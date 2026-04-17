Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί

Διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και επιτυχημένη επέμβαση για ανεύρυσμα.

Η νοσηλεία του θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. «Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση», ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο MEGA ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «περιμένουμε γύρω στην πέμπτη – έκτη μέρα το λεγόμενο αγγειόσπασμο. Κατ ουσίαν, το αίμα που έχει χυθεί στον εγκέφαλο διαλύεται σε κάποια συστατικά, τα οποία είναι τοξικά για τις αρτηρίες όταν βρίσκονται απ’ έξω. Οι αρτηρίες γίνονται σαν τρίχες και έχουμε μια εικόνα εγκεφαλικού, ισχαιμίας δηλαδή, όχι πλέον την εικόνα της αιμορραγίας που είχαμε. Και είναι πολύ βασικό να έχεις κλείσει το ανεύρυσμα για να μπορέσεις να καταπολεμήσεις τις επιπλοκές».

Όσα ανέφερε ο Ευτύχης Αρχοντάκης στο MEGA:

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 15 Απριλίου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Την ίδια ώρα, όλο το πολιτικό σκηνικό εκφράζει τις ευχές του για γρήγορα περαστικά.

Παράλληλα, υπουργοί, βουλευτές και στενοί συνεργάτες του κ. Μυλωνάκη επισκέπτονται το νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την εξέλιξη της υγείας του και να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένειά του.