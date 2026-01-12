Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή.

«Όταν ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη ως «όχι την καλύτερη στιγμή της Βουλής», αναφερόταν προφανώς στον μονομερή αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων από την κυβερνητική πλειοψηφία. Το ίδιο μοτίβο όμως επαναλαμβάνεται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειοψηφία να αρνείται την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων που αφορούν στην εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ. Η αυτοκριτική του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται ανειλικρινής και η συγκάλυψη σταθερή κυβερνητική επιλογή» σημείωσε.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει, ζητώντας να τεθεί σε ψηφοφορία, το αίτημα για άμεση κλήτευση και εξέταση κρίσιμων μαρτύρων, πρώην κυβερνητικών αξιωματούχων – όπως οι πρώην Γ.Γ.του ΥΠΑΑΤ κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης – και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καθοριστικό ρόλο και γνώση σχετικά με το οργανωμένο σύστημα παρανομίας στις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025.

«Ζητάμε επίσης να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra στις 10/1/26 διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης».

Υπενθυμίζεται ότι κ. Σαλμάς είχε δηλώσει ουδέποτε ανασκεύασε τις καταγγελίες του για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ομολογία πανικού η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ακόμη ότι «η εξαγγελθείσα πρόθεση να απαγορευθούν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των συνεδριάσεων μελλοντικών Εξεταστικών Επιτροπών συνιστά ομολογία πανικού της κυβερνητικής πλειοψηφίας απέναντι στα όσα αποκαλύφθηκαν στις συνεδριάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: ένα σκάνδαλο με «γαλάζια» σφραγίδα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση, με εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων, στελεχών και μελών της ΝΔ».

Χάρη στη δημόσια και ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων – όπως είπε – οι πολίτες γνωρίζουν. Και αυτό ενοχλεί.

«Οι επικλήσεις περί αποφυγής πρόκλησης πόλωσης ή προστασίας του κύρους του κοινοβουλευτισμού αποτελούν πρόσχημα που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών. Ο αποκλεισμός μαρτύρων και η απαγόρευση της τηλεοπτικής κάλυψης υπηρετούν αποκλειστικά τη στρατηγική της ΝΔ, η οποία δεν επιδιώκει τη διερεύνηση της αλήθειας, αλλά τη συσκότιση και τη συγκάλυψη» σημειώνει.