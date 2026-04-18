Γιώργος Μυλωνάκης: Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού συνεχίζει να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη παραμένει σταθερή. Σημειώνεται ότι η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο MEGA ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «περιμένουμε γύρω στην πέμπτη – έκτη μέρα το λεγόμενο αγγειόσπασμο. Κατ ουσίαν, το αίμα που έχει χυθεί στον εγκέφαλο διαλύεται σε κάποια συστατικά, τα οποία είναι τοξικά για τις αρτηρίες όταν βρίσκονται απ’ έξω. Οι αρτηρίες γίνονται σαν τρίχες και έχουμε μια εικόνα εγκεφαλικού, ισχαιμίας δηλαδή, όχι πλέον την εικόνα της αιμορραγίας που είχαμε. Και είναι πολύ βασικό να έχεις κλείσει το ανεύρυσμα για να μπορέσεις να καταπολεμήσεις τις επιπλοκές».

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 15 Απριλίου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.