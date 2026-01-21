Χρυσά Βατόμουρα 2026: Ρόμπερτ Ντε Νίτο, Ριάνα και Νάταλι Πόρτμαν στους χειρότερους της χρονιάς – Όλη η «μαύρη» λίστα

Τα Χρυσά Βατόμουρα (Golden Raspberry Awards) ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τη 46η διοργάνωση των πιο απογοητευτικών project της χρονιάς.

Η live-action μεταφορά της Χιονάτης από την Disney και η ταινία επιστημονικής φαντασίας War of the Worlds με πρωταγωνιστή τον Ice Cube προηγούνται στην κούρσα, συγκεντρώνοντας από έξι υποψηφιότητες η καθεμία.

Ο θεσμός που αποτελεί το αντίπαλο δέος των Όσκαρ και «βραβεύει» τις ταινίες που απογοήτευσαν κοινό και κριτικούς περισσότερο από κάθε άλλη μέσα στη χρονιά συμπεριέλαβε στην κατηγορία Χειρότερης Ταινίας επίσης τις παραγωγές The Electric State, Hurry Up Tomorrow και Star Trek: Section 31.

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, είναι υποψήφιος για το Βραβείο Χειρότερου Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Hurry Up Tomorrow —όπου υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού του— μια ταινία που συγκέντρωσε συνολικά πέντε υποψηφιότητες.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα «αναμετρηθεί» με τους Dave Bautista για το In the Lost Lands, Ice Cube για το War of the Worlds, Scott Eastwood για το Alarum και Jared Leto για το Tron: Ares.

Στην κατηγορία του Χειρότερου Γυναικείου Ρόλου, οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν τις Ariana DeBose για το Love Hurts, Milla Jovovich για το In the Lost Lands, Natalie Portman για το Fountain of Youth, Rebel Wilson για το Bride Hard και Michelle Yeoh για το Star Trek: Section 31.

Μια ακόμη αξιοσημείωτη κατηγορία είναι αυτή του Χειρότερου Κινηματογραφικού Διδύμου όπου οι υποψήφιοι είναι μεταξύ άλλων ο James Corden μαζί με τη Rihanna για το φιλμ Smurfs του 2025 και ο Robert De Niro για τους διπλούς ρόλους του στο The Alto Nights.

Οι «νικητές» της 46ης διοργάνωσης θα ανακοινωθούν στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.

Αναλυτικά η λίστα με τους υποψήφιους:

Χειρότερη Ταινία

The Electric State»

Hurry Up Tomorrow»

Χιονάτη» (2025)

Star Trek: Section 31»

War of the Worlds» (2025)

Χειρότερος Α’ Ανδρικός Ρόλος

Dave Bautista, In the Lost Lands

Ice Cube, War of the Worlds

Scott Eastwood, Alarum

Jared Leto, Tron: Ares

Abel The Weeknd Tesfaye, Hurry Up Tomorrow

Χειρότερος A’ Γυναικείος Ρόλος

Ariana DeBose, Love Hurts

Milla Jovovich, In the Lost Lands

Natalie Portman, Fountain of Youth

Rebel Wilson, Bride Hard

Michelle Yeoh, Star Trek: Section 31

Χειρότερο Ριμέικ/Σίκουελ

I Know What You Did Last Summer

Five Nights at Freddy’s 2

Smurfs

Χιονάτη

War of the Worlds

Χειρότερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Εφτά Νάνοι

Nicolas Cage, Gunslingers

Stephen Dorff, Bride Hard

Greg Kinnear, Off the Grid

Sylvester Stallone, Alarum

Χειρότερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Anna Chlumsky, Bride Hard

Ema Horvath, The Strangers: Chapter 2

Scarlet Rose Stallone, Gunslingers

Kacey Rohl, Star Trek: Section 31

Isis Valverde, Alarum

Χειρότερο Δίδυμο

Εφτά Νάνοι (Χιονάτη)

James Corden και Ριάνα, Smurfs (2025)

Ice Cube και η κάμερα στο Zoom War of the Worlds (2025)

Robert DeNiro ως Frank και Vito, The Alto Knights

The Weeknd και ο τεράστιος εγωισμός του, Hurry Up Tomorrow

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Rich Lee, War of the Worlds

Olatunde Osunsanmi, Star Trek: Section 31

Anthony και Joe Russo, The Electric State

Trey Edward Shults, Hurry Up Tomorrow

Marc Webb, Χιονάτη

Χειρότερο Σενάριο

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Χιονάτη

Start Trek: Section 31

War of the Worlds