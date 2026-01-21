magazin
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Χρυσά Βατόμουρα 2026: Ρόμπερτ Ντε Νίτο, Ριάνα και Νάταλι Πόρτμαν στους χειρότερους της χρονιάς – Όλη η «μαύρη» λίστα
Χρυσά Βατόμουρα 2026: Ρόμπερτ Ντε Νίτο, Ριάνα και Νάταλι Πόρτμαν στους χειρότερους της χρονιάς – Όλη η «μαύρη» λίστα

Στον αντίποδα των Όσκαρ τα Χρυσά Βατόμουρα επιβραβεύουν τους χειρότερους της βιομηχανίας

Τα Χρυσά Βατόμουρα (Golden Raspberry Awards) ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τη 46η διοργάνωση των πιο απογοητευτικών project της χρονιάς.

Η live-action μεταφορά της Χιονάτης από την Disney και η ταινία επιστημονικής φαντασίας War of the Worlds με πρωταγωνιστή τον Ice Cube προηγούνται στην κούρσα, συγκεντρώνοντας από έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Ο θεσμός που αποτελεί το αντίπαλο δέος των Όσκαρ και «βραβεύει» τις ταινίες που απογοήτευσαν κοινό και κριτικούς περισσότερο από κάθε άλλη μέσα στη χρονιά συμπεριέλαβε στην κατηγορία Χειρότερης Ταινίας επίσης τις παραγωγές The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31.

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Χειρότερου Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Hurry Up Tomorrow —όπου υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του— μια ταινία που συγκέντρωσε συνολικά πέντε υποψηφιότητες.

YouTube thumbnail

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «αναμετρηθεί» με τους Dave Bautista για το In the Lost Lands, Ice Cube για το War of the Worlds, Scott Eastwood για το Alarum και Jared Leto για το Tron: Ares.

Στην κατηγορία του Χειρότερου Γυναικείου Ρόλου, οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τις Ariana DeBose για το Love Hurts, Milla Jovovich για το In the Lost Lands, Natalie Portman για το Fountain of Youth, Rebel Wilson για το Bride Hard και Michelle Yeoh για το Star Trek: Section 31.

Μια ακόμη αξιοσημείωτη κατηγορία είναι αυτή του Χειρότερου Κινηματογραφικού Διδύμου όπου οι υποψήφιοι είναι μεταξύ άλλων ο James Corden μαζί με τη Rihanna για το φιλμ Smurfs του 2025 και ο Robert De Niro για τους διπλούς ρόλους του στο The Alto Nights.

Οι «νικητές» της 46ης διοργάνωσης θα ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.

Αναλυτικά η λίστα με τους υποψήφιους:

Χειρότερη Ταινία

The Electric State»

Hurry Up Tomorrow»

Χιονάτη» (2025)

Star Trek: Section 31»

War of the Worlds» (2025)

Χειρότερος Α’ Ανδρικός Ρόλος

Dave Bautista, In the Lost Lands

Ice Cube, War of the Worlds

Scott Eastwood, Alarum

Jared Leto, Tron: Ares

Abel The Weeknd Tesfaye, Hurry Up Tomorrow

Χειρότερος A’ Γυναικείος Ρόλος

Ariana DeBose, Love Hurts

Milla Jovovich, In the Lost Lands

Natalie Portman, Fountain of Youth

Rebel Wilson, Bride Hard

Michelle Yeoh, Star Trek: Section 31

Χειρότερο Ριμέικ/Σίκουελ

I Know What You Did Last Summer

Five Nights at Freddy’s 2

Smurfs

Χιονάτη

War of the Worlds

YouTube thumbnail

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Εφτά Νάνοι

Nicolas Cage, Gunslingers

Stephen Dorff, Bride Hard

Greg Kinnear, Off the Grid

Sylvester Stallone, Alarum

Χειρότερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Anna Chlumsky, Bride Hard

Ema Horvath, The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone, Gunslingers

Kacey Rohl, Star Trek: Section 31

Isis Valverde, Alarum

Χειρότερο Δίδυμο

Εφτά Νάνοι (Χιονάτη)

James Corden και Ριάνα, Smurfs (2025)

Ice Cube και η κάμερα στο Zoom War of the Worlds (2025)

Robert DeNiro ως Frank και Vito, The Alto Knights

YouTube thumbnail

The Weeknd και ο τεράστιος εγωισμός του, Hurry Up Tomorrow

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Rich Lee, War of the Worlds

Olatunde Osunsanmi, Star Trek: Section 31

Anthony και Joe Russo, The Electric State

Trey Edward Shults, Hurry Up Tomorrow

Marc Webb, Χιονάτη

Χειρότερο Σενάριο

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Χιονάτη

Start Trek: Section 31

War of the Worlds

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ήταν ιδιοφυΐα» 21.01.26

«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;
Πάνω από 3 ώρες 20.01.26

Μήπως το κοινό απομακρύνθηκε από τους κινηματογράφους επειδή οι ταινίες ξεχείλωσαν χρονικά;

«Οι κινηματογράφοι χρειάζονται ταινίες μικρότερης διάρκειας», λέει στον Guardian η Clare Binns, διευθύντρια της αλυσίδας κινηματογραφικών αιθουσών, Picturehouse.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Βασιλικά» τα πριμ στην ομάδα της Σενεγάλης που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
