουν. Αυτή ήταν η έναρξη των επεισοδίων με την αστυνομία να παρεμβαίνει για «παρακώλυση συγκοινωνιών». Μετά την σύλληψη, όποιοι δεν βρίσκονταν στην νησίδα θεωρήθηκαν εχθρικοί διαδηλωτές και εκκίνησαν συλλήψεις.

Το κτίριο φιλοξενεί πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων -CBP και της Υπηρεσίαw Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών – ICE του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ, με τα κτίρια που φιλοξενούν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ να είναι στόχος διαμαρτυριών διαδηλωτών.

<br />

Η Μινεάπολη παραμένει τόπος συγκρούσεων, αλλά δεν είναι η μόνη

Σύμφωνα με το NBC news οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν ξεχυθεί στην πόλη και σε σημεία διαμαρτυριών και ζητούν ταυτότητες από διαδηλωτές με το πρόσχημα πως «κάποιος που μοιάζει με εσένα (σε κάθε περίπτωση), έχει διαπράξει αδίκημα» και κάνουν λόγο για κατάρτιση προφίλ των πολιτών και παρενόχλησή τους στην βάση των εξωτερικών τους χαρακτηριστικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αφήνει να εννοηθεί πως θα κάνει χρήση του νόμου περί εξέγερσης λέγοντας ότι «ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος (σ.σ. της Μινεσότα και της Μινεάπολης αντίστοιχα) δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο και αυτή τη στιγμή είμαστε ΑΧΡΗΣΤΟΙ! Αν και όταν αναγκαστώ να δράσω, το πρόβλημα θα λυθεί ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!».

Μια γυναίκα με αναπηρία στην Μινεάπολη είπε ότι «Μασκοφόροι πράκτορες με έσυραν από το αυτοκίνητό μου και με έδεσαν σαν ζώο, ακόμα και αφού τους είπα ότι είμαι ανάπηρη», δήλωσε την Πέμπτη. «Αυτό συνέβη μόλις δύο τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε η Ρενέ Γκουντ, οπότε είμαι πολύ συνειδητοποιημένη ότι αυτή η αντιπαράθεση θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη για μένα».

Το βράδυ της Πέμπτης τοπική ώρα στην νότια Καλιφόρνια ένας διαδηλωτής έχασε το μάτι του, όταν πράκτορας που ήταν επιφορτισμένος με την φύλαξη ομοσπονδιακού κτιρίου που φιλοξενούσε πράκτορες της ICE, τον πυροβόλησε με πλαστική σφαίρα ή σφαιρίδιο πιπεριού στο μάτι από 2-3 μέτρα απόσταση.