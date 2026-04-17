Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης
Διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιτυχημένη επέμβαση για ανεύρυσμα.
Η νοσηλεία του θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση», ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.
Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο MEGA ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «περιμένουμε γύρω στην πέμπτη – έκτη μέρα το λεγόμενο αγγειόσπασμο. Κατ ουσίαν, το αίμα που έχει χυθεί στον εγκέφαλο διαλύεται σε κάποια συστατικά, τα οποία είναι τοξικά για τις αρτηρίες όταν βρίσκονται απ’ έξω. Οι αρτηρίες γίνονται σαν τρίχες και έχουμε μια εικόνα εγκεφαλικού, ισχαιμίας δηλαδή, όχι πλέον την εικόνα της αιμορραγίας που είχαμε. Και είναι πολύ βασικό να έχεις κλείσει το ανεύρυσμα για να μπορέσεις να καταπολεμήσεις τις επιπλοκές».
Όσα ανέφερε ο Ευτύχης Αρχοντάκης στο MEGA:
Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 15 Απριλίου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.
Στο πλευρό του βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Την ίδια ώρα, όλο το πολιτικό σκηνικό εκφράζει τις ευχές του για γρήγορα περαστικά.
Παράλληλα, υπουργοί, βουλευτές και στενοί συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη επισκέπτονται το νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του και να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένειά του.
- Η πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει
- Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάει για διπλή μεταγραφή με ΛεΝτέι και Χεζόνια…
- Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
- Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
- Κατάψυξη ωαρίων : μόδα ή εργαλείο;
- Φοροδιαφυγή: Έρχονται μαζικοί έλεγχοι με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
- Παναθηναϊκός – Εφές: Κομβικό ματς στο ΟΑΚΑ με… φόντο την εξάδα
- Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
